Nicolas Stumpf treibt die Innovation voran-Across investiert maßgeblich in die Entwicklung neuer Produkte

Across investiert maßgeblich in die Entwicklung neuer Produkte

Karlsbad, 20.07.2022. Nicolas Stumpf ist Head of Innovation und arbeitet bei Across an der Zukunft der Produkte und Lösungen für die sich verändernden Anforderungen der Kunden heute und in Zukunft.

Als Vorbereitung für die Zukunft setzt Across den vollen Fokus auf die Weiterentwicklung des Produkt Portfolios. Nicolas Stumpf und sein Team benutzen dabei den modernen Produktentwicklungsansatz Lean Startup, bei dem schlanke Prozesse und das Lernen durch fortlaufendes Testen seitens der Kunden im Fokus steht. "Ich freue mich sehr darauf, zeitnah erste Ergebnisse präsentieren zu können, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln. Es ist eine wahrhaft spannende Zeit bei Across", erzählt Nicolas Stumpf.

Across wird maschinelle Übersetzung bei zukünftigen Lösungen nicht mehr nur als Option anbieten - sie wird im Kern des Produkts angesiedelt sein. Konkret geht es darum, die Anforderungen an ein Translation-Management-System in einer zunehmend von maschineller Übersetzung dominierten Welt zu verstehen und entsprechende Produkte bereitzustellen. "Wir vereinfachen auch das Interface neuer Produkte stark, es soll so simpel wie möglich und so komplex wie nötig sein", schließt Nicolas Stumpf ab.

Der aus Karlsruhe stammende Diplom-Wirtschaftsinformatiker Nicolas Stumpf arbeitet seit 2019 bei Across und war zuvor in Führungspositionen unterschiedlicher Start-ups tätig sowie als Product Director bei der Firma Gameforge. Er ist Experte in den Bereichen Strategieplanung, Growth Hacking und Product Development.