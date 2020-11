Synedat Consulting GmbH - Erste Online-Mitgliedschaft beim BVMW

(press1) - 13. November 2020 - dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft



Als agiles Beratungs- und Technologieunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Helmstedt hat Synedat den Anspruch, neue Impulse im Software Engineering zu setzen und Optimierungsmöglichkeiten in der Digitalisierung aufzuzeigen. Es ist daher wenig überraschend, dass der geschäftsführende Gesellschafter Frank Buchholz die Mitgliedschaft beim BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. - auf digitalem Wege direkt eingegangen ist und somit als erstes "Online-Mitglied" das Netzwerk der Wirtschaftsregion Wolfsburg -Braunschweig bereichert. "Wir freuen uns sehr, dass wir künftig von der Verbandsarbeit des BVMW profitieren und in den Dialog mit vielen weiteren regionalen Unternehmen des Mittelstandes treten können." - betont Frank Buchholz während des Besuches der Leitung des Kreisverbandes BVMW in Helmstedt.



Das Dienstleistungsangebot unseres Unternehmens umfasst die Schwerpunkte Management Consulting, IT Consulting & Solutions oder Methodologie Consulting. Unternehmen kennen ihre Ziele und Herausforderungen, Synedat die Praktiken und Methoden zur Realisierung der dazu passenden IT-Lösungen.



In Zeiten immer komplexer werdender Ansprüche heißt es, Zusammenhänge zu erkennen und diese verständlich darzustellen - denn nur durch eine richtige Analyse ist es möglich, effektive und individuelle Lösungen zu erarbeiten. Der Fokus der Projektmanager/innen und Entwickler/innen von Synedat liegt daher auf einer dynamischen und interaktiven Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Herangehensweise an Projekte mit großer Komplexität erfolgt im Team mit Spaß an der gemeinsamen Bewältigung von Herausforderungen.



Inzwischen hat sich das inhabergeführte Unternehmen seit über 10 Jahren am Markt etabliert und konnte sich durch hohe Qualitätsstandards, Kompetenz und Leistung einen sehr guten Namen in den Bereichen Automotive, Financial Services und Logistik erarbeiten. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensführung trägt ebenso zu einem familiären Arbeitsklima für die Mitarbeiter wie zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bei.



