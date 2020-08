HR7 GmbH The Job Factory bezieht neue Büroflächen

(press1) - 24. August 2020 - Hamburger Team zieht um!



Ab sofort finden Sie das Hamburger Büro der HR7 GmbH in der Neue Große Bergstraße 9, 22767 Hamburg.



Nach acht erfolgreichen Jahren am Rödingsmarkt ist die HR7 GmbH Mitte August nach Altona umgezogen. Dort hat das Hamburger Team neue Büroflächen bezogen, die komplett renoviert und sehr modern nach eigenen Vorstellungen gestaltet worden sind. Herzlichen Glückwunsch!



"Trotz Corona und den damit verbundenen Unsicherheiten haben wir uns zu diesem mutigen Schritt entschieden", erläutert Ralph Hartmann, Geschäftsführer. "Wir setzen damit ein klares Signal für die Zukunft und wollen konsequent nach vorne schauen", ergänzt er.



Besuchen Sie die HR7 GmbH in den neuen Büroräumen, das HR7-Team lädt herzlich dazu ein!



HR7-Umzug in Hamburg



HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.



HR7 beschäftigt heute im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung über 750 Mitarbeiter, die durch 5 Büros vor Ort persönlich betreut werden. Durchschnittlich 150 Arbeitnehmer werden jährlich von uns direkt vermittelt. Zusätzlich werden jedes Jahr zahlreiche Beratungsprojekte, Interim Mandate etc. bearbeitet.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden ebenso wie Sie als Bewerber.



HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen und Institutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. Unsere Mitarbeiterbewertungen liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. HR7 ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten Personaldienstleistern Deutschlands.



Firmenkontakt



HR7 GmbH The Job Factory

Ralph Hartmann

Neue Große Bergstraße 9

22767 Hamburg

040-36157390

mailto:r.hartmann@hr7-gmbh.de

http://www.hr7-gmbh.de



Pressekontakt



HR7 GmbH The Job Factory

Nicole Janssen

Neue Große Bergstraße 9

22767 Hamburg

040-36157390

mailto:n.janssen@hr7-gmbh.de

http://www.hr7-gmbh.de

