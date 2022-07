Digital Experience Days 2022: Die deutsche Digital-Konferenz für Marketing, Vertrieb und Service

(press1) - Berlin, 01.Juli 2022 - Am 26. und 27. September 2022 finden im Berliner nhow Hotel die Digital Experience Days (DXD) der JustRelate Group statt. Bei der deutschen Digital-Konferenz für Marketing, Vertrieb und Service erhalten die Teilnehmer wertvolles Praxiswissen zu Trends, Strategien, Lösungen und Technologien, die sie für die Digitalisierung ihres Unternehmens nutzen können.



Das Event bietet ein hochkarätiges Programm mit vielen renommierten Experten. Zu den Schwerpunkten gehören unter anderem Digital Experience, New Work, agile Organisationsstrukturen und Künstliche Intelligenz. Die Teilnehmer können sich von Erfolgsgeschichten zukunftsorientierter Unternehmen inspirieren lassen und erhalten Einblicke in die Projektpraxis.



Am zweiten Tag der Veranstaltung werden die Inhalte in Intensiv-Seminaren vertieft. Dabei vermitteln die Experten viel exklusives Know-how zu Themen wie CMS, CRM, CPQ, Marketing-Automatisierung und E-Commerce.



In den Pausen und bei der Konferenz-Party haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Business-Netzwerk zu erweitern und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Bei der Party können sie gute Musik, leckeres Essen und Cocktails genießen.



Unter anderem erwarten die Teilnehmer diese Experten und Vorträge:



Anna Kopp (CIO bei Microsoft Deutschland): Wie verändern sich die Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeiter durch den digitalen Wandel?

Prof. Pero Mićić (Zukunftsmanager bei der FutureManagementGroup): Wie Trends und Technologien die Wirtschaft und Gesellschaft verändern und neue Chancen bringen

Constantin Gonzalez (Principal Solutions Architect bei Amazon Web Services): Innovationskultur bei Amazon

Prof. Dr. Peter Gentsch (Unternehmer und Wissenschaftler im Bereich digitale Transformation): Künstliche Intelligenz (KI) für Sales, Marketing und Service

Prof. Wolfgang Henseler (Creative Managing Director bei SENSORY-MINDS): Customer Centricity bei der Entwicklung von digitalen Produkten und im Marketing

u. v. a.

Die Digital Experience Days 2022 sind bereits die 15. Konferenz in dieser Veranstaltungsreihe, die vormals Digital:Relaunch hieß. Seit 2005 nahmen mehr als 5.000 Gäste und 500 Experten an den Konferenzen teil.Das Event findet im nhow Hotel Berlin statt, dem ersten Musik-Hotel Europas. Es liegt direkt am Ufer der Spree und im Zentrum der Berliner Musik- und Kreativ-Szene.Alle Infos zur Konferenz gibt es hier:Frühbucher erhalten über diese URL bis zum 15. Juli einen Rabatt auf den Ticketpreis:Die JustRelate Group bietet mittleren und großen Unternehmen sowie Organisationen der öffentlichen Hand moderne Digital-Experience-Plattformen (DXP), die die digitale Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern effizient und praxisnah gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf justrelate.com.Dirk KosellekHead of Marketing der JustRelate GroupTelefon: +49-30 747 993 0E-Mail: dirk.kosellek@justrelate.com