Home IT/Technik/Interaktiv trusted blogs GmbH Pressekontakt: Eduard Andrae Konsul-Smidt-Str. 24 28217 Bremen Tel: +49 421 460460 80 Fax: presse@trusted-blogs.com http://www.trusted-blogs.com

Meldungen dieses Unternehmens: Bremer Blog-Suchmaschine knackt die erste Million [29.07.2019, 10 Uhr] Bremer Blog-Suchmaschine knackt die erste Million (press1) - 29. Juli 2019 - Zur gleichen Zeit, als Google seine Blogsuche abschaltete, hatte Eduard Andrae aus Bremen die Idee für eine völlig neuartige Blog-Suchmaschine. Das war 2014. Daraus wurde die führende Plattform für deutschsprachige Blogs.



"Die Idee entstand aus Frust" sagt Andrae, der seit 2006 selbst bloggt. "Ich suchte nach Möglichkeiten, um meinen kleinen Laufblog endlich bekannter zu machen. Existierende Kataloge und Verzeichnisse brachten mich dabei nicht weiter. Darum versuchte ich es mit einem neuen Ansatz: zukünftig sollten die Menschen Blogs finden, während sie nach ihren Lieblingsthemen suchen."



Ausgestattet mit Kapital in mittlerer sechsstelliger Höhe wurde die trusted blogs GmbH gegründet und die weltweit erste TAG basierte Blog-Suchmaschine programmiert. TAGs nennt man die in Blog-Beiträgen gespeicherten Stichworte.



"Unsere Methode, TAGs für die Suche zu nutzen, hat sich bewährt: die Nutzer erhalten immer sehr exakte Ergebnisse und entdecken zugleich spannende Blogs."



Die Suchmaschine ist das ideale Werkzeug für Menschen, die Informationen über Inhalte recherchieren wollen: Journalisten, Wissenschaftler, Studenten, Schüler, Blogger. Die kostenlose Plattform ergänzt das Universum anderer Recherchetools wie Google Trends, Keyword-Planner oder kostenpflichtige Social-Media-Analyse-Tools.



1 Millionen Treffer sind erst der Anfang



Die von trusted blogs selbst entwickelte Technologie ist hyperskalierbar und kann in Echtzeit Millionen von Schlagworten, Blogposts und Blogs verarbeiten. Vor wenigen Tagen wurde mit 1 Million gespeicherter Blogposts ein erster Meilenstein erreicht. Dazu der Erfinder Andrae: "Das infinite Scrolling durch die Suchergebnisse funktioniert mit einer Million Treffern genauso prima wie am ersten Tag. Jetzt freuen wir uns darauf, weiter zu wachsen und trusted blogs bald auch in anderen Ländern und Sprachen anzubieten".



Blog-Marketing mit trusted blogs



Parallel zur Blog-Suchmaschine hat trusted blogs auch eine Plattform zur Vermittlung von Kooperationen mit Bloggern entwickelt. Blogger Kampagnen sind eine vergleichsweise junge Marketing-Methode, aber "das Erstellen und Verbreiten von relevantem Content wird schon bald einen höheren Stellenwert besitzen, als klassische Werbeformen" stellt Andrae überzeugt fest.



Die von trusted blogs entwickelten Tools machen Blog-Marketing ohne Vorkenntnisse für jedermann möglich. Und durch den Zugriff auf die gespeicherten Daten entfallen aufwändige und langwierige Recherchen nach geeigneten Bloggern.



"Mit unserem interaktiven Konfigurator gelingt die Konzeption einer Kampagne innerhalb von nur 15 Minuten". Aber die besten Tools nutzen nichts, wenn Mitarbeiter fehlen, die sie nutzen können. Auch das hat Andrae erkannt: "Wir haben ein Rundum-Sorglos-Paket für Nutzer, die Kampagnen nicht selbst realisieren können. In diesem Fall erstellen wir das Briefing, selektieren geeignete Bewerber, überwachen die Kampagne, kommunizieren mit den Teilnehmern und überweisen nach termin- und qualitätsgerechter Leistung die Honorare an die Blogger."



trusted blogs kostenlos testen



Die Nutzung der Suchmaschine, und auch der Zugriff auf die Blog-Marketing Tools ist unverbindlich und kostenlos möglich. Eine Gebühr erhebt trusted blogs nur dann, wenn eine Kampagne über die Plattform abgewickelt werden soll.



Mehr dazu auf https://www.trusted-blogs.com



Eduard Andrae, Blogger und Social-Media-Experte, hatte 2014 die Idee zu trusted blogs. Gemeinsam mit Rüdiger Schmidt und dem Bremer IT-Dienstleister team neusta gründete er die trusted blogs GmbH. Basis der Plattform ist eine Blog-Suchmaschine mit 1 Mio. Beiträgen aus über 5.800 Blogs (DE, AT). Kunden können diese Daten nutzen und mit einem Kampagnen-Konfigurator Blogger für Marketing-Kooperationen ermitteln und direkt ansprechen.Weitere Informationen unter http://www.trusted-blogs.com



Kontakt



trusted blogs GmbH

Eduard Andrae

Konsul-Smidt-Str. 24

28217 Bremen

+49 421 460460 80

mailto:presse@trusted-blogs.com

https://www.trusted-blogs.com Downloads zu dieser Pressemitteilung: Bremer Blog-Suchmaschine knackt die erste Million trusted blogs GmbH

Dateityp: jpg

Größe: 758 KByte Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2019 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -