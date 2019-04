foboxy wird 5 - Fotobox für Hochzeit & andere Feiern

(press1) - 11. April 2019 - 2014 wurde foboxy am 11. April gegründet und kurz danach die ersten Fotoboxen verschickt. Schnell entwickelte sich das Startup zu einem mittelständischen Unternehmen und einem der führenden Vermieter für mobile Fotoboxen in Deutschland.



Fotoboxen sind mittlerweile in aller Munde und auf Hochzeiten, Abschlussbällen, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern kaum wegzudenken. Das Konzept ist einfach: mithilfe eines Selbstauslösers werden Bilder aufgenommen, welche anschließend direkt ausgedruckt und als Erinnerung an die Veranstaltung mitgenommen werden können. Die Fotobox von foboxy besticht dabei durch eine kinderleichte Bedienung in Kombination mit einem günstigen Preis.



Nun feiert foboxy bereits seinen fünften Geburtstag. Zur Feier wurden im Rahmen mehrerer Gewinnspiele fünf kostenlose Fotoboxeinsätze unter allen Teilnehmern verlost. Das letzte Gewinnspiel startet am 11.April bis einschließlich 18.April 2019. Immer dabei das Rundum-Sorglos-Paket im Wert von 248 Euro: eine Fotodruck-Flatrate, eine Box mit vielen bunten Requisiten und ein USB-Stick, auf dem alle Fotos gespeichert werden. Das Angebot wird durch die Möglichkeit eines individuellen Designs der Bilder, einer Onlinegalerie sowie dem kostenlosen Hin- und Rückversand in Deutschland abgerundet.



Das stetig wachsende Team arbeitet kontinuierlich an der Optimierung der Fotoboxen und legt hohen Wert auf strenge Qualitätskontrollen. Die kostenlose Servicehotline hilft den Kunden schnell und zuverlässig, um ein optimales Kundenerlebnis zu ermöglichen. Dies spiegelt sich in der hohen Kundenzufriedenheit wider ( https://www.foboxy.de/erfahrungen-bewertungen-rezensionen ).



foboxy ist einer der größten Anbieter im bundesweiten Versand von Fotoboxen. Seit 2014 statten wir Hochzeiten, Geburtstage und andere gesellige Veranstaltungen mit bezahlbaren und kinderleicht zu bedienenden Fotoboxen aus.



