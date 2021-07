FACT-Finder Next Generation Ascent ermöglicht lokales, personalisiertes Verkaufen

Neues Release unterstützt Händler mit Umkreis-basierter Produktsuche, Verfügbarkeitsfiltern, Filial-spezifischen Preisen und weiteren Features. Denn seit den Lockdowns zeigt sich: Standortbasierte Informationen sind bei Online-Shoppern so gefragt wie nie.



Pforzheim, 01.07.2021 - FACT-Finder Next Generation Ascent ist ab sofort für Online-Händler verfügbar. Das aktuelle Release der weltweit führenden Conversion-Plattform wartet mit zwei großen Neuerungen auf: Einem Geo-Modul, mit dem sich Shop-Produkte abhängig vom Kundenstandort zeigen lassen, und einem von Grund auf überarbeiteten Ranking-Interface, das Anwendern die Shop-Optimierung erleichtert.



Next Generation Ascent wurde in enger Abstimmung mit FACT-Finder-Anwendern konzipiert und entwickelt. Ein Fokus lag dabei auf Features zur Bereitstellung von standortbasiertem Content, um eine noch genauere Personalisierung realisieren zu können. Ergebnis: ein Geo-Modul, das verschiedenste Anforderungen zusammenbringt. Jetzt kann die Produktsuche auf einen vom Kunden definierten lokalen Radius eingegrenzt werden. Suchergebnisse lassen sich nach Filial-spezifischen Verfügbarkeiten filtern und je nach Kundenstandort können im Online-Shop die Preise und Werbung der nächstgelegenen Filiale angezeigt werden.



Insgesamt eröffnet das Geo-Modul damit eine Vielzahl neuer Verkaufs- und Merchandising-Möglichkeiten für Handelsketten, Händler mit Filialnetz und

Marktplätze. Insbesondere Services wie Click & Collect lassen sich mit Next Generation Ascent nun noch einfacher umsetzen. Lokale Filialinformationen, die zuvor über Drittsysteme in Online-Shops eingespeist werden mussten, können nun direkt über Suche und Navigation anzeigt werden.



Neue Möglichkeiten eröffnet auch das überarbeitete Ranking-Konzept im Backend: Wo früher noch mittels Weichenregeln "um die Ecke gedacht" werden musste, sorgt die neue Ranking-UI jetzt für ein noch simpleres, dabei vielseitigeres Konzept. Beispielsweise lassen sich nun verschiedene Regel-Typen miteinander kombinieren und Regel-Hierarchien per Drag-and-Drop ändern. Alle Auswirkungen sind in einer Vorschau sofort nachvollziehbar. So können Händler auch auf Produktivsystemen testen, ohne den Livebetrieb zu beeinflussen.



FACT-Finder Produktmanager Nicholas de Laczkovich resümiert: "Die Gespräche mit unseren Anwendern zeichneten ein klares Bild der aktuellen Anforderungen im eCommerce - in Zeiten von Lockdowns, aber auch darüber hinaus. Durch den erweiterten Funktionsumfang und die schnellere Bedienbarkeit der neuen Version wird FACT-Finder den Workflows von eCommerce- und Marketing-Teams jetzt noch besser gerecht."



Mehr über FACT-Finder Next Generation Ascent unter: https://www.fact-finder.de/blog/next-generation-ascent/



Über FACT-Finder

FACT-Finder ist eine KI-basierte Technologie, die den Umsatz im Online-Shop steigert. Als weltweit führende Suchtechnologie kommt die Lösung in mehr als 1.800 Shops zum Einsatz. Dabei wurden Sales-Uplifts von 33 Prozent im Online-Shop und 125 Prozent im Mobile-Shop gemessen. Dank Web Components und Schnittstellen zu vielen eCommerce-Systemen ist FACT-Finder schnell und einfach in den Shop integriert.

Mit der neuesten Innovation FACT-Finder Next Generation können Online-Händler noch mehr Anforderungen der Zukunft abdecken: von großen Datenmengen über komplexe Preisstrukturen bis hin zu unzähligen Verkaufskanälen in verschiedensten Sprachen.



