FactFinder als "Contender" eingestuft: Unabhängiges Institut bewertet Lösungen für Commerce-Search und Product-Discovery

(press1) - Europas führende Product-Discovery-Lösung jetzt auch global ausgezeichnet



(London, Stockholm und Pforzheim, 29. August 2023) - FactFinder (www.fact-finder.de), der europäische Marktführer für Product-Discovery im eCommerce, gibt bekannt, dass er als Contender eingestuft wurde in "The Forrester-Wave™: Commerce Search & Product Discovery, Q3 2023". Diese weltweit anerkannte Auszeichnung positioniert FactFinder als Top-Player in der Branche und markiert einen wichtigen Meilenstein im 20-jährigen Bestehen des Unternehmens.



Der Forrester Wave™-Report, der für seine umfassenden Bewertungen der wichtigsten Branchenakteure bekannt ist, gilt für Unternehmen als Aushängeschild innerhalb des eCommerce. Der Report bezog nur die zehn wichtigsten Anbieter ein und bewertete FactFinder und andere Top-Anbieter anhand von 26 detaillierten Kriterien. Für das Kriterium "Roadmap" erhielt FactFinder die höchste Punktzahl. Nach Ansicht von FactFinder unterstreicht dieser Erfolg die Leidenschaft des Unternehmens für Innovation, KI und die Verbesserung der Customer-Experience.

"Wir fühlen uns durch die Aufnahme in den Forrester Wave™-Report geehrt - sie verdeutlicht unser Engagement, immer wieder Grenzen zu verschieben und die transformative Kraft der KI im eCommerce nutzbar zu machen", sagt Kristie Collins, CEO von FactFinder. "Die Anerkennung bestärkt uns darin, Unternehmen Zugriff auf marktführende Product-Discovery-Lösungen zu geben, die die Customer-Experience verbessern und das Wachstum fördern."



In der schnelllebigen eCommerce-Welt ist die Einstufung als Contender für FactFinder ein Beweis für die erstklassigen Lösungen und Services des Unternehmens. Der Report, erstellt von Emily Pfeiffer, Principal Analyst bei Forrester, merkt an: "FactFinder hat eine starke Roadmap mit einem klaren Weg nach vorn für sein neues Produkt." Und weiter: "FactFinder Infinity ist ideal für all diejenigen Unternehmen, die bereit sind, auf ein expandierendes, AI-gestütztes Produkt zu setzen."

Der Markt für eCommerce-Suchen hat sich durch KI in den letzten zehn Jahren signifikant verändert. Funktionalitäten, die früher "gut genug" waren, sind es heute nicht mehr, so der Forrester-Report. Zudem sollten Digital-Verantwortliche Ausschau halten nach Commerce-Search- und Product-Discovery-Lösungen, die "die Balance zwischen manueller Kontrolle, KI-gesteuerter Optimierung und Transparenz ermöglichen."



An dieser Stelle kommt Authentic Intelligence ins Spiel - ein Begriff, den FactFinder geprägt hat, um seine einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz zu bezeichnen. Authentic Intelligence ermöglicht es, alle Vorzüge der KI zu nutzen - darunter Automatisierung, Optimierung und Personalisierung. Gleichzeitig haben Anwender den Vorteil, dass sie auch menschliche Erfahrung, Fähigkeiten und Kreativität in bestimmten Bereichen einbringen können. Die Ausgewogenheit von KI und Kontrolle ist ein zentrales Element der Produktstrategie von FactFinder und wurde mit der höchstmöglichen Punktzahl für das Kriterium Roadmap belohnt.

Mehr Informationen zur Aufnahme von FactFinder in den Forrester Wave™-Report auf dem FactFinder-Blog.



Über FactFinder: FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an - und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30 Prozent steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Intersport, Berner, OBI, Stihl und MyTheresa. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell und personalisiert. FactFinder hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Büros in Berlin, London, Stockholm und Straßburg.



Für Presse-Rückfragen: Dr. Burkhard Schäfer, Pressesprecher

Tel. +49 (0)7231 / 12597-201

E-Mail: bs@fact-finder.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: