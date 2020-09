In vier Minuten zum Weltmeister: Clemens Adam gewinnt "Speaker Slam"

(press1) - 24. September 2020 - Freigerichter Unternehmensberater Clemens Adam punktet bei der Jury des internationalen "Speaker Slam" in Berlin und wird in vier Minuten zum Weltmeiste



Einmal vor Hundertausenden von Leuten auftreten. "Das schaffst du nie", hatten Familie und Freunde abgewinkt, wenn Clemens Adam von seinem persönlichen Lebensziel erzählte. Er ließ sich nicht entmutigen - und schaffte es: 2006 moderierte er vier Tage im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft die "HR3 Main-Arena" des Hessischen Rundfunk vor jeweils 200.000 bis 250.000 Menschen. Und das mit grandiosen Spätfolgen. Denn diese Erfolgsgeschichte thematisierte der Unternehmensberater und Coach aus dem hessischen Freigericht jüngst beim ersten internationalen "Speaker Slam" in Berlin - und wurde Weltmeister im Vortragen! "Ein tolles Gefühl", so der strahlende Sieger. "Dieser Erfolg zeigt mir wieder einmal, was ich auch in meinen Seminaren und Vorträgen vermittele: Mit Ausdauer, harter Arbeit und vor allem eisernem Willen kann jeder seine Ziele erreichen."



In dem von Autor und "Speaker-Papst" Hermann Scherer ausgerichteten Rednerwettbewerb wurde mit 73 Teilnehmern aus sieben Nationen ein neuer Weltrekord aufgestellt. Jeder Teilnehmer hatte dabei vier Minuten Zeit, Publikum und Jury in einem Kurzvortrag von seiner Botschaft zu überzeugen. In der fünfköpfigen Medien-Fachjury saßen unter anderem Jörg Rositzke (Geschäftsführer des TV Senders Hamburg 1) und Andre Jünger (Geschäftsführer Gabal Verlag).



In seiner Rede "Selbstreflexion als Wunderwaffe in der Krise" zeigte Adam, der zugleich die Unternehmerschule "Institut praxisorientierter Unternehmer" (I-p-U) mit Sitz in Freigericht und im benachbarten bayerischen Alzenau führt, wie man aus schwierigen Rahmenbedingungen, beispielsweise einer Krise, gestärkt hervorgehen kann. In Zeiten von Corona also am Puls der Zeit. Dabei schlug Adam die Brücke von seinen eigenen Erfolgen zu konkreten Tipps, wie Menschen bei (Corona-) Krisen im Beruf und Lebensalltag von den Lösungsansätzen und Erfahrungen anderer profitieren können.



Übrigens war es nicht Adams einziger Redner-Sieg in Berlin. Denn schon zwei Tage zuvor hatte der 56-Jährige mit dem Vortrag "Bring dein Windrad zum Drehen" im "Silent Speaker Battle" des gleichen Veranstalters gegen drei parallel auf der Bühne vortragende Konkurrenten gewonnen. Die Besonderheit: Die Redner waren für das Publikum nicht offen im Saal zu hören, sondern nur per Kopfhörer. Die Zuhörer wählten per Knopfdruck zwischen vier Kanälen, sodass sie gleichzeitig nur einem Redner zuhören konnten. Die Kopfhörer leuchteten entsprechend der gewählten Redner rot, grün, blau oder gelb. Clemens Adam, grün angestrahlt, freute sich riesig, dass auch der Saal überwiegend in grünes Licht aus den Kopfhörern getaucht war. Und die folgende Publikumsabstimmung ergab: Die Siegerplakette ging an ihn.



Auch Adams erfolgreichstes Buch trägt den Titel "Bring dein Windrad zum Drehen" und erscheint dieser Tage im Sorriso Verlag in aktualisierter Zweitauflage unter dem Titel "Erfolg durch einfache Selbstreflexion". Darüber hinaus hat der sechsfache Buchautor, Vortragsredner, Trainer und Coach gerade zusammen mit den I-p-U-Dozenten mit "Unternehmer Praxis" ein Handbuch für Unternehmer herausgebracht, das schon nach wenigen Tagen nahezu ausverkauft ist und gerade nachgedruckt wird.



Unternehmerschule und Unternehmensberatung auf einem Fleck - von Unternehmern für Unternehmer und für nahezu alle relevanten Themen in Sachen Management, betriebliche Praxis und Gründungswissen: Das bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen deutschlandweit bislang nur das Institut praxisorientierter Unternehmer, kurz I-p-U. "Wir bringen das Business voran, wir gehen zusammen mit den Unternehmern den nächsten Schritt - und finden dafür den Weg, der zum jeweiligen Betrieb am besten passt", sagt Gründer Clemens Adam.



Das I-p-U bündelt das gesamte unternehmerische Praxiswissen und macht es Unternehmern mit unserem Expertenteam zugänglich. Zum einen als Lernstoff mit Seminaren und Workshops. Zum anderen als Beratungsleistung über die erfahrenen Berater, Trainer, Coaches, Mediatoren und Mentoren.



