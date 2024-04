GPT Synonyms optimiert die Onsite-Suche im eCommerce

(press1) - 9. April 2024 - Seit dem Go-Live mit FactFinder Next Generation und der Implementierung von GPT Synonyms erzielt Frank Flechtwaren eine 40% höhere Klickrate, 2% mehr Umsatz und eine Zeitersparnis von 2 Stunden pro Woche.



Seit über 100 Jahren hat sich Frank Flechtwaren als ein führender Anbieter von Textilien, Dekoartikeln und handgefertigten Flechtwaren etabliert. Nun erfuhr die digitale Expansion des Unternehmens durch den Wechsel zur AI-basierten Product-Discovery-Lösung von FactFinder sowie der Anwendung von Features wie GPT Synonyms einen kraftvollen Anschub. Denn die Ergebnisse sprechen laut Thomas Falkenhain, Online Marketing Manager bei Frank Flechtwaren, für sich: "Bereits einen Monat nach dem Go-Live mit FactFinder haben sich unsere KPIs wie Session-Dauer und Absprungrate deutlich verbessert." Dieser Erfolg wurde ermöglicht durch die neu implementierte Suche sowie die Aktivierung und Nutzung von GPT Synonyms. Dabei spiegeln die vorgelegten Zahlen eine überzeugende Leistung wider:



Ergebnisse nach Go-Live mit FactFinder Next Generation:



Session-Dauer: +15%

Absprungrate: -11%



Ergebnisse nach Aktivierung von GPT Synonyms:



Absprungrate: -14%

Klicks nach Nutzung der Suche: +40%

Umsatz pro Suche: 2%

Zeitersparnis pro Woche: 2 Stunden



Hierbei basieren die KPI-Verbesserungen durch GPT Synonyms auf rund 35 Suchbegriffen, für die Synonyme hinterlegt wurden. Denn auch wenn Online-Shopper nach völlig anderen Begriffen suchen, als in den Produktdaten hinterlegt - z.B. "Lichtertanne" vs. "LED-Baum" -, müssen relevante Ergebnisse erscheinen. Und hier kommt GPT Synonyms als effektives automatisiertes Tool erfolgreich ins Spiel. Dabei fließt LLM-Technologie (Large Language Models) von OpenAI in die Product-Discovery-Lösung mit ein, um automatisch relevante Synonyme zu generieren.

Thomas Falkenhain erläutert: "Ich lasse mir Synonyme für ein bestimmtes Wort mit GPT Synonyms anzeigen. Dann gehe ich die ersten zehn Ergebnisse durch und wähle etwa die Hälfte davon aus, um zu sehen, ob sie meinen Anforderungen entsprechen." Durch dieses Verfahren konnte er die Recherchezeit wesentlich verkürzen und auch der Prozess selbst gestaltete sich weitaus angenehmer.

Die Implementierung von GPT Synonyms führte so nicht nur zu einer um 40% höheren Klickrate und 2% mehr Umsatz pro Suche, sondern verschaffte Falkenhain auch mehr Zeit, sich auf Long-Tail-Keyword-Strategien zu konzentrieren, was die Product Discovery deutlich verbesserte. Zudem überzeugte die Integration von GPT Synonyms durch ihre Effizienz, da sie, so Falkenhain, "gefühlt nur einen Klick" dauerte.

Die Ergebnisse machen deutlich: Die Implementierung von FactFinder Next Generation und GPT Synonyms verhilft den Kunden von Frank Flechtwaren zu einem signifikant besseren Einkaufserlebnis.



Mehr Infos gibt es hier



Über FactFinder:

FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30% steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Intersport, White Stuff, OBI, Stihl und MyTheresa. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell und personalisiert. FactFinder hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Büros in Berlin, London, Stockholm und Straßburg.



Für Presse-Rückfragen:

Dr. Burkhard Schäfer, Press Officer

Tel. +49 (0)7231 / 12597-201

E-Mail: bs@fact-finder.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: