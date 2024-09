FactFinder präsentiert AI Guided Selling

Automatisierte Kundenberatung im Online-Shop mit nur wenigen Klicks.



(London, Stockholm und Pforzheim, 16.09.2024) - FactFinder, europäischer Marktführer für KI-basierte Product Discovery im eCommerce, kündigt die Einführung von AI Guided Selling an, einer innovativen Lösung zur Automatisierung von Online-Beraterkampagnen. Das neue Feature nutzt fortschrittlichste Large Language Models, um die Onsite-Kundenberatung erheblich zu vereinfachen.



Was ist AI Guided Selling?



AI Guided Selling simuliert die persönliche Beratung aus dem stationären Handel für den Online-Handel durch maßgeschneiderte Frage-und-Antwort-Erlebnisse. Diese Online-Berater helfen Kunden dabei, die richtigen Kaufentscheidungen zu treffen, insbesondere bei erklärungsbedürftigen Produkten. Shops, die eine bessere Beratung anbieten, heben sich vom Wettbewerb ab und erzielen höhere Conversion-Rates sowie geringere Absprungraten. So konnte der Online-Shop von Globus Baumarkt, einem der größten Baumärkte in Deutschland, seine Absprungraten dank Guided Selling um 50% reduzieren.



"Die Beraterkampagnen funktionieren sehr gut - damit können wir die Bounce-Rate auf den entsprechenden Ergebnisseiten fast immer halbieren. Außerdem sind diese Kampagnen eine schöne Möglichkeit, unsere Produktkompetenz auch online abzubilden, mit Kunden zu interagieren - und noch besser auf sie einzugehen."

David Büschler, Online Marketing Manager bei Globus Baumarkt



Während Guided Selling den Kunden mit wenigen Klicks zu den richtigen Produkten führt, bedeutete die Erstellung dieser Kampagnen für Shop-Betreiber bisher einen gewissen Aufwand. Schließlich musste nicht nur ein Konzept für das Frage-und-Antwort-Erlebnis geschaffen, sondern auch die richtigen Produktfilter im Hintergrund gesetzt werden, damit der Kunde am Ende die passenden Produkte sieht. AI Guided Selling ermöglicht es eCommerce-Managern nun, mit wenigen Klicks maßgeschneiderte Beratungserlebnisse zu erzeugen. Das spart einen Großteil der Zeit für die Kampagnenerstellung und ermöglicht eine einfache und schnelle Skalierung von Guided-Selling-Kampagnen. Mehr dazu im Video .



Die Vorteile von AI Guided Selling im Überblick:



Zeiteffizienz: Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Erstellung von Guided-Selling-Kampagnen, was eine einfache Skalierung der Kampagnen ermöglicht und eCommerce-Teams mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben gibt.

Bis zu 80% Zeitersparnis bei der Erstellung von Guided-Selling-Kampagnen, was eine einfache Skalierung der Kampagnen ermöglicht und eCommerce-Teams mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben gibt. Optimiertes Kundenerlebnis: Die Online-Expertenberatung führt Kunden effektiver durch den Kaufprozess, was zu einer besseren Benutzererfahrung, geringeren Absprüngen und höheren Umsätzen führt.

Die Online-Expertenberatung führt Kunden effektiver durch den Kaufprozess, was zu einer besseren Benutzererfahrung, geringeren Absprüngen und höheren Umsätzen führt. Sprachenunabhängigkeit und Flexibilität: AI Guided Selling kann in verschiedenen Sprachen angewendet werden und passt sich flexibel an die individuellen Anforderungen und Ziele eines jeden Shops an.

Expertenberatung ist einer der letzten großen Vorteile des stationären Handels gegenüber dem eCommerce. Mit AI Guided Selling wird es nun möglich, diese zumindest in Teilen zu automatisieren und im Gegensatz zu AI-Chatbots kontrolliert im Online-Shop zu implementieren. Damit können Shops ihr Expertenwissen unter Beweis stellen und durch eine bessere Nutzererfahrung Kunden langfristig an sich binden. Technologisch nutzt AI Guided Selling state-of-the-art Large Language Models (LLMs), darunter GPT-4o von OpenAI, und modernstes Prompt Engineering für die Erstellung der Kampagnen. Dabei behalten Shop-Manager aber jederzeit die Freiheit, eigene Anpassungen vorzunehmen. Dazu sagt Holly Murdoch, VP of Product and Technology:"Das Problem mit AI-Chatbots ist, dass sie zu fehleranfällig sind. Wir haben mit einigen Shops gesprochen, die ihre Chatbots wieder ausbauen mussten, da die Nutzererfahrung nicht gut war. Mit AI Guided Selling geben wir Shop-Betreibern die Vorteile der Automatisierung, aber gleichzeitig auch die Kontrolle über die Gestaltung der Beratung."In Zukunft wird auch die automatisierte Bildgenerierung für die Kampagnen möglich sein, was den Zeitaufwand weiter reduzieren wird.AI Guided Selling wird erstmals auf der DMEXCO 2024 vorgestellt. Ausgewählte FactFinder-Kunden haben dann die Möglichkeit, das Feature in den nächsten Monaten kostenlos zu testen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung des Features mit ein.FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an - und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30% steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Berner, Intersport, OBI, Stihl, und Saint-Gobain. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell und personalisiert. FactFinder hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Büros in Berlin, London, Stockholm und Straßburg.