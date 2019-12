GCS und GAWOONI vereinbaren strategische Partnerschaft

(press1) - LIOcoin wird Zahlungsmittel auf gawooni.games



Derby / Frankfurt, Dezember 2019



Die Global Cybersecurity und GAWOONI arbeiten in Zukunft strategisch zusammen, das haben beide Unternehmen heute bekanntgegeben. Die Global Cybersecurity ist Initiator des LIOcoin, einer sehr sicheren, stabilen und dezentralen digitalen Währung mit weltweiter Akzeptanz.



GAWOONI ist Entwickler und Herausgeber von Mobile- und Online-Spielen. GAWOONI betreibt auch das eigene internationale Spieleportal gawooni.games.



Im Zuge der strategischen Zusammenarbeit wird der LIOcoin als offizielles Zahlungsmittel auf der Spieleplattform integriert. Gamer können somit neben Fiatgeld nun auch die Kryptowährung für Käufe auf gawooni.games nutzen.



"Virtuelle Währungen sind bereits seit Jahren ein zentraler Bestandteil des Gaming-Ecosystems. Die Verknüpfung mit einer Kryptowährung wie dem LIOcoin liegt hier sehr nahe und entspricht auch den Zahlungspräferenzen unserer Kunden", erklärt Michael Beekmann, CEO der GAWOONI.



"Mit der Kooperation mit GAWOONI gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung unserer Vision: LIOcoin als weltweit für jederman nutzbare, bankenunabhängige und jederzeit verfügbare digitale Währung zu etablieren", so daß Entwicklerteam der GCS.



Über GAWOONI PLC



GAWOONI ist ein internationaler Entwickler und Publisher (Verlag) für Mobile-Spiele (Smartphones, Tablets) und Online-Spiele (PC/Browser). GAWOONI betreibt ein eigenes Spieleportal gawooni.games und hat einen besonderen Fokus auf die digitalen Wachstumsmärkt Südostasien und Indien.



Über Global Cybersecurity Ltd. / LIOcoin



Die Global Cybersecurity Summits Limited wurde 2017 als Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit verschiedener internationaler IT-Professionals gegründet, von denen die meisten aus den Bereichen Internetsicherheit, Marketing und virtuelle Währungen kommen. Schwerpunkt ist die Entwicklung von Blockchaintechnologien. Aus der Vision eine sichere, stabile und dezentrale digitale Währung mit weltweiter Akzeptanz zu schaffen entstand Anfang 2017 die Kryptowährung LIOcoin.



Hierbei handelt es sich um einen speziell entwickelten Hybridcoin, welcher die Vorteile bestehender Coins vereint und optimiert und somit ein Höchstmaß an Energieeffizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit bietet.



Derby / Frankfurt, December 2019



Both Global Cybersecurity and GAWOONI announced today that they will be collaborating strategically in the future. Global Cybersecurity is the founder of LIOcoin, a highly secure, stable and decentralised digital currency, accepted worldwide.



GAWOONI is a developer and publisher of mobile and online games. GAWOONI also operates its own international gaming portal, gawooni.games.



As part of this strategic collaboration, LIOcoin will be integrated on the gaming platform as an official form of payment. Gamers can now use the cryptocurrency along with fiat money for purchases on gawooni.games.



"Virtual currencies have been central to the gaming ecosystem for years. The link with a cryptocurrency such as LIOcoin makes obvious sense and also meets our customers' payment preferences", explains Michael Beekmann, CEO of GAWOONI.



"By collaborating with GAWOONI, we are taking another important step towards achieving our vision: that of establishing LIOcoin as a globally usable, readily available digital currency, independent of the banks", maintains the GCS development team.



About GAWOONI PLC



GAWOONI is an international developer and publisher of mobile games (smartphones, tablets) and online games (PCs/browsers). GAWOONI operates its own gaming portal, gawooni.games, with a particular focus on the digital growth markets of Southeast Asia and India.



About Global Cybersecurity Ltd. / LIOcoin



Global Cybersecurity Summits Limited was established in 2017 as the result of years of collaboration between various international IT professionals, most of whom operate in the fields of Internet security, marketing and virtual currencies. The focus is on the development of blockchain technologies. It was from their vision of creating a secure, stable and decentralised digital currency, accepted worldwide, that the cryptocurrency LIOcoin emerged in early 2017.



It is a specially-developed hybrid coin that combines and optimises the benefits of existing coins, providing the highest levels of energy efficiency, speed and security.



More info at: https://gawooni.company

GAWOONI Gaming Portal: https://gawooni.games

More information at: https://lio-coin.eu

Trading platform: https://euro-btc.eu



