FactFinder launcht GPT Synonyms

(London, Stockholm und Pforzheim, 23. August 2023)- FactFinder, der europäische Marktführer für Product Discovery im eCommerce, launcht GPT Synonyms, eine innovative Anwendung von Large Language Models (LLMs) zur Optimierung der Onsite-Suche. Die Innovation ermöglicht es eCommerce Managern, die Erstellung von Synonymen mit LLMs zu automatisieren und dabei bis zu 70% ihrer Zeit zu sparen. Dadurch werden erhebliche Effizienzsteigerungen für eCommerce-Teams ermöglicht, gleichzeitig wird sichergestellt, dass Shop-Besucher genau das finden, wonach sie suchen.



Die Erstellung relevanter Synonyme für ein Sortiment ist von zentraler Bedeutung für ein erfolgreiches Sucherlebnis. Immer größere Produktsortimente führen allerdings dazu, dass es viele Organisationen nicht schaffen, alle Synonyme abzudecken, was zu Null-Treffer-Seiten für den Kunden führt. Das Problem: Laut einer Studie von Harris Poll führt dies in 80% der Fälle zu Suchabbrüchen, also verlorenem Umsatzpotenzial.



Dank GPT Synonyms gehört die zeitaufwändige Erstellung von Synonymen nun der Vergangenheit an. Mit nur einem Klick können eCommerce Manager alle relevanten Synonyme für einen Suchbegriff generieren und müssen nur entscheiden, welche sie anlegen möchten. Dies spart Zeit und reduziert Null-Treffer-Seiten erheblich.



Trotz der beeindruckenden Fortschritte beim Thema Künstlicher Intelligenz, setzt FactFinder auch weiterhin auf die Expertise von eCommerce Teams. GPT Synonyms werden automatisch per Knopfdruck erstellt, aber nur der Benutzer kann entscheiden, welche Synonyme er auf Basis eines Ähnlichkeits-Scors und seiner Erfahrung anwenden möchte.



"Bei FactFinder glauben wir an die Kombination von menschlicher und künstlicher Intelligenz", sagt Sven Friedrichs, VP of Engineering bei FactFinder. "Wir nutzen KI, um viele alltägliche Aufgaben zu automatisieren, geben unseren Benutzern aber die Möglichkeit, die KI auf Basis von Erfahrung und individuellen Zielen zu beeinflussen."



GPT Synonyms sind ein großartiges Beispiel dafür, wie künstliche und menschliche Intelligenz zusammenarbeiten können. Die Ergebnisse sind: Zeiteinsparung, relevantere Sucherlebnisse und die Erschließung neuer Umsatzpotenziale für Online-Shops.



Die Vorteile von GPT Synonyms auf einen Blick:

Mehr Zeit für andere Aufgaben: In einem internen Test konnten dank GPT Synonyms 70% der Zeit beim Anlegen von Synonymen eingespart werden.

Ordnung auch im Longtail: Die Intelligenz von LLMs ermöglicht eine Long-Tail-Optimierung für Suchbegriffe, die Shop-Manager nicht im Detail kennen.

Gesteigerte Relevanz und mehr Umsatz: bessere Suchergebnisse und weniger Null-Treffer-Seiten.

Sprachenunabhängigkeit: Auch für Anglizismen werden die richtigen Synonyme vorgeschlagen.

FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an - und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30 Prozent steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Intersport, White Stuff, OBI, Stihl und MyTheresa. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell und personalisiert. Mehr Infos unter www.fact-finder.de Für Presse-Rückfragen:Dr. Burkhard Schäfer, PressesprecherTel. +49 (0)7231 / 12597-201E-Mail: bs@fact-finder.com