Verdammt gut, verdammt Bio!

(press1) - 24. Oktober 2019 - Jetzt neu: Obela Bio Hummus und Bio Falafel



Obela Hummus gibt es jetzt auch in Bio-Qualität! Begleitet wird der Bio Hummus von einer echten Neuheit: Obela Bio Falafel. Obela Bio Hummus Classic (150g-Schale, 2,19 EUR/UVP) und Obela Bio Falafel (200g-Schale, 2,99 EUR/UVP) sind ab sofort national in den LEH-Kühltheken erhältlich.



Bio weiterhin auf dem Vormarsch



Mit den beiden Bio Produkten folgt Obela dem allgemeinen Gesundheitstrend, aber vor allem dem wachsenden Bio-Markt. Mit über 11 Mrd. Euro Umsatz ist Bio in Deutschland weiterhin eine aufstrebende Kategorie.



91% der Deutschen wollen laut Ernährungsreport 2019 lecker und gleichzeitig gesund essen. Analog dazu steigt die Nachfrage nach möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln und wertvollen Nährstoffen, wie z. B. Proteinen, Ballaststoffen und "guten" Fettsäuren. Mal ganz abgesehen von der immer größer werdenden Anzahl an Vegetariern.



Obela Vielfalt nun auch in Bio Qualität



Der neue Obela Bio Hummus zeichnet sich neben seinem einzigartigen Geschmack und der cremigen Textur durch einen besonders hohen Anteil an wertgebenden Zutaten in Bio-Qualität aus. So enthält die Rezeptur 57% gekochte Kabuli Kichererbsen und 16% Tahini (Sesampaste) - natürlich in biologischer Qualität.



Obela Bio Hummus ist die ideale Ergänzung zu den bestehenden sechs Varianten Classic, Sonnengetrocknete Tomaten, Geröstete Pinienkerne, Orientalische Art, Hot Jalapeno und Kalamata Oliven.



Obela Bio Falafel besticht durch seine authentische Bio-Rezeptur mit 70% gequollenen Kabuli Kichererbsen, Zwiebeln und Petersilie. Sie werden einfach im Ofen, in der Pfanne oder Fritteuse zubereitet.



Selbstverständlich ist die Obela Bio Range vegan und glutenfrei. Auch auf Farb- und Aromastoffe sowie Geschmacksverstärker wird natürlich verzichtet.



Obela Europe ist eine Joint-Venture-Partnerschaft der beiden weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen PepsiCo und Strauss Group.



Die ausgezeichneten Marken Obela und Florentin erwecken mit frischen und verführerischen Dips, Aufstrichen und Snacks, in deren Mittelpunkt der Hummus steht, die kulinarische Vielfalt der weiten Welt zum Leben.



Obela Hummus ist erhältlich in Deutschland, Australien, Neuseeland und Mexiko. Der europäische Hauptsitz und das Werk mit 60 Mitarbeitern befindet sich in Mijdrecht (Niederlande).



Kontakt



Obela Pressebüro

Martin C. Schmidlin

August-Horch-Straße 4-8

65582 Diez

06432/955-302

06432/955-26-302

mailto:presse@obelaglobal.com

http://www.obela.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: