"Ich kann nur jedem empfehlen zu wechseln" - Upgrade auf FACT-Finder Next Generation sorgt bei RE-IN für weitere Conversion-Steigerungen

(press1) - 18. August 2022 - Die RE-IN Retail International GmbH mit Sitz in Nürnberg ist ein Online-Versandhändler für verschiedene Branchen und aktuell Owner der Marken voelkner, digitalo, SMDV und getgoods. Schon seit vielen Jahren nutzt das Nürnberger Unternehmen FACT-Finder als zentrale Conversion-Engine, um die Umsätze in seinen vier Online-Shops mit insgesamt derzeit 10,8 Millionen Kunden zu steigern. Ursprünglich umfasste das Sortiment der Shops 450.000 Artikel, aktuell sind es mehr als 4 Millionen, die wiederum verschiedene Offer-Varianten haben - jeweils mit unterschiedlichen Preisleitern für B2C- und B2B-Kunden.



2019 war für RE-IN ein besonders wichtiges Jahr. Kurz vor dem ersten Lockdown realisierte das Unternehmen für seinen größten Online-Shop voelkner ein Marktplatzmodell, das Dritthändlern die Möglichkeit bietet, ihre Produkte auf voelkner.de einzuspielen - was die Suche mit einem Schlag vor die Aufgabe stellte, die aktuell mehr als 10 Millionen Datensätze von 200 Händlern (Tendenz steigend) im Hintergrund zu verarbeiten. An dieser Stelle kommen Patricia Zwack, Expertin für Onsite Search bei RE-IN, und FACT-Finder Next Generation ins Spiel. Zwack arbeitet seit fast 10 Jahren mit FACT-Finder, sie ist verantwortlich für die Suche und Navigation in den vier Shops von RE-IN und hat den Umstieg von der FACT-Finder-Version 7.3 auf Next Generation betreut. An die Tage des Umstiegs und den Go-Live kann sie sich noch gut erinnern:



"Unsere Kunden bemerkten sofort, dass wir etwas an der Suche optimiert haben. Wir haben positives Feedback erhalten, während die Support-Anfragen im Customer Care zurückgingen. Unsere Suchperformance hat sich signifikant verbessert und die Conversion-Rate stieg um fast 10 Prozent." Ihr Rat für Shop-Betreiber könnte deshalb deutlicher kaum sein: "Kein Vergleich zu früher! Ich kann nur jedem empfehlen zu wechseln."



Als kurz nach der Implementierung von Next Generation Anfang 2020 der erste Lockdown ausgerufen wurde, zeigte sich, dass RE-IN das Projekt "Upgrade auf Next Generation" zum genau richtigen Zeitpunkt in Angriff genommen hatte. Denn: "Mit unserem Marktplatz konnten wir stationäre Händler dabei unterstützen, auch bei geschlossenen Filialen zu verkaufen", so Zwack.



Derzeit testet RE-IN die aktuelle Innovation von FACT-Finder: das Modul Personalisierung, das hochindividualisierte Einkaufserlebnisse in Echtzeit ermöglicht. Auch wenn die Testphase zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung noch nicht ganz abgeschlossen ist - eines kann Patricia Zwack jetzt schon sagen: "Die Klickrate ist definitiv gestiegen."



