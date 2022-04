Seminare "In:Sight - Digitale Trends + Lösungen"

(press1) - 26. April 2022 - Im Seminar "In:sight - Digitale Trends + Lösungen" zeigen wir anhand spannender Beispiele von zukunftsorientierten Unternehmen, wie diese ihre digitalen

Herausforderungen gelöst haben. Wir präsentieren agile, skalierbare Lösungen, die digitale Kundenbeziehungen stärken.



Die Teilnehmer lernen mehr über die Trends, die sich auf Ihre Kunden auswirken und entdecken die Tools, die Ihnen dabei helfen können, wirklich wirkungsvolle Customer Journeys und digitale Erlebnisse zu gestalten.



Das Seminar vermittelt ein umfangreiches Wissens-Update rund um Digital Experience-Lösungen: kurz und bündig, aufbereitet von Experten mit Praxisberichten, in angenehmer Atmosphäre in Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Die Teilnahme ist kostenlos.



Folgende Inhalte stehen auf dem Programm:



+ Top-Trends in digitalen B2B-Kundenbeziehungen

+ Auswirkung von Digitalisierung auf B2B-Geschäftsmodelle

+ Zukunftssichere Digital-Experience-Plattformen

+ Best Practice: Plattform, Portale, E-Commerce

+ Best Practice: Digital Workplace, Marketing, Kommunikation

+ Best Practice: CRM und Kunden­beziehungen

+ 10 Schritte zum erfolgreichen Digital-Projekt



Orte und Termine

* Hamburg: 10. Mai 2022, Empire Riverside Hotel

* Köln: 17. Mai 2022, Dorint Hotel Heumarkt

* Frankfurt: 18. Mai 2022, Hotel NH Collection City

* Stuttgart: 31. Mai 2022, Steigenberger Hotel

* München: 1. Juni 2022, Hotel NH Collection Bavaria



Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos.

Hier finden Sie Infos und Anmeldung

https://www.justrelate.com/de/insight-digitale-trends-und-loesungen

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an stefan.heuser@justrelate.com

