Kappeln, 27. September 2019 - Die Privathaftpflicht gehört für Verbraucher zu den wichtigsten Versicherungen. Jedoch gibt es in Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis seitens der Versicherungen teils erhebliche Unterschiede. Neue Policen sind oftmals deutlich besser als alte. Ein Vergleich kann sich für den Verbraucher finanziell lohnen. Stiftung Warentest hat daher die Leistungen verschiedener Versicherungen und Tarife unter die Lupe genommen. Ostangler Brandgilde VVaG konnte mit ihren Tarifoptionen "Exclusiv Fair Play" und "Exclusiv Fair Play Plus" das Qualitätsurteil "sehr gut" (1,0) erzielen.



Stiftung Warentest hat 303 Familientarife für Privathaftpflichtschutz von 84 Versicherungen untersucht und in seinem Verbrauchermagazin "Finanztest" veröffentlicht. Voraussetzung war, dass diese Versicherungen jedem Verbraucher offenstehen.



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis der Privathaftpflicht von Ostangler



Ostangler hat mit ihren Tarifoptionen "Exclusiv Fair Play" und "Exclusiv Fair Play Plus" das Qualitätsurteil "sehr gut" (1,0) erlangt. Die Ostangler ermöglicht mit ihrer Privathaftpflicht mit einer Deckungssumme von 10, 20 oder 50 Millionen Euro eine überdurchschnittlich hohe Absicherung bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Schadensbearbeitung erfolgt schnell und unbürokratisch. Ostangler prüft, ob und in welchem Umfang der Versicherungsnehmer zum Schadensersatz verpflichtet ist. Berechtigte Ansprüche begleicht Ostangler wie vereinbart, unberechtigte werden für den Versicherungsnehmer abgewehrt.



Der Tarif "Exclusiv Fair Play" von Ostangler lässt eine maximale Versicherungssumme von 50 Millionen Euro für Sachschäden sowie 15 Millionen Euro für Personenschäden zu. Der Jahresbeitrag für den Versicherungsnehmer beträgt 105 Euro. Für die Tarifoption "Exclusiv Fair Play Plus" gelten die gleichen maximalen Versicherungssummen. Dieser Tarif bietet Sonderleistungen bei einem Jahresbeitrag von 141 Euro.



Weit mehr als Standard: Schutz für Familien, bei Immobilien u.v.m.



Ein wichtiger Aspekt für Familien in beiden Ostangler-Tarifen ist, dass deliktunfähige Personen nicht haften. Das gilt für Kinder unter sieben Jahren. Im Straßenverkehr liegt die Grenze bei zehn Jahren. Ostangler zahlt auch bei von Erwachsenen mit psychischen Störungen verursachten Schäden, sofern die Police um eine Deckungserweiterung ergänzt worden ist. Bei volljährigen, ledigen Kindern bleibt der Haftpflichtversicherungsschutz mindestens bis ein Jahr nach Ende aller Ausbildungen erhalten. Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander bestehen nicht.



Auch für Immobilienbesitzer bietet Ostangler Vorteile: Kleinere Bauvorhaben ohne grundlegende Veränderung des Hauses sind in den Tarifen mit abgedeckt. Das gilt ebenso für Heizöltanks und Photovoltaikanlagen. Die Privathaftpflichttarife von Ostangler schützen zum einen den Vermieter, der im selbst genutzten Haus Zimmer oder eine Einliegerwohnung vermietet. Zum anderen zahlt Ostangler auch für Schäden, die Mieter in der Ferienwohnung des Vermieters im In- oder Ausland verursachen. Mietern und Arbeitnehmern bietet Ostangler zudem einen besonderen Service: Der Verlust von fremden privaten Schlüsseln ist ebenso mitversichert wie der Verlust beruflicher Schlüssel.



Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender bei Ostangler Brandgilde, erklärt: "Unser Versicherungsschutz geht über Standardleistungen hinaus, denn Ostangler springt auch in besonderen Situationen ein. Dank einer Forderungsausfalldeckung zahlen wir auch, wenn der Versicherte selbst einen Haftpflichtschaden erleidet, aber vom Verursacher keinen Ersatz bekommt. Bedingung ist, dass der Geschädigte zuvor alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft, um vom Schädiger Ersatz zu erhalten. Auch für geliehene und gemietete Sachen bieten wir Schutz. Unfälle mit Pedelecs oder Drohnen sind von uns übrigens ebenfalls abgesichert."



Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Gemeinsam mit starken Partnern wie Union Bank, HW Leasing GmbH, Reha Assist und Top-Finanz Konzepte GmbH bietet Ostangler Brandgilde alle Leistungen eines modernen, innovativen, europäischen Versicherungsunternehmens an. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. http://www.ostangler.de



