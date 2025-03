Typische Schwachstellen in der IT-Infrastruktur: So vermeiden Unternehmen teure Fehler

(press1) - Bad Honnef, 21. März 2025 - Eine stabile und sichere IT-Infrastruktur ist die Grundlage für den reibungslosen Betrieb eines Unternehmens. Dennoch unterschätzen viele Unternehmen die Risiken, die durch veraltete Systeme, unzureichende Sicherheitsmaßnahmen oder ineffiziente Strukturen entstehen können. Schwachstellen in der IT-Infrastruktur führen nicht nur zu Sicherheitsrisiken, sondern auch zu Produktivitätsverlusten und unnötigen Kosten. Eine regelmäßige Infrastrukturanalyse hilft dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Fehler zu vermeiden.



1. Veraltete Hard- und Software: Ein unterschätztes Risiko

Viele Unternehmen setzen auf IT-Systeme, die längst nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Alte Hardware und nicht aktualisierte Software stellen jedoch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar:





Veraltete Betriebssysteme und Anwendungen erhalten oft keine Sicherheitsupdates mehr, wodurch Angreifer leicht Zugriff auf Unternehmensdaten erhalten können. Leistungsprobleme: Ältere Geräte arbeiten ineffizienter und können den Arbeitsfluss erheblich verlangsamen.

Ältere Geräte arbeiten ineffizienter und können den Arbeitsfluss erheblich verlangsamen. Kompatibilitätsprobleme: Moderne Software ist oft nicht mit veralteter Hardware kompatibel, was zu zusätzlichen Problemen führen kann.

Viele Unternehmen nutzen Standardkonfigurationen, die nicht ausreichend gegen Angriffe schützen. Fehlende Netzwerksegmentierung: Wenn das gesamte Unternehmensnetzwerk miteinander verbunden ist, kann sich Malware schnell verbreiten.

Wenn das gesamte Unternehmensnetzwerk miteinander verbunden ist, kann sich Malware schnell verbreiten. Unsichere WLAN-Netzwerke: Offene oder schwach gesicherte WLANs sind ein beliebtes Ziel für Hacker.

Ohne regelmäßige Sicherungen können Unternehmen wichtige Daten unwiderruflich verlieren. Unzureichende Wiederherstellungspläne: Ein Backup ist nutzlos, wenn es im Ernstfall nicht schnell wiederhergestellt werden kann.

Ein Backup ist nutzlos, wenn es im Ernstfall nicht schnell wiederhergestellt werden kann. Speicherung der Backups am gleichen Standort: Sind die Backup-Daten am gleichen Ort wie das Hauptsystem gespeichert, kann ein einziger Vorfall (z. B. Feuer oder Ransomware) alle Daten vernichten.

Leichtsinniger Umgang mit Passwörtern: Mitarbeiter nutzen unsichere Passwörter oder teilen diese unbedacht.

Mitarbeiter nutzen unsichere Passwörter oder teilen diese unbedacht. Fehlendes Bewusstsein für Phishing und Social Engineering: Viele Cyberangriffe zielen auf menschliche Fehler ab.

Viele Cyberangriffe zielen auf menschliche Fehler ab. Keine klare IT-Sicherheitsrichtlinie: Ohne verbindliche Regeln fehlt den Mitarbeitern eine klare Orientierung.

Unzureichende Serverkapazitäten: Wenn ein Unternehmen wächst, kann die bestehende Infrastruktur schnell an ihre Grenzen stoßen.

Wenn ein Unternehmen wächst, kann die bestehende Infrastruktur schnell an ihre Grenzen stoßen. Fehlende Cloud-Integration: Viele Unternehmen nutzen immer noch ausschließlich On-Premise-Lösungen, obwohl Cloud-Technologien mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bieten.

Viele Unternehmen nutzen immer noch ausschließlich On-Premise-Lösungen, obwohl Cloud-Technologien mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bieten. Keine zentrale IT-Strategie: Ohne eine langfristige Planung entstehen ineffiziente Strukturen und unnötige Kosten.

Unternehmen sollten regelmäßige Updates durchführen und langfristig in moderne IT-Infrastrukturen investieren, um Sicherheitsrisiken und Leistungseinbußen zu minimieren.

2. Ein schwach gesichertes Unternehmensnetzwerk: Einfallstor für Angreifer

Ein schwach gesichertes Unternehmensnetzwerk kann Angreifern Tür und Tor öffnen. Häufige Probleme sind:

Eine professionelle Netzwerkanalyse kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren. Zudem sollten Firewalls regelmäßig aktualisiert, Netzwerksegmentierung umgesetzt und WLANs mit sicheren Verschlüsselungsmethoden geschützt werden.

3. Fehlende oder unzureichende Backup-Strategien

Ein Datenverlust kann durch Cyberangriffe, Hardware-Fehler oder menschliche Fehler verursacht werden. Ohne eine funktionierende Backup-Strategie kann dies existenzbedrohend sein:

Unternehmen sollten eine automatisierte Backup-Strategie einführen, die regelmäßig getestet wird. Zudem sollten Backups an einem sicheren, externen Standort gespeichert werden.

4. Mangelnde Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter

Die beste IT-Infrastruktur ist nutzlos, wenn Mitarbeiter nicht wissen, wie sie sicher mit ihr umgehen. Häufige Probleme sind:

Unternehmen sollten regelmäßige Schulungen durchführen, sichere Passwortrichtlinien umsetzen und IT-Sicherheitsrichtlinien klar definieren.

5. Fehlende Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit

Unternehmen wachsen und entwickeln sich weiter - ihre IT-Infrastruktur sollte das ebenfalls tun. Häufige Herausforderungen sind:

Unternehmen sollten ihre IT-Infrastruktur regelmäßig evaluieren und zukunftssichere Lösungen wie Cloud-Technologien in Betracht ziehen.

Fazit: Infrastrukturanalyse als Schlüssel zur IT-Sicherheit

Viele Unternehmen erkennen erst zu spät, welche Schwachstellen in ihrer IT-Infrastruktur existieren. Die Folgen reichen von Sicherheitsverletzungen über Produktivitätsverluste bis hin zu finanziellen Schäden. Eine regelmäßige Infrastrukturanalyse hilft dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt zu beheben. Unternehmen, die in eine sichere und effiziente IT-Infrastruktur investieren, sichern nicht nur ihren Geschäftserfolg, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden und Partner.