FactFinder enthüllt neue Markenidentität: The joy of finding

(press1) - Die neue Marke steht für das Zusammenspiel von künstlicher und menschlicher Intelligenz, ein Prinzip, das ein neues Kapitel in der eCommerce Product Discovery einläutet.

(London, Stockholm und Pforzheim, 18. Januar 2023) - FactFinder (www.fact-finder.de), der europäische Marktführer für Product Discovery im eCommerce, gibt heute die Einführung seiner neuen Marke bekannt. Der Launch bedeutet nicht nur ein neues Erscheinungsbild, sondern dank der Übernahme von Skandinaviens führender KI-Personalisierungs-Engine Loop54 auch eine neue Ära der AI-gestützten Product Discovery.



Mit mehr als zwei Milliarden Online-Shoppern im Jahr 2022 war es noch nie so wichtig wie heute, Kunden schnell und einfach zum richtigen Produkt zu führen. Genau das ist seit mehr als zwei Jahrzehnten die Mission von FactFinder. So konnten bereits hunderte von führenden eCommerce-Playern im B2B und B2C ihre Conversion-Rate und den durchschnittlichen Bestellwert durch FactFinder kontinuierlich steigern.



Authentizität ist ein Grundwert von FactFinder und dieser wurde im Kern seiner Technologie verankert: Das Unternehmen vereint künstliche und menschliche Intelligenz, um einzigartige Einkaufserlebnisse zu schaffen. Genannt wird diese Kombination: Authentic Intelligence.



Konkret bedeutet das: FactFinder versteht die individuelle Kaufabsicht eines Kunden schon ab dem ersten Klick und zeigt vollkommen automatisiert die relevantesten Produkte. Gleichzeitig können eCommerce-Teams auf der Benutzeroberfläche nachvollziehen, wie die künstliche Intelligenz das Suchergebnis beeinflusst und bei Bedarf ihr menschliches Know-how mit einbringen. So entstehen Synergien, mit denen Online-Shops immer wieder die relevantesten Ergebnisse ausspielen. Für Online-Shopper ergibt sich daraus eine nie dagewesene Relevanz und mehr Freude beim Einkaufen.



Emile Bloemen, CEO von FactFinder, kommentiert den Launch so:

"Ich bin stolz darauf, heute die neue Identität von FactFinder vorzustellen zu können. Sie spiegelt die wegweisende Identität des Unternehmens wider und verkörpert unsere Leidenschaft für Innovation sowie unser ständiges Bestreben nach besten Lösungen. Unsere Mission ist es, Authentic Intelligence und personalisierte Product Discovery im weltweiten eCommerce zu etablieren. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns darauf, die nächsten zwanzig Jahre für den Erfolg unserer Kunden zu gestalten."



Das Image-Video "The new FactFinder": https://www.youtube.com/watch?v=DfLgRszFsdI&t=7s



Die Anforderungen von Online-Käufern sind höher denn je, sowohl im B2C- als auch im B2B-eCommerce. Ein erstklassiges, relevantes Einkaufserlebnis und hohe digitale Umsätze sind daher zwei Seiten derselben Medaille. Die gewinnbringende Strategie für Online-Shops wird daher sein, Freude am Finden - the joy of finding - zu schaffen.



Über FACT-Finder:

FactFinder ist der europäische Marktführer für Product Discovery und Suche im eCommerce. Mit Authentic Intelligence, der Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, versteht FactFinder die Absichten jedes Käufers vom ersten Klick an - und kann so die Conversion-Rate und den Umsatz um mehr als 30 Prozent steigern. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt FactFinder Milliarden von eCommerce-Suchen für tausende von B2B- und B2C-Marken wie Intersport, White Stuff, OBI, Stihl und MyTheresa. Jeden Tag finden Millionen von Käufern mit FactFinder, was sie suchen - schnell, personalisiert und mit Freude. FactFinder hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Büros in Berlin, London, Stockholm und Straßburg.



Pressekontakt:

Dr. Burkhard Schäfer, Pressesprecher

Telefon +49 7231 / 12597-201

E-Mail: bs@fact-finder.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: