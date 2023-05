FactFinder launcht "Pulse"

(press1) - Die KI-gestützte Merchandising-Lösung erkennt aufkommende Trends und reagiert darauf in Echtzeit.



(London, Stockholm und Pforzheim, 23. Mai 2023) FactFinder, der europäische Marktführer im Bereich eCommerce Product Discovery, präsentiert heute seine neue KI-gestützte Merchandising-Lösung "Pulse". Diese einzigartige Technologie ermöglicht es Online-Händlern, Mikrotrends in Echtzeit zu erkennen, auf sie zu reagieren und aus ihnen Profit zu schlagen. Durch die einzigartige Kombination von Popularitäts-, Momentum- und Neuheitsdaten kann Pulse verstehen, was gerade angesagt ist und heiße Produkte automatisch in den Top-Suchpositionen platzieren. So wird sichergestellt, dass die am meisten gesuchten Produkte leicht gefunden und vor allem gekauft werden können - und die eCommerce-Teams bleiben am Puls der Zeit, ohne dass manuelle Arbeit anfällt.



"Selbst für den aufmerksamsten eCommerce-Merchandiser ist es fast unmöglich, die wachsende Zahl von Mikrotrends, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein Produktsortiment auswirken, zu erkennen und darauf zu reagieren", sagt Kristie Collins, CEO von FactFinder. "Im Zeitalter von Social Media und Influencern kommen und gehen Trends schneller als je zuvor. Online-Händler müssen in der Lage sein, damit Schritt zu halten, und zwar auf automatisierte und skalierbare Weise. Aus diesem Grund haben wir Pulse entwickelt. Die neue bahnbrechende Technologie erkennt aufkommende Trends mit beispielloser Präzision und Geschwindigkeit und ermöglicht es den Händlern, mit den beliebtesten Produkten Schritt zu halten und ihre Umsätze zu steigern."



KI bietet Merchandisern nicht nur eine effiziente Automatisierung, sondern auch die Möglichkeit, ihr menschliches Fachwissen einzubringen, um die KI in die richtige Richtung zu lenken. Diese einzigartige Fähigkeit, die FactFinder als "Authentic Intelligence" bezeichnet, ermöglicht es Anwendern, die am stärksten nachgefragten Artikel in ihrem gesamten Produktkatalog zu sehen und zu entscheiden, welche Produkte auf der Grundlage ihrer Trendanalysen beworben werden sollen.

Diese Technologie wird die Art und Weise revolutionieren, wie Online-Händler auf eine wachsende Zahl von Mikrotrends reagieren. Sie spart eCommerce-Teams viel Zeit, erhöht die Konversionsrate, reduziert Suchabbrüche und hilft Händlern, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.



Über FactFinder: FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an - und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30 Prozent steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Intersport, White Stuff, OBI, Stihl und MyTheresa. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell und personalisiert. FactFinder hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Büros in Berlin, London, Stockholm und Straßburg.



Für Presse-Rückfragen:

Dr. Burkhard Schäfer, Pressesprecher

Tel. +49 (0)7231 / 12597-201

E-Mail: bs@fact-finder.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: