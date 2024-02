Bergfreunde seit 13 Jahren auf Gipfelsturm mit FactFinder

(press1) - 15. Februar 2024 - Seit 2011 hat der Online-Pure-Player seinen Umsatz von 12 auf 242 Mio. Euro gesteigert - und setzt schon genauso lange auf FactFinder. Die AI-basierte Lösung für Product Discovery skaliert mit dem rasanten Wachstum und ermöglicht es dem Unternehmen, die Customer Experience in allen zwölf Ländern messbar zu verbessern. Ein Umsatz-Booster für die Bergfreunde ist auch die Guided-Selling-Funktion von FactFinder.



"Trotz unseres starken Wachstums sind wir immer authentisch geblieben", sagt Melanie Giebler, Teamlead Product Management. "Ich glaube, wir sind eine Marke, die Spaß macht", Melanie und ihr Team sind verantwortlich für alle Inhalte und Features, die im Shop zu sehen sind. Das heißt, auch die Product Discovery mit allen zugehörigen Shop-Funktionen wie Suche, Suggest und Filter fallen in ihren Aufgabenbereich. Für all das kommt seit 13 Jahren - im eCommerce ist das eine halbe Ewigkeit - die AI-basierte Lösung FactFinder zum Einsatz. "Damit haben wir einen Partner an unserer Seite, der dieselben hohen Ansprüche an seine Services und Produkte stellt wie wir."



Die Bergfreunde führen ein Sortiment mit Zehntausenden Artikeln, etwa 750 Marken und Hunderten von Kategorien. Bei einer derart umfangreichen Auswahl ist es entscheidend, dass Kunden schnell und zuverlässig fündig werden. Der Wechsel von der Standard-Suche des Shop-Systems auf FactFinder markierte einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. Denn die zuvor eingesetzte Suche erwies sich als zu wenig leistungsfähig: Unter anderem fehlten Features wie Auto-Suggest, Analytics und Fehlertoleranz sowie ergänzende Module für Navigation und Merchandising.



Kombination aus KI und menschlicher Kontrolle

FactFinder übernimmt heute sämtliche Grundfunktionen des Shops - von der Sortierung der Produktlisten über die Filter bis hin zum Aussteuern von Marketing-Inhalten in den Suchergebnissen und Kategorien. Was die Optimierung der Ergebnislisten betrifft, profitieren Melanie und ihr Team von der Kombination aus AI-basierter Automatisierung und menschlicher Kontrolle.



Eine zentrale Rolle für die Shop-Optimierung der Bergfreunde spielt das Merchandising-Modul von FactFinder: Je nach Suchbegriff oder Kategorie können Melanie und ihr Team über ein intuitives User-Interface steuern, welche Produkte hervorgehoben und welche Banner und Inhalte eingeblendet werden - immer mit dem Ziel, die Customer Journey visuell aufzuwerten.



"Guided Selling" - das virtuelle Beratungsgespräch

Zu den flexiblen und breit gefächerten Merchandising-Funktionen gehört auch Guided Selling. "Wir wollten das Beratungsgespräch, das man aus dem Handel kennt, für unsere Kunden online abbilden.

Da wir in manchen Kategorien unglaublich viele Produkte vorhalten, ist eine gute Beratung insbesondere für Anfänger und Neulinge hilfreich", so Melanie.



Nach der Implementierung und dem Go-Live im deutschsprachigen Shop wurden diese ersten Berater in allen internationalen Shops ausgerollt - mit anschließender Erfolgsrechnung. Melanie erklärt: "In Sessions mit Guided Selling steigt die Conversion Rate um mindestens 30 Basispunkte. Das zeigt uns, dass die Kaufberater-Funktionen unseren Kunden wirklich weiterhelfen und das Einkaufserlebnis verbessern. Und das hat einen erwarteten Uplift von knapp einem Basispunkt auf die Gesamt-Conversion-Rate."



Um die Nutzung der Kaufberater noch weiter zu erhöhen, wurden in der nächsten Iteration Foto-Grafiken durch kolorierte Illustrationen ausgetauscht. Das hat zu einer Nutzungssteigerung der Kaufberater um +76,54% geführt. Diese war vor allem durch die mobilen Geräte (+143,74%) getrieben. Stand heute sind insgesamt sechs Kaufberater auf bergfreunde.de live - insbesondere in Kategorien, die entweder umsatzstark sind oder Beratung brauchen.



Ergebnisse mit Guided Selling:

+30 bps in der Conversion-Rate von Sessions mit Guided Selling

+ca. 1 bps in der Conversion-Rate overall

+76,54% Nutzungssteigerung durch illustrierte Grafiken



Mit FactFinder in die Zukunft

Was haben die Bergfreunde als nächstes mit FactFinder geplant? Neben der Realisierung weiterer Guided-Selling-Funktionen sieht Melanie viel Potenzial darin, die neuesten Entwicklungen der Product Discovery zu testen. Dazu gehört das Tool GPT Synonyms, mit dem sich Large Language Models (LLMs) von OpenAI zur Synonym-Erstellung nutzen lassen, was bis zu 70 Prozent Zeitersparnis bei der Suchoptimierung bringt. Darüber hinaus stehen mit Atlas AI und Pulse jetzt neue Möglichkeiten zur Verfügung, Suchanfragen kontextbasiert zu beantworten und Mikrotrends in Echtzeit zu erkennen. Für Melanie steht fest: "FactFinder wird uns definitiv auch in Zukunft begleiten."



Über FactFinder

FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an - und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30% steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Intersport, White Stuff, OBI, Stihl und MyTheresa. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell und personalisiert. FactFinder hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Büros in Berlin, London, Stockholm und Straßburg.



