resonio: Das neue, einfache Marktforschungstool von clickworker

Umfragetool, Teilnehmer und Ergebnisberichte



(press1) - Essen, 24. Oktober 2023 - Marktforschung kann ganz einfach sein. Das zeigt resonio, das neue Marktforschungstool des deutschen Crowdsourcing-Anbieters clickworker. Mit resonio lassen sich Umfragen schnell und einfach online durchführen, auch ohne spezielle Vorkenntnisse. Das Angebot umfasst eine einfach zu bedienende Anwendung zur Erstellung von Fragebögen, geeignete Umfrageteilnehmer aus der Clickworker-Crowd sowie ein Analyse-Tool zur Auswertung der Antworten.



Bereits seit 2005 bietet clickworker weltweit crowdbasierte Services an. Von Beginn an hat die Firma einen Fokus darauf gelegt, für ihre Kunden innovative Self- und Full-Service-Angebote zu entwickeln. So bot clickworker seinen Kunden bereits vor zehn Jahren die Möglichkeit, Crowdmitglieder für die Teilnahme an Umfragen zu buchen.



Aus diesem Angebot ist mit der neuen Marke resonio nun ein komplettes Marktforschungspaket für Einsteiger wie Profis geworden. Das ursprüngliche Angebot wurde um eine umfangreiche, aber einfach zu bedienende Anwendung zur Erstellung von Umfragen sowie um vielfältige Analyse- und Reportingfunktionen erweitert. Das Ziel: Marktforschung jedem zugänglich zu machen, der sich dafür interessiert.



Umfrageteilnehmer sind Teil des Angebots



Was das Angebot von resonio besonders macht, ist die Möglichkeit, für Umfragen auf die Crowd von clickworker zuzugreifen. Das sind mehr als 5 Millionen Menschen auf 6 Kontinenten, die sich als Freelancer bei clickworker registriert haben.



"Unsere Clickworker sind das Herzstück unseres Unternehmens. Wir kennen sie gut und sie vertrauen uns. Deshalb haben sie uns freiwillig viele persönliche Informationen gegeben - was sie für Marktforschung sehr interessant macht. Mit resonio können unsere Kunden auf einen großen Pool von Umfrageteilnehmern aus aller Welt zugreifen, diese nach ihren Bedürfnissen segmentieren und so sehr schnell valide Ergebnisse für ihre Marktforschung erhalten", erklärt Christian Rozsenich, Geschäftsführer von clickworker.



Das neue Angebot lohnt sich aber nicht nur für die Kunden: "Die Crowd-Mitglieder haben dank resonio noch mehr Jobangebote auf unserer Website. Außerdem lieben sie es, Umfragen zu beantworten."



Marktforschung für alle zugänglich machen



Mit resonio lassen sich ohne Probleme komplexe und umfangreiche Umfragen erstellen, die auch den Ansprüchen von Marketingprofis genügen. Das Angebot richtet sich aber auch an Einsteiger, die mit dem Marktforschungstool einfach und schnell kurze Umfragen durchführen können, um in Echtzeit valide Marktdaten als Basis für Geschäfts- und Strategieentscheidungen zu erhalten.



"Wir sind stolz darauf, dass wir ein Marktforschungstool entwickelt haben, das wirklich jedem ermöglicht, einfach und schnell essenzielle Marktdaten zu gewinnen, um so bessere Entscheidungen treffen zu können", so Christian Rozsenich.



Zu den Nutzern von resonio zählen bereits heute zahlreiche Kunden aus dem eCommerce, Start-Ups, Universitäten und Hochschulen, aber auch kleine und mittelständische Marktforschungsinstitute.



Weitere Informationen unter:



www.resonio.de

twitter.com/resonio_de

www.linkedin.com/company/resonio



resonio ist eine Marke von clickworker, einem führenden, ISO-zertifizierten Anbieter von Paid Crowdsourcing mit mehr als 5 Millionen Freelancern weltweit. Mit Hilfe von resonio kann jede Person Marktforschung einfach, schnell und günstig durchführen. Das Angebot umfasst eine umfangreiche, aber einfach zu bedienende Anwendung zur Umfrageerstellung, einen großen internationalen Pool an Umfrageteilnehmern sowie automatisiertes Reporting und Real-Time-Tracking der Ergebnisse.



Kontakt

resonio powered by clickworker

Ines Maione

Hatzper Str. 30

45149 Essen

0201 95971841

ines.maione@resonio.com

www.resonio.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: