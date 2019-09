Home IT/Technik/Interaktiv Schwarzwälder Versicherung VVaG Pressekontakt: Anika Nipp Altstadtstraße 5 78048 Villingen-Schwenningen Tel: +49 (0)7721 – 23 119 Fax: anika.nipp@schwarzwaelder-versicherung.de http://www.schwarzwaelder-versicherung.de

Villingen-Schwenningen, 27. September 2019 - Die Privathaftpflicht ist ein Muss für jeden Bürger. Denn Ersatzansprüche für schuldhaft verursachte Schäden können schwerwiegende finanzielle Belastungen mit sich bringen - bis hin zur Bedrohung der Existenz. Umfassenden Schutz gibt es bereits ab 65 Euro pro Jahr - es kann jedoch auch das Vierfache kosten. Stiftung Warentest hat Preis-Leistung von 303 Familientarifen für Privathaftpflichtschutz von 84 Versicherungen untersucht. Die Schwarzwälder Versicherung VVaG schnitt im großen Vergleich mit ihren Tarifoptionen "Exclusiv Fair Play Direkt" und "Exclusiv Fair Play Plus Direkt" jeweils mit "sehr gut" (1,0) ab.



Ob der Blumentopf, der vom Balkon auf das Autodach des Nachbarn fällt, oder der an Silvester mit Feuerwerkskörpern verletzte Passant - eine private Haftpflichtversicherung greift dann, wenn Schadensersatz geleistet werden muss, auch bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers. Da der Verursacher eines Schadens mit seinem gesamten Vermögen für die Folgen seiner Fahrlässigkeit haftet, schützt die Private Haftpflichtversicherung den Schadensverursacher vor einem möglichen finanziellen Ruin. Die Versicherung tritt immer dann ein, wenn Dritte von Gesetzes wegen berechtigten Schadenersatz vom Versicherten beanspruchen.



Schwarzwälder Versicherung - hohe Deckungssummen und viele Leistungen



Die Schwarzwälder Versicherung ermöglicht mit einer Deckungssumme von 10, 20 oder 50 Millionen Euro eine überdurchschnittlich hohe Absicherung bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Im Tarif "Exclusiv Fair Play Direkt" beläuft sich die maximale Versicherungssumme für Sachschäden auf 50 Millionen Euro. Für Personenschäden markieren 15 Millionen Euro die Grenze. Der Versicherungsnehmer leistet einen Jahresbeitrag von 84 Euro. Die Tarifoption "Exclusiv Fair Play Plus Direkt" bietet zusätzliche Leistungen und ist mit einem Jahresbeitrag von 113 Euro ausgestattet. Die Tarife sind ausschließlich über das Internet zu buchen.



Die beiden Tarife der Schwarzwälder Versicherung bieten zahlreiche Vorteile. So gilt beispielsweise für Immobilienbesitzer, dass kleinere Bauvorhaben ohne grundlegende Veränderung des Hauses in beiden Tarifen mit abgedeckt sind. Auch Heizöltanks und Photovoltaikanlagen sind versichert. Die Schwarzwälder Versicherung schützt nicht nur den Vermieter, der im selbst genutzten Haus Zimmer oder eine Einliegerwohnung vermietet. Auch für Schäden, die Mieter in der Ferienwohnung bzw. dem Ferienhaus des Vermieters im In- oder Ausland verursachen, kommt die Schwarzwälder Versicherung auf. Zudem ist der Verlust von fremden privaten Schlüsseln ebenso mitversichert wie der Verlust beruflich genutzter Schlüssel.



Geliehene und gemietete Sachen genießen bei der Schwarzwälder Versicherung Schutz. Unfälle mit Pedelecs oder Drohnen sind ebenfalls abgesichert. Auch in anderen besonderen Situationen springt die Schwarzwälder Versicherung ein. Bei Forderungsausfalldeckung zahlt sie, auch wenn der Versicherte selbst einen Haftpflichtschaden erleidet, vom Verursacher jedoch keinen Ersatz erhält. Bedingung ist, dass der Geschädigte zuvor alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft, um vom Schädiger Ersatz zu erhalten.



Nicht haftbare Personengruppen



Kinder unter sieben Jahren haften nicht, da sie als deliktunfähig gelten. Im Straßenverkehr liegt die Grenze sogar bei zehn Jahren. Erwachsene haften nicht, wenn sie wegen einer psychischen Störung nicht in der Lage sind, ihr Verhalten vernünftig zu steuern. Die Schwarzwälder Versicherung zahlt bei von ihnen verursachten Schäden, wenn der Tarif um eine Deckungserweiterung ergänzt wurde. Bei volljährigen, ledigen Kindern bleibt der Haftpflichtversicherungsschutz mindestens bis ein Jahr nach Ende aller Ausbildungen erhalten. Für Schadenersatzforderungen von Versicherten untereinander kommt die Schwarzwälder Versicherung nicht auf.



Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender bei Schwarzwälder Versicherung, erklärt: "Wir bieten für Singles, Familien, Lebensgemeinschaften oder den alleinstehenden Senior das individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Produkt. Wir begleichen berechtigte Ansprüche und wehren unberechtigte Forderungen ab."



Bereits 1758 wurde in Baden die erste "Brand-Assecuranz-Sozietät" gegründet, die es sich zur Aufgabe machte, ihren in Not geratenen Mitgliedern zu helfen. Sich gegenseitig zu helfen war auch das Anliegen der 1923 gegründeten "Brandhilfe Kirnach-Schwarzwald". Nach einer Expansionsphase wurde diese 1938 in "Schwarzwälder Feuerversicherungsverein auf Gegenseitigkeit" umbenannt. Die ursprüngliche Idee, Landwirten, Bürgern und Gewerbetreibenden einen Versicherungsschutz im Brandfall zu gewährleisten, wurde dem heutigen Bedarf an Versicherungsleistungen angepasst und durch zahlreiche andere Versicherungsleistungen ergänzt. Dem wurde 1993 durch eine erneute Namensänderung in "Schwarzwälder Versicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" Rechnung getragen. Seit ca. 3 Jahren kooperiert die Schwarzwälder Versicherung aus Villingen-Schwenningen im Sektor "Wohngebäudeversicherungen" mit der Ostangler Versicherung aus Kappeln in Schleswig-Holstein. Beide Unternehmen sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und werden von den Bedürfnissen der Mitglieder getragen. Das sichert ihnen Marktnähe und Innovationskraft.



