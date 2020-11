Kombination Flyerdruck und Distribution

(press1) - FLYERALARM & prospega kooperieren im Bereich Fullservice Prospektwerbung



Bad Kissingen, 27. November 2020. Das Ziel den Prozess der Bestellung von Flyern mit einer nachfolgenden Verteilung so bequem wie möglich zu gestalten haben FLYERALARM, eines der größten deutschen E-Commerce-Unternehmen und die Mediaagentur prospega mit der konsequenten Erweiterung des Portals FLYERALARM Mailings um den Service unadressierte Prospektverteilung erreicht.



Um das Produktportfolio mit der beliebten Verteilung von Handzetteln in Anzeigenblättern und der unadressierten Distribution in Deutschland zu komplettieren setzt FLYERALARM nach einem intensiven Auswahlprozess auf die API der Agentur prospega als einem Spezialisten im Bereich lokaler Medien. Kunden können nun bei der Platzierung der Druckbestellung das Zielgebiet für die Streuung der Werbemittel bestimmen und professionell, zuverlässig und reichweitenstark verteilen lassen. Das spart gerade bei KMU den Aufwand, sich selbst um alle Elemente einer Werbekampagne kümmern zu müssen, von der Selektion des geeigneten Druckmittels über den Versand an die Logistikzentren bis hin zu Auswahl des Mediums oder des Zustellunternehmens.



Torsten Gorsch, Business Unit Manager Logistics bei FLYERALARM sagt dazu: "Unsere Kunden können ab sofort den Druck und die Verteilung Ihrer Prospekte direkt bei uns buchen - als Fullservice aus einer Hand. Einfach, schnell und vor allem kostengünstig."



Dabei stehen je nach Umfang und Anliegen nicht nur klassische Flyer zur Auswahl, sondern auch Magazine, Faltblätter, Postkarten oder kuvertierte Mailings. Nach dem Druck werden die Prospekte dann entweder gebündelt mit anderen Prospekten oder als Beilage in einem Wochenblatt verteilt. Das Gebiet wird dabei bereits bei der Buchung definiert und durch die Dienstleister im gewählten Streugebiet beliefert. Torsten Gorsch ist überzeugt: "Mit der Prospektverteilung bieten wir einen weiteren Service, von dem unsere Kunden auf vielfältige Weise profitieren: Reichweite steigern, Zeit sparen und durch spezialisierte Logistik sowie effiziente Prospektverteilung von niedrigen Kosten profitieren."



Eine Chance lokale Medien neu zu entdecken



Thorsten Ziegler und Sebastian Mitter, die auf der Seite von prospega das Projekt verantwortlich begleitet haben, sehen in der komfortablen Buchung der Haushaltswerbung eine Chance für klassische Printangebote, die Stärken gerade im lokalen Marketing gegenüber den Onlinemedien auszuspielen: "Oft verleitet die bisher eher komplizierte Buchung einer unadressierten Printkampagne den Mittelstand dazu, zu einfacher buchbaren digitalen Medien zu greifen. Durch unser gemeinsames Verständnis mit FLYERALARM von einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Nutzererfahrung, die zu Weiterempfehlungen führen kann, sehen wir uns als Vorreiter, für die lokalen Medien in Deutschland teilweise verlorengegangene Kundensegmente wiederzugewinnen."



Über FLYERALARM



FLYERALARM gehört zu führenden Online-Druckereien im B2B-Bereich in Europa und ist eines der größten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands. Gegründet 2002 beschäftigt FLYERALARM heute über 2.400 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 385 Millionen Euro. Inzwischen liefert FLYERALARM nicht nur Druckprodukte, sondern auch Marketing-Dienstleistungen und Werbemittel aller Art für den perfekten Markenauftritt. Im Webshop flyeralarm.com stehen mehr als drei Millionen Druckprodukte zur Auswahl. Täglich werden bis zu 15.000 Aufträge für mehr als 1,5 Millionen Kunden in 15 Ländern bearbeitet und bis zu 24.000 Sendungen so koordiniert, dass sie in möglichst kurzer Zeit den Weg zum Auftraggeber finden.



Die Mediaagentur prospega entwickelt für Kunden bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte und datengetriebene Mediastrategien für den europäischen Markt, um ihnen zu einem nachhaltigen und messbaren Werbeerfolg in den lokalen Märkten zu verhelfen. Ergänzende Geschäftsfelder wie die Herausgabe von Zeitungsmedien, die strategische Beteiligung an Verlags- und Logistikunternehmen sowie das Geoanalysezentrum generieren besondere Kompetenzen im Bereich der lokalen Medien. Mit fast 60 Mitarbeitern in der Agenturtätigkeit und 5 Standorten in Deutschland sieht prospega die Veränderungen in der Medialandschaft immer als Chance für die Kunden und das Unternehmen.



