Erstellen Sie eine beeindruckende Unternehmenswebsite

Das Internet verbindet Milliarden Menschen miteinander und ändert radikal unsere Lebensart. Nicht zuletzt verlagert sich der Konkurrenzkampf immer mehr in den virtuellen Bereich. Wer als Unternehmer heute erfolgreich sein will, kommt an eigener Website daher nicht mehr vorbei. Zum Glück lässt sich eine Homepage in Profiqualität denkbar einfach in Eigenregie erstellen. Lesen Sie nach, worauf dabei insbesondere zu achten wäre.



Schnell, günstig und flexibel - so geht moderne Websiteerstellung



Dass ein eigener Onlineauftritt zum Unternehmenserfolg maßgeblich beiträgt, ist heute in der Geschäftswelt Konsens. Jedoch zögern noch recht viele Gewerbetreibende mit der Realisierung eines solchen Projekts. Vor allem kleinere Unternehmen, Startups und Selbstständige befürchten, dass ihr ohnehin knappes Budget dadurch überstrapaziert wird.



In der Tat, bis vor einigen Jahren waren solche Ängste nicht ganz unberechtigt. Mit der Entwicklung einer Unternehmenswebsite mussten professionelle Webdesigner beauftragt werden, was mit hohen Kosten verbunden war. Allerdings sind diese Zeiten endgültig vorbei, und dies ist dem Aufkommen der neuartigen Website-Builder, bekannt noch als Baukastensysteme, zu verdanken. Ihre eigene Internetseite erstellen Sie nun einfach selbst. Das geht nicht nur schnell, sondern auch kostengünstig und maximal flexibel von der Hand.



Stille Revolution im Webdesign dank Baukastensysteme



Die Baukastensysteme sind Softwarelösungen, die von Profis extra für Laien entwickelt wurden. Diese Systeme lassen sich intuitiv steuern, leiten Sie durch den gesamten Websiteaufbau und überzeugen mit einem qualitativ hochwertigen Ergebnis. Ihre mithilfe der Baukastensoftware erstellte Internetseite wird einer durch Webdesigner gestalteten Homepage in nichts nachstehen. Dabei profitieren Sie von folgenden Vorteilen:



Schnelle Fertigstellung. Um Ihre neue Website von Grund auf zu entwickeln, benötigen Sie kein Vorwissen und können sofort loslegen. Insofern Sie die Texte und Bilder im Voraus vorbereitet haben, nimmt die Erstellung sogar von Seiten mit einer komplexen Struktur nur wenige Stunden in Anspruch.

Kalkulierbare und überschaubare Kosten. Dank der Baukastensysteme ist die Websiteerstellung nicht nur einfach, sondern auch kostengünstig geworden. Es ist übrigens möglich, eine Internetseite gänzlich ohne Geldeinsatz zu erstellen. Aber auch ansonsten bleiben die Preise sogar für Unternehmen mit begrenzten finanziellen Mitteln erschwinglich. Abgerechnet wird in der Regel pro Monat im Abo, wobei im Preis die gesamten Ausgaben für den Betrieb Ihrer Webpräsenz enthalten sind.

Breiter Umfang an Website-Diensten. Seriöse Anbieter stellen Ihnen einen ausgewogenen Mix aus kostenlosen und kostenpflichtigen Features bereit, die in einer konzertierten Aktion für die optimale Performance Ihrer Internetseite sorgen und diese bei den Besuchern und Suchmaschinen beliebt machen.

Hosting, Wartung, Upgrades. Alle diese Funktionen sind durch die Baukastensysteme vollständig abgedeckt. Alle Softwareelemente befinden sich stets auf dem aktuellen Stand und Sie müssen sich lediglich um die Inhalte Ihrer Unternehmensseite kümmern.

Kurzum, mit der Baukastensoftware steht Ihnen ein smarter Helfer zur Seite, der Ihre Homepage zu einem richtigen Wachstumsbooster machen kann.



So gelingt Ihnen eine Internetseite, die richtig performt



Mit dem vielseitigen Arsenal an Website-Diensten erstellen Sie mühelos eine Internetseite auf Profiniveau. Achten Sie gezielt auf folgende Aspekte:



Ansprechende Layouts

Der erste Eindruck ist im Internet noch wichtiger als offline, denn eine zweite Chance bekommt kaum eine Website. Die verwöhnten Besucher klicken eine Internetseite weg und landen dann bei der Konkurrenz. Daher finden Sie bei den namhaften Anbietern eine facettenreiche Auswahl an Templates, die genau an Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind. Alle Layouts sollen im responsiven Design erstellt sein, damit Ihre Internetseite unabhängig von der Bildschirmdiagonale gleich einfach navigierbar ist.



Benutzerfreundlichkeit

Eine positive Nutzererfahrung - in der Marketingsprache UX für User Experience - ist Ihr Schlüssel zum Erfolg. Neben einer einheitlichen, attraktiven Optik spielt dabei eine einfache Navigation dank eines übersichtlichen Menüs und interner Verlinkungen eine wichtige Rolle. Weiterhin erhöhen informative, flüssig geschriebene und klar strukturierte Texte massiv den UX-Faktor. Nutzen Sie als Strukturelemente unter anderem die allgemein verständlichen Icons, die Sie auf solchen Plattformen wie Favicon gratis herunterladen können.



SEO-Tools

Ihre Unternehmensseite wird erst dann erfolgreich, wenn sie bei den Suchergebnissen auf den ersten Plätzen landet. Mithilfe der Werkzeuge zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihres Onlineauftritts und sind für die potenziellen Kunden schnell auffindbar.



Individuelle Domain

Eine einzigartige Webadresse lässt Ihre Unternehmensseite professionell aussehen und ist für die Besucher ein Grund mehr, sich deren Inhalten zu widmen. Denken Sie allerdings daran, die verbreiteten Fehler bei der Wahl des Domainnamens zu vermeiden.



Rechtssicherheit

Auf jede Website gehören einige Rechtsinhalte wie Impressum, Datenschutzerklärung und der Cookie-Hinweis. In der Regel stellen Ihnen Anbieter automatische Rechtstexte-Generatoren zur Verfügung, die solche Inhalte nicht nur präzise an Ihr Firmenprofil anpassen, sondern auch diese gemäß der Rechtslage aktualisieren.



Starten Sie mit Ihrer beeindruckenden Website durch - die Baukastensoftware bietet Ihnen die besten Voraussetzungen für Erfolg!