Best Retail Cases Awards 2021 - FACT-Finder holt Gold und Bronze

Die Best Retail Cases Awards prämieren herausragende Praxisbeispiele aus Handel und Industrie. Gemeinsam mit seinen Anwendern Jumbo-Markt und Fitstore24 erzielte FACT-Finder den 1. und 3. Platz.



Die Anwenderberichte zur eCommerce-Suchtechnologie FACT-Finder überzeugten bei den Best Retail Cases Awards sowohl die Fachjury als auch interessierte Leser. Beide Gruppen führten ein separates Voting in fünf Kategorien durch. Eingereicht wurden insgesamt 45 Case Studies innovativer Anbieter, deren Technologien und Services messbare Vorteile für Endkunden und Unternehmen erzeugen.



Die Jury bestand aus Vertretern von u.a. Händlerbund, POS connect, GFM Nachrichten und eCommerce Magazin. Sie prämierte den Anwenderbericht über den FACT-Finder-Kunden Fitstore24 mit Platz 3 in der Kategorie "Retail Technology". Der Bericht schildert, wie der österreichische Online-Shop für Radsport, Krafttraining und Fitnessgeräte innerhalb von nur 7 Werktagen FACT-Finder integrierte - und wie daraufhin der durchschnittliche Bestellwert um 29 Prozent anstieg.



Platz 1 im User-Voting erreichte FACT-Finder mit dem Use-Case der Schweizer Baumarktkette Jumbo (Kategorie "Retail eCommerce"). Auch dieser Anwender lobt die schnelle Integration und kann eine signifikante Steigerung seiner Kennzahlen auf FACT-Finder zurückführen: Zwei Jahre in Folge stieg die Conversion-Rate um jeweils 40 Prozent dank verbesserter Suche und Navigation im Jumbo-Shop.

Benedikt Meier, Marketingleiter bei FACT-Finder, resümiert: "Neben der hochkarätig besetzten Jury zeigen auch die insgesamt 4.300 abgegebenen Votes, wie viel Beachtung die Best Retail Cases Awards erfahren. Gemeinsam mit unseren Kunden Jumbo und Fitstore24 freuen wir uns sehr über diese Auszeichnungen."



Alle Kategorien und Gewinner: https://bestretailcases.com/gewinner-september-2021



Zu den vollständigen Anwenderberichten über Jumbo und Fitstore24:

Jumbo: https://www.fact-finder.de/blog/jumbo-success-story/

Fitstore24: https://www.fact-finder.de/blog/fitstore24-success-story/



Über FACT-Finder

FACT-Finder ist eine KI-basierte Technologie, die den Umsatz im B2C- und B2B-Online-Shos steigert. Als weltweit führende Suchtechnologie kommt die Lösung in mehr als 1.800 Shops zum Einsatz. Dabei wurden Sales-Uplifts von 33 Prozent im Online-Shop und 125 Prozent im Mobile-Shop gemessen. Dank Web Components und Schnittstellen zu vielen eCommerce-Systemen ist FACT-Finder schnell und einfach im Shop integriert. Mit der aktuellen Innovation "FACT-Finder Next Generation" können Online-Händler noch komplexere Anforderungen der Zukunft abdecken: von großen Datenmengen über B2B-Preisstrukturen bis hin zu unzähligen Verkaufskanälen in verschiedensten Sprachen.



