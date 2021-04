Eventagentur aktuell: Interaktiv anstatt insolvent

(press1) - Virtuelle Teambuilding Events: der Schlüssel in die Zukunft?



Euskirchen, April 2021 - Die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmen zu tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitskultur geführt. Millionen von Berufstätigen haben ins Homeoffice gewechselt. Aktuell arbeitet rund jeder Vierte ausschließlich von zu Hause. Um trotzdem den sozialen Zusammenhalt der Mitarbeiter zu fördern und Isolationsgefühlen vorzubeugen, empfehlen Arbeitsmediziner und Gesundheitsexperten regelmäßige digitale Arbeitstreffen und/oder Feedbackrunden. Virtuelle Teamevents gehen noch einen Schritt weiter: Sie stärken das Wir-Gefühl und erhöhen die Motivation. Die Eventagentur b-ceed aus Euskirchen hat aus der Corona-Not eine Tugend gemacht - und in kompletter Eigenregie ein ganzes Repertoire an Online Events entwickelt und programmiert: Vom digitalen Crime-Quiz bis zum Cocktailkurs, der virtuell verkostet wird.



Ein harter Weg für Eventagenturen



Lockdown und Kontaktbeschränkungen, Stornierung aller größeren Feste, Konzerte und Veranstaltungen auf aktuell unbestimmte Zeit - die Corona-Krise hat die Eventbranche existentiell getroffen. Viele Agenturen und/oder Catering-Unternehmen in Deutschland stehen vor den Scherben ihrer Unternehmen. Die Euskirchener Eventagentur b-ceed, bislang als erfolgreicher Full-Service-Betrieb fest im Markt verankert, hat nach nüchterner Analyse der Lage alles auf eine Karte gesetzt: Die der eigenen Kreativität. Herausgekommen ist ein umfangreiches Angebots-Repertoire für virtuelle Teamevents und nachhaltiges, Virtuelles Teambuilding. Online Events, die vor allem auf die rasant gestiegene Anzahl der Homeoffice-Arbeiter ausgelegt sind. Und die Firmenchefs in ihrem Bemühen unterstützen, die eigenen Mitarbeiter motiviert, loyal und psychisch gesund durch den stürmischen Wellengang der Pandemie zu steuern.



Virtuelle Teamevents - Online Tasting Events: absolute Motivation für Mitarbeiter



Die Zielvorgabe aller Online Events - so unterschiedlich sie im Einzelnen auch sind - ist stets die gemeinsame Kommunikation und Motivation der Teilnehmer, die im Homeoffice arbeiten. Virtuelle Teamevents folgen damit der Intention klassischer Teambuilding-Maßnahmen - nur dass "Escape the Lost" oder Tapas-Abend und Cocktailkurs virtuell stattfinden. Das Prozedere ist prinzipiell ganz einfach: Die Agentur b-ceed verschickt die für die je gewählten Online Events erforderlichen Zutaten zuvor per Box an alle Teilnehmer. Das "Equipment" stellt die Agentur (online) zur Verfügung, die Teilnehmer benötigen lediglich eine stabile Internetverbindung, Kamera und Mikrofon. B-ceed bevorzugt für virtuelle Teamevents aus Erfahrung MS Teams, Zoom oder Webex, richtet sich aber im Einzelfall nach den jeweiligen Kundenwünschen. Die Events werden von der Einführung über den gesamten Ablauf bis zur Siegerehrung von einem eigenen Guide betreut.



Die möglichen Teilnehmerzahlen für virtuelle Teamevents von b-ceed richten sich nach den jeweiligen Themen, sind aber grundsätzlich sehr variabel. Standardmäßig werden Staffelpreise ab 5, ab 50 oder ab 80 Gästen angegeben. In aller Regel ist auch die Dauer der Online Events individuell wählbar: 30, 60 oder 90 Minuten. Wobei es bei einigen Thematiken wenig Sinn macht, diese auf lediglich eine halbe Stunde zu begrenzen: Dem Cocktailkurs, der virtuell absolviert wird, beispielsweise. Grundsätzlich können die Inhalte zudem personalisiert werden: Beispielsweise lässt sich eine Quiz-Show natürlich mit Fragen zum eigenen Unternehmen ergänzen. Die Preise werden pro Teilnehmer abgerechnet.



Auch bei Online Events müssen die Teilnehmer begeistert sein



Bei der inhaltlichen Gestaltung der Online Events kann b-ceed auf den reichhaltigen Erfahrungsschatz aus der jahrelangen, "analogen" Tätigkeit als erfolgreiche Eventagentur mit angeschlossenem Catering-Betrieb zurückgreifen. "Wichtig ist," sagen die b-ceed-Geschäftsführer Philipp Marvin Müller und Rebecca Lenz, "dass alle Teilnehmer "gepackt" werden und begeistert mitmachen. Nur dann entsteht das gewünschte Wir-Gefühl und ein Ereignis, das positiv erinnert wird und untrennbar mit den Kollegen und dem Unternehmen verbunden bleibt." Deshalb verschickt die Agentur für den Tapas-Abend, das Gin-Seminar oder den Cocktailkurs, der virtuell "unterrichtet" wird, die eigens zusammengestellten Boxen, die die jeweils benötigte Ausrüstung für eine vollwertige Teilhabe enthalten.



Quiz Shows und Escape Rooms Online trotzen der Isolation



Unschlagbarer Beliebtheit erfreuen sich zudem alle Arten von Quiz-Shows und Escape-Events. Die virtuellen Quiz-Shows starten mit amüsantem Intro und werden durch einen Moderator begleitet. Alternativ kann jeder gegen jeden spielen oder einzelne Teams treten gegeneinander an. Die Auswahl an Kategorien deckt ein Spektrum von gediegenem Allgemeinwissen bis hin zu Spezialgebieten ab. Es können Joker eingesetzt oder Fragen verschoben werden. Virtuelle Versteckspiele, die sich an den Herausforderungen der realen Escape-Rooms orientieren, versprechen Nervenkitzel ebenso wie Spannung, intensive Kommunikation und Teamarbeit. Bei diesen Online Events ist die gesamte Gruppe gefordert, denn nur wenn sie zusammenarbeitet, gelingt es ihr, aus dem verschlossenen Raum rechtzeitig zu entkommen.



Home Office Arbeit wird wohl auch nach der Pandemie ausgeweitet



Unterschiedliche Untersuchungen und Studien kommen relativ einmütig zu dem Schluss, dass auch nach dem Ende der Pandemie deutlich mehr Menschen langfristig im Homeoffice arbeiten werden. Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als jeder Dritte (35 Prozent) zukünftig den Arbeitsort flexibel wählen kann. Virtuelle Teamevents werden unter diesen Vorzeichen eine wesentliche Rolle bei der Mitarbeitermotivation übernehmen. Ein gut eingespieltes, funktionierendes Team ist nach wie vor das wertvollste Kapital eines jeden Unternehmens - ganz gleich, wo und wie dieses Team arbeitet. Virtuelle Teamevents fördern das so notwendige Gefühl, im Unternehmen gut aufgehoben zu sein. Sie begünstigen damit Engagement und Produktivität. Und Spaß können Sie eben auch noch machen.



Herzlich Willkommen bei b-ceed, Ihrer Eventagentur für weltweites Live Marketing und Events der absoluten Spitzenklasse. Von Berlin bis Vancouver, von München bis nach Singapur. Wir von b-ceed lieben Firmenevents und Live Marketing bereits seit Jahren und setzen Projekte weltweit um. Viele unserer hauseigenen Marken sind im Laufe der Jahre entstanden und inzwischen zählen wir uns zu den weltweit führenden Agenturen für Live Kommunikation.



Auch in den aktuellen, besonderen Zeiten sind wir für Sie als Eventagentur da und führen mit Ihnen innovative, virtuelle Teamevents und Outdoor Betriebsausflüge Abstand durch.



