Helfen wir Kindern gemeinsam?

(press1) - 5. Dezember 2019 - Das Buch ist erschienen! 02.12.2019



Helena T. Jung freut sich sehr, ihr erstes Kinderbuch vorzustellen, das mit dem Titel "Und dann kam die Trennung" jetzt erschienen ist.



Helena T. Jung hat das Buch "Und dann kam die Trennung" für Kinder geschrieben, deren Eltern die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr zusammen zu sein. Dieses Buch kann auch den Eltern helfen, mit den Kindern ein Gespräch zu diesem schwierigen Thema anzufangen.



Helena T. Jung ist selbst Scheidungskind, erfahrene Stiefmutter und Mutter von insgesamt fünf Kindern. Sie hat die dramatischen Effekte dieser Situation aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt und arbeitet regelmäßig mit Klienten, die sich und Ihre Kinder unbeschadet durch eine Trennungs-Katastrophe manövrieren möchten.



Nachdem sie auch ihre eigenen Kinder nicht vor einer Trennung schützen konnte, hat sie sich dazu entschieden, dieses Buch zu schreiben, um Kindern und auch Eltern zu helfen, mit den brennenden und verzweifelten Fragen besser umzugehen und die Kinder durch dieses schlimme und schmerzhafte Erlebnis zu bringen, damit die Trennnug der Eltern nicht zu einem Schicksal für die kleinen Seelen wird. Helena T. Jung hofft, dass ihr Buch vielen Kindern und ihren Eltern helfen wird, die unumkehrbaren negativen Folgen einer Trennung zu minimieren.



Die eBook Version dieses Kinderbuchs "Und dann kam die Trennung" wird für noch 3 Tage (bis zum 07.12.) als kostenfreier Download zur Verfügung stehen. Interessierte können sich unter diesem Link ein Exemplar sichern: https://hjung.co/get-book



Die steigende Anzahl von zerrütteten Beziehungen und Trennungen bringt vor allem denen unter uns unmenschliche seelische Schmerzen, die am wenigsten dafür können. Unseren Kindern. Kinder kommen mit Trennungen von allen Betroffenen am schlechtesten zurecht. Sie sind wehrlos, emotional überfordert und wissen nicht, wie sie um Hilfe bitten sollen. Dieses Buch ist für die Kinder und die besorgten Erwachsenen entstanden, die nicht wissen, wie sie möglichst schmerzfrei mit der Situation umgehen sollen. Liebevoll illustriert kommt es von Herzen. Es hilft dabei, Kindern die drei wichtigsten Botschaften zu vermitteln, die sie brauchen und es kann die Kleinen dafür öffnen, ihre emotionalen Bedürfnisse mit ihrem Umfeld zu teilen, damit Sie die Chance nicht verpassen, starke, emotional stabile und selbstsichere Erwachsene aus Ihren Kindern zu machen. Als Bonus erhalten Sie zu diesem Buch konkrete Übungen und Anleitungen zum Download, die sie verwenden können, um ihre Kinder von dem unmittelbaren Schock zu befreien.



"Mit viel Gefühl geschrieben und mit sehr viel Mühe illustriert hat dieses Buch mir persönlich sehr gut gefallen. Die Idee, Erwachsenen und Kindern in einer Trennung in dieser Form die so wichtige Hilfe anzubieten, finde ich einfach super. Ich bin schon sehr gespannt auf das Mal- und Übungsbuch. Wer sich so viel Mühe macht, hat aus meiner Sicht 5 Sterne verdient. Sehr zum empfehlen!" - Markus Eilers, Kommunikations-Experte, Vater von zwei Scheidungskindern



"Es ist eine unglaublich tolle Idee, ein Buch zu solch einem bewegenden Thema zu schreiben. Was wie ein Kinderbuch aussieht und durch die Bilder als solches wirkt, könnte zweifellos eine Anleitung für sich scheidende Eltern sein. Helena T. Jung hat es geschafft stimmungsvolle Illustrationen und eine für Kinder verständliche Sprache mit viel mehr in die Tiefe gehendem Sinn zu verbinden. Eine Scheidung ist in der Tat für alle schwierig. Mithilfe dieses Buches, können sich trennende Erwachsene besser in die Lage des eigenen Kindes versetzen. Es eröffnet den Eltern eine neue Perspektive auf das Geschehen, welches sie entweder als Kind selbst erlebten, oder auch nicht." - Begeisterte Leserin, Scheidungskind



Für weitere Informationen, für Ihre Fragen, für vorbereitete Artikel und für Interviews: kontaktieren Sie bitte das Team von Helena T. Jung unter team@helena-t-jung.com



Über die Autorin: Helena T. Jung ist Ballet-Profi, Unternehmerin, Autorin und Trainerin. Nachdem sie nach einer klassischen Balettausbildung am weltberühmten Bolshoj Theater in Moskau ihren Lebenstraum aufgeben musste, Prima-Ballerina zu werden, hat Helena T. Jung im Zuge der Hotel-Disruption ein Tourismus-Unternehmen aufgebaut. Eine zerbrochene Familie später und mit der Erkenntnis ausgerüstet, dass Menschen Trennungssituationen selten alleine meistern können, widmet sie ihre Energie denjenigen, die inmitten einer persönlichen Katastrophe nach Orientierung suchen und den starken Wunsch haben, ihr bestes Selbst zu entdecken.



In ihrer Arbeit konzentriert sie sich darauf, Erfahrungen, Strategien, Stories, Tipps und Methoden zu teilen, damit Menschen in diesen schwierigen Trennungs-Situationen immer genug Sicherheit und Kraft für die nächsten Schritten finden können.



