Home IT/Technik/Interaktiv cbdkaufen.com Pressekontakt: Philipp Rauch Korsörer Str. 17 10437 Berlin Tel: 030-40007712 Fax: pr@cbdkaufen.com http://cbdkaufen.com

Meldungen dieses Unternehmens: CBD-Öl der Marke CANDROPHARM jetzt bei cbdkaufen.com [23.05.2019, 12 Uhr] Ist CBD legal in Deutschland? Was die BfArM dazu sagt... [15.03.2019, 15 Uhr] CBD-Öl der Marke CANDROPHARM jetzt bei cbdkaufen.com (press1) - Candropharm CBD-Öl wird nun auch bei cbdkaufen.com geführt.



Berlin, der 22.05.2019: cbdkaufen.com steht für CBD-Öl höchster Qualität. Der CBD-Shop garantiert höchste Produktqualität und setzt deshalb ausschließlich auf Produkte, die nach GMP produzieren. Außerdem stellt cbdkaufen.com sicher, dass alle angebotenen Hanf-Produkte aus 100 Prozent biologischer Nutzhanfhaltung stammen. Dies ermöglicht 100% Prozent natürliche Öle, die frei von Schwermetallen und Pestizidrückständen sind, da sie schonend und lösemittelfrei durch CO2 Extraktion extrahiert werden. Des Weiteren produzieren alle Anbieter, die cbdkaufen.com im Angebot hat, ihre CBD-Öle ausschließlich auf Hanf-Basis. Das Hanf-Extrakt wird mit hochwertigem Hanföl (Hanfsamen-Öl) auf die jeweiligen Konzentrationen gebracht. Das Resultat ist ein natürliches Produkt, bei dem sich die Konsumenten sicher sein können, gute Qualität zu erhalten. Die Messlatte, die cbdkaufen.com an die Anbieter von CBD-Produkten stellt, ist also hoch. Candropharm kann all diese Bedingungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. Die Hanföle von Candropharm sind absolut frei von THC. Das heißt, sie sind legal in Deutschland und den meisten Teilen Europas erhältlich. Um dies sicherzustellen, werden die CBD Produkte stetigen Labortests unterzogen.



Das Ergebnis:



Es kann kein THC in messbarer Konzentration in dem CBD-Hanföl nachgewiesen werden. Diese strenge Kontrolle stellt sicher, dass die Produkte von Candropharm kaum Schwankungen unterliegen. Das macht sie sehr sicher in der Anwendung und schützt die Konsumenten vor einer möglichen Überdosierung. Die hohe Qualität der Hanferzeugnisse von Candropharm wird gewährleistet durch ein striktes Befolgen der Richtlinien und Grundsätzen der GMP.



Das einzigartige Extraktions- und Produktionsverfahren der Candropharm CBD-Extrakte sorgt für 100 Prozent natürliche Produkte. Für die Herstellung werden außerdem nur Bio-Rohstoffe verwendet. Das stellt sicher, dass die Produkte keinerlei Insektizide, Pestizide,



Schwermetalle oder sonstige pathogene Substanzen in nachweisbarer Konzentration enthalten. Denn nur wenn Anbau und Produktion der Cannabidiol-Produkte natürlich und ohne Schadstoffe erfolgen, ist auch die Qualität der Produkte sichergestellt.



Nicht nur bei dem CBD-Extrakt selbst wird auf Qualität geachtet, auch die Verpackung der Produkte von Candropharm ist gut durchdacht und auf den Komfort der Konsumenten ausgerichtet. So wird dem/der Konsumenten*in beispielsweise die Dosierung des Cannabidiol-Öls sehr leichtgemacht, da Messabschnitte an der Pipette eingezeichnet sind. So sieht man genau, wie viel Tropfen CBD-Öl man mit der Pinzette aufgenommen hat und kann die Dosierung so leicht regulieren. Einer versehentlichen Fehl-Dosierung wird so entgegengewirkt. Außerdem sind auf der Flasche genaue Angaben aufgedruckt, wie viel Milligramm CBD ein Tropfen des Öls enthält.



Neben den regulären CBD-Ölen sind von der Marke Candropharm auch sogenannte Heneplex-Ultra- bzw. Ultra Varianten, aber auch Cannabidiol Kristalle erhältlich. Die flüssigen CBD-Produkte werden mittels einer patentierten Technologie hergestellt. Normalerweise neigen CBD-Moleküle dazu, aneinander zu haften, was die Bioverfügbarkeit für den menschlichen Körper beeinträchtigt. Bei der von Candropharm patentierten Herstellungsweise werden die einzelnen CBD-Moleküle mittels Nanotechnologie getrennt. Das Ergebnis sind deutlich kleinere CBD-Partikel, die vom menschlichen Körper besser und schneller aufgenommen werden können. Damit ist die Wirkung der Ultra-Varianten stärker als die der "regulären" CBD-Öle. Das heißt, dass von den Ultra-Produkten deutlich weniger genutzt werden muss. Die Heneplex-Ultra-Produkte enthalten zusätzlich noch über 75 natürliche Terpene, welche natürlicherweise in der Cannabispflanze vorkommen.



CBDkaufen.com ist der CBD-shop für hochwertiges Cannabidiol, CBD-Kristalle und Kosmetik mit Cannabidiol Extrakten. Die Produkte entstammen streng kontrolliertem, europäischem Bio Nutzhanf und werden komplett von GMP zertifizierten europäischen Betrieben verarbeitet.



Kontakt



CBDkaufen.com

Philip Rauch

c/o CAYA by AMN Data Solutions, Glogauer Str. 5

10999 Berlin

+493040007712

mailto:pr@cbdkaufen.com

http://cbdkaufen.com Downloads zu dieser Pressemitteilung: Logo cbdkaufen.com Dateityp: jpg

Größe: 56 KByte Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2019 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -