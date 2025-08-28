Enerpac P80: Maximale Effizienz mit der richtigen Handpumpe

Kerpen, 28. August 2025 - Wenn Sie auf der Suche nach dem günstigsten Enerpac P80 Anbieter sind, ist es ratsam, den Markt sorgfältig zu vergleichen.

Verschiedene Anbieter und Plattformen offerieren dieses hydraulische Werkzeug, das robust und haltbar ist, zu verschiedenen Kosten und Lieferbarkeiten an.

Ein objektiver Vergleich hilft Ihnen dabei, das beste Gleichgewicht von Preis und Leistung zu finden.

So wird Ihre Investition optimal gestaltet sein.



Was macht den Enerpac P80 besonders?

Konstruktion und Grundfunktion

Der Enerpac P80 ist als Handpumpe mit zwei Gängen ausgelegt und bietet ein automatisches Umschalten des Drucks zwischen hohem und schnellem Gang.

Bis zu einem Wert von rund 34 bar wird mit einem hohen Fördervolumen sowie einem geringeren Kraftaufwand gepumpt.

Danach erfolgt die automatische Umschaltung auf den Hochdruckbereich bis 700 bar.

Somit sind mit nur einem einzigen Gerät kraftvolles Arbeiten sowie schnelles Vorfahren möglich.



Zentrale Eckdaten:

Maximaldruck: 700 bar

Fördervolumen bei niedrigem Druck: ca. 16,39 cm³ pro Hub

Fördervolumen bei Hochdruck: ca. 2,46 cm³ pro Hub

Ölkapazität: ca. 2200 cm³

Gewicht: ca. 10,7 kg

Anschlussgewinde: 3/8 Zoll NPTF

Konstruktion: Aus widerstandsfähigem Stahl gefertigt, sehr gute Stabilität auch bei häufiger Belastung

