Vertriebsfachbücher jetzt auch als eBooks verfügbar

(press1) - 5. März 2020 - Der Fachbuchautor und Vertriebscoach Karlheinz Pflug hat drei Fachbücher neu aufgelegt und nun zusätzlich auch als eBooks herausgegeben.



1.



Praktische Verkaufspsychologie



Was Sie im Vertrieb und Marketing vom Überzeugen, Manipulieren und Verführen wissen sollten



Praktische Verkaufspsychologie ist eine "Bedienungsanleitung" für den komplexen und manchmal komplizierten Menschen namens Kunde. Jeder im Vertrieb und Marketing findet Antworten darauf, wie Überzeugen, Manipulieren und Verführen funktioniert und in welchem Rahmen es moralisch vertretbar ist.



Dieses Buch ist insbesondere geschrieben für Verkäufer, Marketingmitarbeiter, Selbständige und Geschäftsführer mit Herz und Verstand, die andere Menschen überzeugen möchten und sich deshalb folgende Fragen stellen:



- Wie kommen meine Botschaften in das Bewusstsein meines Kunden, meines Verhandlungspartners oder gar in sein Unbewusstes?



- Wie kann ich meine Botschaften im Gedächtnis der Kunden verankern?



- Welche Wirkung erzielen meine Botschaften?



- Was kann ich dafür tun, dass sie langfristig wirken?



Das Buch zeigt in praxisorientierten Beispielen sehr verständlich, welche psychologischen und kommunikativen Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen Lieferant/Dienstleister und Kunde den Alltag deutlich erleichtern können. Es schafft damit ein grundlegendes Verständnis basierend auf vertrieblichem und psychologischem Know-how ergänzt um verkaufsrelevante Erkenntnisse der Hirnforschung. (232 Seiten)



2.



Praxishandbuch Vertrieb Business to Business



Praxisorientiertes Verkaufs-Know-how für Produktvertrieb und Projektvertrieb



Um technisch komplexe Produkte, Dienstleistungen oder gar ganze Großprojekte zu verkaufen, ist Fachkenntnis unentbehrlich. Doch sie alleine genügt nicht, um Kunden zu gewinnen und zur Kaufentscheidung zu führen. Die große Chance liegt nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Art und Weise, wie Sie verkaufen, Vertrauen aufbauen und mit Kunden umgehen.



Karlheinz Pflug zeigt in diesem Buch die Problematik des Business-to-Business-Verkaufs und schildert Möglichkeiten, den Spagat zwischen Technik und Kommerz, zwischen funktionellen Details und menschlichen Emotionen einfacher zu bewältigen. (418 Seiten)



3.



Messe-Besucher überzeugen und in Kunden verwandeln



Damit die Messe-Präsenz erfolgreich wird



Dieses Buch richtet sich an Organisatoren und Mitarbeiter auf Ausstellungen, Messen, Roadshows und Gewerbeschauen. Wenn Sie nicht nur "dabei sein", Bestandskunden bewirten und Visitenkarten sammeln möchten, sondern vor allem Neukunden gewinnen, Anbahnungen und Aufträge erzielen wollen, dann finden Sie hier Antworten auf Fragen wie: - Was stelle ich aus? - Wie spreche ich Besucher an? - Wie erkenne ich die wirklichen Interessenten? - Wie bleibe ich trotz Informationsflut positiv im Gedächtnis?



Der Stand ist die Bühne, die Berater, Produkt Manager, Verkäufer sind die Akteure, auf Sie kommt es an. Ein noch so repräsentativer Stand alleine nutzt nichts, wenn das Standpersonal nicht das Bestmögliche aus den Besuchern "herausholt". Manchmal werden Besucher beraten, die keinerlei Bedarf haben oder die Präsentation erfolgt wie im Alltagsgeschäft und ist damit bereits auf dem nächsten Messestand vergessen. In diesem Buch werden besonders die menschlichen Aspekte des erfolgreichen Messeauftritts beschrieben. (124 Seiten)



x



Preise für die jeweilige Buchversion und Bestellmöglichkeiten finden sie unter



http://www.kh-pflug.de/buecher.html



Seit 1999 gibt Karlheinz Pflug (Wirtschaftsingenieur) als selbständiger, unabhängiger Vertriebstrainer und Coach Erfolgsrezepte des Vertriebs weiter. Dabei schöpft er aus 20 Jahren eigener, außergewöhnlicher Erfolge im Vertrieb und 18 Jahren Trainererfahrung. Sein Kundenspektrum für Verkaufstraining und Coaching reichet von Einmann- bis zu Dax-Unternehmen, von Flensburg bis Wien. Der Schwerpunkt ist technischer Vertrieb und beratungsintensiver BtoB-Verkauf von Rohstoffen über Maschinenbau bis IT-Dienstleistungen. 99,6% der Teilnehmer empfehlen seine Seminare weiter. Als Vertriebstrainer, greift er auf solides "Verkaufs-Handwerkszeug" zurück, das sich in der Praxis bewährt hat, Informationen um Strategien zu entwickeln, Argumente die Selbstsicherheit stärken, Tricks, Tools und Kniffe aus dem Erfahrungsschatz vieler Vertriebsprofis. Zwischenmenschlichen Aspekte des Verkaufs stehen im Mittelpunkt, denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht.



Firmenkontakt



BCT Pflug

Karlheinz Pflug

Hauptmann-Hoffmann-Str. 25

76891 Erlenbach

06398-993117

mailto:info@kh-pflug.de

https://www.kh-pflug.de/verkaufstraining.html



Pressekontakt



BCT Pflug

Karlheinz Pflug

Hauptmann-Hoffmann-Str. 25

76891 Erlenbach

06398-993117

mailto:khp@bct-pflug.de

http://www.kh-pflug.de/verkaufstraining.html

Downloads zu dieser Pressemitteilung: