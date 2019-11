Madeira-Wanderurlaub mit Wohlfühlfaktor hoch drei

(press1) - 27. November 2019 - Picotours bietet auf Madeira Natur-Erlebnis, charmante Herrenhäuser und mediterrane Genüsse



Ein Wanderurlaub ist spartanisch? Von wegen! Der Reisespezialist picotours hat auf Madeira ein Wanderprogramm aufgelegt, das die Herzen von Genuss-Wanderfans höher schlagen lässt: Es führt zu den Natur-Highlights der Blumeninsel, tischt kulinarische Köstlichkeiten auf und lädt nach den Touren zu Übernachtungen in charmante Herrenhäuser ein - moderne Ökostandards und portugiesisches Flair inklusive.



Bei der Reise "Madeira pur erleben" wohnen die Gäste in der Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden. Dieses charmante Herrenhaus ist umgeben von einem riesigen botanischen Garten mit über tausend Pflanzenarten. Die Teilnehmer der Wanderreise genießen den luxuriösen Außenpool und den fantastischen Blick auf den Atlantik. Im historischen Haupthaus der Quinta lockt ein Gourmet-Restaurant mit Köstlichkeiten aus der Region. Außerdem sorgen ein Innenpool, ein Hammam, Sauna und Spa für Wohlbefinden. Diese Wanderreise ist ideal für Teilnehmer, die mittlere Touren bevorzugen und Madeira authentisch erleben wollen: Sie erfahren mehr über das 2.000 Kilometer lange Levada-Netz und den Beruf des Levadeiro, wandern durch uralte Lorbeerwälder und erleben die ausgelassenen Feste auf Madeira.



Die Quinta da Penha Franca im Herzen Funchals ist eines der renommiertesten Häuser auf Madeira. Hier wohnen die Teilnehmer der Gruppenreise "Madeira-Wanderwoche vom Feinsten". Dieses Haus in privilegierter Lage im Herzen der Hauptstadt Funchal ist umgeben von einem zauberhaften, tropischen Garten mit zwei Pools und Meerzugang. Die berühmten Gärten der Stadt Funchal sind schnell zu erreichen. Eine Reise für alle, die neben den schönsten Wanderungen (mittleres Niveau) auf Madeira auch Küche und Keller der Insel kennenlernen möchten.



Durch die ursprüngliche Landschaft auf alten Verbindungswegen mit grandiosen Aussichtspunkten geht es bei der picotours-"Trekkingtour durchs grüne Paradies". Nach den Touren werden die Wanderer in typischen Landhäusern und Berghotels verwöhnt. Die Gruppenreise endet in der stilvollen und nachhaltig geführten Quinta da Serra in den Bergen von Camara de Lobos, inmitten eines ökologisch geführten Landguts. Von Sonnenkollektoren bis zu Anlagen zur Wasseraufbereitung wurde hier alles bedacht, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Gekocht wird überwiegend mit Bioprodukten, die auf den Ländereien der Quinta erzeugt werden. "Diese unvergleichliche Frische schmecken Sie", so Dr. Raul Gonalves der Manager des Hauses. Auf sechs anspruchsvollen Wandertouren durchqueren die Reiseteilnehmer Madeiras Ostseite und lernen alle Vegetationszonen der Blumeninsel kennen.



Informationen zu den Gruppen-Wanderreisen auf Madeira von picotours: Alle Madeira-Wanderreisen inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück bzw. Halbpension und fünf bzw. sechs geführten Wanderungen und Ausflügen



- Madeira pur erleben: Das ursprüngliche Madeira entdecken

8 Tage ab 1.270 Euro, Gruppengröße: min. 8, max. 16 Teilnehmer



- Madeira-Wanderwoche vom Feinsten: Kulinarische Streifzüge und Wandervergnügen pur

8 Tage ab 1.290 Euro, Gruppengröße: min 8, max. 16 Teilnehmer



- Trekkingtour durchs grüne Paradies: Berghotels, Panorama und Pico Ruivo

8 Tage ab 1.290 Euro, Gruppengröße: min. 6, max. 16 Teilnehmer



Über picotours:



Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der inhabergeführte Veranstalter picotours aus Freiburg im Breisgau auf Aktivurlaube in Form von Individual- und geführten Gruppenreisen nach Portugal spezialisiert. Zu den Zielen gehören die Blumeninsel Madeira und ihre kleine Nachbarin Porto Santo, die Azoren, das portugiesische Festland, die Kapverdischen Inseln und Sao Tome. Schwerpunkte der Reisen sind Wandern und Trekking, möglichst auf außergewöhnlichen Wegen und Pfaden abseits vom Massentourismus. Auch Inselhopping und Aktivitäten wie Mountain-Biken oder Weingutwandern gehören zum Reiseangebot.



Die Vermittlung von Kultur und Lebensart der Inseln und Portugals ist erklärtes Unternehmensziel von picotours. Dabei liegt die Kernkompetenz auf geführten Kleingruppenreisen mit sechs bis maximal 16 Personen. Zudem bietet der Reiseveranstalter flexible Bausteinlösungen sowie ein offenes Wander- und Ausflugsprogramm an, bei dem sich Individualreisende ihr Wanderpaket selbst zusammenstellen können. Auf außergewöhnliche, sehr komfortable Unterkünfte mit besonderem Charme in bester Lage wird besonders Wert gelegt.



picotours arbeitet vor Ort mit zuverlässigen und persönlich bekannten Partnern zusammen und fördert die wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung in den Regionen. Der Veranstalter bietet nachhaltige Urlaubserlebnisse und stellt seine Gäste in den Mittelpunkt seines Handelns. Diese werden bereits vor der Reise für die ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten im Gastland sensibilisiert.



Mit picotours sind die Teilnehmer immer fair unterwegs: Picotours beschäftigt ausschließlich einheimische Reiseleiter. Während der Wandertouren wird auf unnötiges Plastik in Form von Lunchpaketen verzichtet. Stattdessen werden die Gäste mit landestypischen Gerichten verwöhnt - einmal pro Woche wird vegetarisch aufgetischt. Picotours kompensiert außerdem freiwillig 10 Prozent aller CO2-Emissionen, die durch den Flug nach Madeira entstehen. Wenn sich die Gäste zu 50 Prozent an der CO2-Kompensation beteiligen, übernimmt picotours die andere Hälfte, sodass dass die Reise zu 100 Prozent klimaneutral durchgeführt werden kann.



Seit 2009 ist das Unternehmen Mitglied im forum anders reisen e.V., einem Zusammenschluss von etwa 130 Reiseveranstaltern, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. 2012, 2014 und 2017 wurde picotours mit dem CSR-Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet. Am Firmensitz in Freiburg im Breisgau sind zehn Mitarbeiter für die professionelle Beratung und Organisation der Reisen zuständig. picotours im Internet: http://www.picotours.de



