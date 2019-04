Home IT/Technik/Interaktiv BCT Pflug Pressekontakt: Karlheinz Pflug Hauptmann-Hoffmann-Str. 25 76891 Erlenbach Tel: 06398-993117 Fax: khp@bct-pflug.de

Meldungen dieses Unternehmens: Fachbuch: Praxishandbuch Vertrieb Business to Business [09.04.2019, 11 Uhr] Fachbuch: Praxishandbuch Vertrieb Business to Business Wie Sie Lösungen, Leistungen und Projekte verkaufen



(press1) - Erlenbach, 09. April 2019 - Technisch komplexe Produkte, Dienstleistungen oder gar ganze Großprojekte lassen sich nicht auf die gleiche Weise verkaufen wie in Konsumgut oder ein Auto. Fachkenntnis ist unentbehrlich, doch sie alleine genügt nicht, um Kunden zu gewinnen und zur Kaufentscheidung zu führen. Entscheidungen in höherer preislicher Größenordnung werden meist von mehreren Personen getroffen. Die große Chance liegt nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Art und Weise, wie Sie verkaufen, Vertrauen aufbauen und mit unterschiedlichen Kundentypen umgehen.



Der Autor Karlheinz Pflug zeigt in diesem Buch die Problematik des Business-to-Business-Verkaufs und schildert Möglichkeiten, den Spagat zwischen Technik und Kommerz, zwischen funktionellen Details und menschlichen Emotionen einfacher zu bewältigen.



Paperback, 416 Seiten

ISBN-13: 9783748191858, Verlag: Books on Demand

Erscheinungsdatum: 13.02.2019 , Sprache: Deutsch

49,99 Euro



Seit 1999 gibt Karlheinz Pflug (Wirtschaftsingenieur) als selbständiger, unabhängiger Vertriebstrainer und Coach Erfolgsrezepte des Vertriebs weiter. Dabei schöpft er aus 20 Jahren eigener, außergewöhnlicher Erfolge im Vertrieb und 18 Jahren Trainererfahrung. Sein Kundenspektrum für Verkaufstraining und Coaching reichet von Einmann- bis zu Dax-Unternehmen, von Flensburg bis Wien. Der Schwerpunkt ist technischer Vertrieb und beratungsintensiver BtoB-Verkauf von Rohstoffen über Maschinenbau bis IT-Dienstleistungen. 99,6% der Teilnehmer empfehlen seine Seminare weiter. Als Vertriebstrainer, greift er auf solides "Verkaufs-Handwerkszeug" zurück, das sich in der Praxis bewährt hat, Informationen um Strategien zu entwickeln, Argumente die Selbstsicherheit stärken, Tricks, Tools und Kniffe aus dem Erfahrungsschatz vieler Vertriebsprofis. Zwischenmenschlichen Aspekte des Verkaufs stehen im Mittelpunkt, denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht.



