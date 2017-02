OMR Festival und Internet World 2017: Value-Driven E-Mail-Marketing im E-Commerce

(press1) - 24. Februar 2017 - Wie hochpersonalisierte Mailings und lebendige Transaktionsmails Warenkörbe füllen, zeigt Inxmail im März gleich auf zwei Messen. Erstmals ist der E-Mail-Marketingspezialist mit einem Stand auf dem Online Marketing Rockstars Festival am 2. März in Hamburg vertreten. Auf der Internet World am 7. und 8. März in München präsentiert sich Inxmail erneut mit einem Stand und darüber hinaus mit einem Vortrag zum Thema "Kein E-Commerce ohne Transaktionsmails".



Der Vortrag auf der Internet World zeigt anhand von anschaulichen Kundenbeispielen, wie durch personalisiertes E-Mail-Marketing das Potential von Online-Shops ausgeschöpft und die Kundenbindung sowie Umsätze nachhaltig gesteigert werden. Messebesucher können zwischen zwei Terminen wählen: Der Vortrag findet am 7. März um 13:00 Uhr und am 8. März um 14:40 Uhr jeweils in der Infoarena 2 statt.



Darüber hinaus präsentiert Inxmail auf den Messen seinen Ansatz Value-Driven E-Mail-Marketing. Ob zielgerichtete Newsletter im ansprechenden Design, hochpersonalisierte One-to-One-Kommunikation, Entlastung im Mailing-Management oder die Anbindung an die Systemlandschaft: Unter dem Motto "Mehr Einkaufserlebnis, mehr Kundennähe, mehr Verkaufserfolg" dreht sich alles um die individuellen Anforderungen der Marketer und wie sie mit der passenden Lösung - zusammengestellt aus dem flexiblen Inxmail Portfolio an Technologie, Service und Kompetenz - E-Mail-Kampagnen mit echtem Mehrwert erstellen.



Inxmail auf der Online Marketing Rockstars Expo: 2. März in Halle A2, Stand A10.

Inxmail auf der Internet World: 7. und 8. März in Halle A6, Stand A055.



Weitere Informationen: http://www.inxmail.de/messe

