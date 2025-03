Warum haptische Werbung im digitalen Zeitalter an Relevanz gewinnt

In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Werbung primär von Bildschirmen, sozialen Netzwerken und automatisierten Systemen dominiert wird, erlebt ein klassisches Marketinginstrument ein bemerkenswertes Comeback: die haptische Werbung. Physische Werbeträger und greifbare Markenbotschaften rücken wieder stärker in den Fokus von Marketingverantwortlichen. Doch warum gewinnt gerade haptische Werbung im digitalen Zeitalter an Relevanz? Und was macht sie in der heutigen Kommunikationsflut so wirkungsvoll?



Digitale Reizüberflutung und die Sehnsucht nach Echtem

Täglich werden wir mit Tausenden digitalen Werbebotschaften konfrontiert: Social Media Posts, E-Mails, Display-Anzeigen, Newsletter oder App-Benachrichtigungen. Diese permanente Reizüberflutung führt dazu, dass viele dieser Botschaften unbewusst ausgeblendet oder gar ignoriert werden. Die Folge: Digitale Werbung verliert langsam an Aufmerksamkeit - und damit an Wirkung.



Haptische Werbemittel bieten hier einen klaren Vorteil: Sie durchbrechen die digitale Monotonie und schaffen ein multisensorisches Erlebnis. Gegenstände, die aktiv wahrgenommen, angefasst oder sogar verwendet werden, bleiben nachweislich besser im Gedächtnis. Die haptische Wahrnehmung verstärkt die emotionale Bindung zur Marke und verankert die Werbebotschaft nachhaltiger.



Warum Berührung wirkt: Erkenntnisse aus der Forschung

Studien aus der Neuropsychologie und dem Konsumentenverhalten belegen: Werbebotschaften, die über mehrere Sinne aufgenommen werden, bleiben länger im Gedächtnis. Die Haptik - also der Tastsinn - spielt dabei eine zentrale Rolle. Inhalte, die man aktiv erfühlen und physisch erleben kann, hinterlassen einen stärkeren Eindruck als rein visuelle oder auditive Reize.



Zudem wird haptischen Werbeträgern häufig ein höherer Wert zugeschrieben. Während digitale Formate oft nur einen flüchtigen Moment Aufmerksamkeit erzielen, begleiten physische Botschaften ihre Empfänger über einen längeren Zeitraum - und werden dabei kontinuierlich mit der Marke in Verbindung gebracht.



Nachhaltigkeit und Werbewirkung gehen Hand in Hand

In Zeiten zunehmenden Umweltbewusstseins setzen viele Unternehmen auf nachhaltige Werbemedien - und stärken so nicht nur ihre Markenpräsenz, sondern auch ihr Image. Haptische Werbung ist längst nicht mehr gleichbedeutend mit Massenware aus Plastik. Hochwertige, langlebige Produkte aus recycelten oder biologisch abbaubaren Materialien setzen klare Zeichen für Verantwortungsbewusstsein und Qualität.



Ein Beispiel: Ein Unternehmen, das bei Events wiederverwendbare Produkte mit eigenem Branding verteilt, kommuniziert nicht nur seine Marke, sondern auch seine Haltung zu Umweltfragen. Das Produkt wird zum Symbol - und bleibt in Erinnerung.



Höhere Conversion Rates durch physische Berührungspunkte

Im Gegensatz zu rein digitalen Kampagnen, die meist auf kurzfristige Sichtbarkeit und schnelle Conversions abzielen, entfalten haptische Werbemittel ihre Wirkung über einen deutlich längeren Zeitraum. Ob auf Messen, bei Kundengesprächen, als Beilage in Warensendungen oder Teil eines Mailings - physische Werbeträger schaffen reale Touchpoints, die Vertrauen, Sympathie und Markenbindung fördern.



Laut der Werbeartikel-Wirkungsstudie des Gesamtverbands der Werbeartikel-Wirtschaft (GWW) nutzen rund 90 % der Empfänger Werbeartikel regelmäßig, mehr als 70 % erinnern sich an das werbende Unternehmen - und über 65 % haben bereits aufgrund eines Werbeartikels mit dem werbenden Unternehmen Kontakt aufgenommen oder eine Bestellung ausgelöst.¹ Diese Zahlen zeigen: Werbeartikel schaffen nicht nur Sichtbarkeit, sondern aktivieren und konvertieren - und das nachhaltiger als viele digitale Formate.



Die Kombination macht den Unterschied: Haptisch + Digital

Haptische Werbung steht nicht im Widerspruch zu digitalem Marketing - im Gegenteil. Besonders wirkungsvoll wird sie in der Kombination: Beispielsweise kann ein QR-Code auf einem haptischen Werbeträger direkt zu einer Landingpage führen. Oder ein physisches Mailing enthält ein Give-away, das zur Anmeldung für ein Online-Event motiviert. Die Verbindung von analoger und digitaler Welt schafft Synergien und erhöht die Interaktionsrate.



Ein praktisches Beispiel: Ein Unternehmen versendet an potenzielle Kunden ein Produkt mit integriertem NFC-Chip. Bei Berührung mit dem Smartphone öffnet sich automatisch ein Erklärvideo oder ein Testzugang - so wird aus einem simplen Werbemittel ein interaktives Erlebnis.



Fazit: Haptische Werbung ist moderner denn je

Während sich viele Unternehmen auf digitale Kanäle konzentrieren, eröffnet die haptische Werbung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Sie bleibt greifbar, emotional und erinnerungswürdig. Im Zeitalter der Digitalisierung sehnt sich der Mensch nach echten Erlebnissen, nach etwas zum Anfassen und Behalten. Genau das leistet haptische Werbung - sie macht Marken erlebbar.



Für Unternehmen bedeutet das: Wer seine Marketingstrategie nachhaltig stärken und sich im Gedächtnis der Zielgruppe verankern will, sollte nicht ausschließlich auf Online-Maßnahmen setzen. Die intelligente Integration haptischer Elemente kann den Unterschied machen - in der Wirkung, in der Markenbindung und letztlich im Erfolg.



Ob klassisch oder kreativ, günstig oder hochwertig: Haptische Werbemittel schaffen Nähe. Und Nähe bleibt - auch in einer digitalen Welt.

__________

¹) Quelle: https://werbeartikel-wirken.gww.de/

