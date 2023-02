Wenn man das verpasst, verpasst man alles: EBE-Programm 2023 veröffentlicht

(press1) - 31. Januar 2023 - Fünf Bühnen voller Wissen



Die fünf Bühnen der diesjährigen Veranstaltung versprechen Einblicke und Unterhaltung in Hülle und Fülle. Bei einer Vielzahl von Vorträgen, Diskussionen und Vorführungen ist garantiert für jeden etwas dabei. Die Organisatoren streben danach, die EBE zum Leuchtfeuer des E-Comm-Wissens zu machen!



Das Programm wurde in einem sehr internationalen Geist zusammengestellt, aber auch mit einem starken lokalen Faktor. Was ebenso ins Auge fällt, ist die Geschlechterdiversifikation: Von 70 Sprechern sind 30 weiblich.

Mercedes-Benz Online Vehicle Sales: Luxury Omni-Channel Experience [Olga Sapet - Mercedes-Benz]How good buying advice works - COMPUTER BILD's take on value-added journalism and content commerce [Christian Wolf - Computer Bild]We do it our way! Clinton Commerce with CAMP DAVID [Yaw Afram - Clinton] - First time on stage in 10 years!

How the sex toy brand AMORELIE empowers employees with OKRs to create sexually fulfilled humans everywhere [Marcel Bogumil - Amorelie & Noreen Reiter - EQOM]How we are creating the most inspiring online shopping experience for musicians [Jöran Eitel & Ralph Cibis - Thomann.io]From Clothes to Goals: How to sell Intention in Fashion [Anamika Datta - Zalando]

Wir könnten tagelang Präsentationen auflisten - die Auswahl ist einfach zu groß und vielfältig. Schaut Euch unbedingt das vollständige Programm auf der Expo-Website an, wenn Ihr keinen Vortrag verpassen möchtet.



Das komplette Programm findet Ihr hier: https://ecommerceberlin.com/schedule.



Podiumsdiskussionen sind eine wertvolle Möglichkeit, Informationen auszutauschen und Erkenntnisse zu gewinnen - deshalb bringen wir dieses Jahr einige davon direkt auf den Tisch.



Beispiele? Bitteschön!



Sports merchandising & licensing panel discussion with BVB, Eventim Sports and Fanatics

Creating the Metaverse - United or Divided? with Meta, Web3, ART+COM, Arvato Systems, and Digital Ventures



Hier könnt Ihr lernen, wie es ist, fanbasierten E-Commerce mit der Zusammenarbeit mit einer bewunderten Marke und dem Verkauf von Tickets in einem chaotischen Markt zu kombinieren. Ihr werdet ebenso herausfinden, was das Metaverse-Universum ist, wer es erschaffen hat und wie Ihr ein Teil davon werden könnt - und wie Ihr sehen werdet, ist es die Mühe wert.



Die Creator des Sub-Events Metaverse Fest

Es bleibt keine Zeit, selbstzufrieden zu sein: Die Organisatoren arbeiten wie jedes Jahr hart daran, unser Publikum zu überraschen. Auch diesmal ist dies nicht anders.



Während der E-Commerce Berlin Expo 2023 gibt es einen speziellen Programmblock, der sich dem Metaverse widmet und erläutert, wie Euer Unternehmen davon profitieren kann.



Ab 13:10 Uhr werden die Creators of the Metaverse-Crew eine Reihe von Vorträgen und Panels moderieren. Es lohnt sich jederzeit, diesen Bereich in Halle 8 zu besuchen!



Nichts geht über eine Podiumsdiskussion, um diese Erfahrung abzurunden, oder? Es wird eine sehr interessante Diskussion zwischen Vertretern der web3-Community und Vertretern von Meta auf der Bühne geben!



Auf der Suche nach mehr Interaktivität? Meldet Euch für die KOSTENLOSEN Masterclasses an



Mit der E-Commerce Berlin Expo gleich um die Ecke wird die Halle 2 mit Masterclasses gefüllt sein.



Die Organisatoren halten es für wichtig, Wissen kostenlos zu teilen. Daher sind die Masterclasses sowie die gesamte Konferenz kostenlos. Wählt einfach das Thema aus, das Euch interessiert, und meldet Euch auf einer speziellen Seite an, um Euren Platz zu sichern.



Es wird zwei Tracks mit jeweils fünf Sessions geben. Wenn Ihr in Scharen herbeiströmt, werden wir nächstes Jahr zusätzliche Masterclasses vorbereiten!



Die Plätze sind begrenzt, also reserviert Euren noch heute: https://ecommerceberlin.com/masterclasses

Bis Februar Nutzt die Gelegenheit zur Teilnahme und vertieft Euer Wissen über E-Commerce: Die E-Commerce Berlin Expo 2023 wird ein großartiges Event, das Ihr nicht verpassen solltet!



Mit fünf Bühnen voller Wissen, Masterclasses, um Euren Appetit anzuregen, und Podiumsdiskussionen ist das Programm vollgepackt mit spannenden Themen und Speakern, die den Teilnehmern mit Sicherheit ein viel besseres Verständnis des E-Commerce vermitteln werden. Es ist ein Muss für alle, die sich für die E-Commerce-Branche interessieren.



Die Teilnahme an der EBE2023 ist kostenlos. Markiert das Datum in Eurem Kalender und bucht Eure Tickets hier: https://ecommerceberlin.com/visit

Weitere Informationen zur E-commerce Berlin Expo 2023

Die E-Commerce Berlin Expo findet am 23. Februar 2023 zum siebten Mal in der Station Berlin statt. Die Türen öffnen um 10:00 Uhr und die EBE2023 wird voraussichtlich mehr als 9.000 Besucher willkommen heißen. Die jährlich stattfindende Messe hat sich zu einem führenden E-Commerce-Event in Berlin entwickelt, an dem sich Vertreter von Google, Meta, YouTube, Zalando, der Otto Group, Amazon und der Alibaba Group beteiligten und beteiligen. Weitere Informationen zur Expo: https://ecommerceberlin.com

Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung: pr@ecommerceberlin.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: