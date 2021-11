Dialog Area by DDV & ONEtoONE auf der OMR 2022 in Hamburg und zusätzlich als interaktives Format

(press1) - Frankfurt, 22. November 2021 - Mit der "Dialog Area by DDV & ONEtoONE" und dem dazugehörigen Konferenzformat "Dialog Stage" wird es auf dem OMR Festival in Hamburg am 17. und 18. Mai 2022 wieder einen in die OMR integrierten, eigens gebrandeten Bereich speziell für die Data Driven Marketing Branche geben. Hier können DDV-Mitglieder und (noch) Nicht-Mitglieder sich und ihre dialogorientierten Lösungen auf einer der angesagtesten Digitalmessen Europas als Aussteller präsentieren.



Das zweitägige Vortragsprogramm auf der Dialog Stage liefert an beiden Tagen Best-Cases aus der aktuellen Dialogmarketingpraxis deutschsprachiger Unternehmen sowie technische und organisatorische Insights rund um den Dialog mit Kundinnen und Kunden.



Mit einer digitalen Erweiterung, der 'Digitalen Dialog Area' wollen DDV und ONEtoONE die Dialog Area 2022 auf ein neues Level heben und die Erfahrung noch interaktiver gestalten. Im Fokus steht hier das Streaming der Vorträge und der Preisverleihung des MAX-Awards auf der Dialog Stage in der digitalen Dialog Area. Personen, die es nicht nach Hamburg schaffen, können damit nun zum ersten Mal die Vorträge live online von überall verfolgen und mit den Speakern kommunizieren.



Unternehmen haben die Möglichkeit, sich auf der 'Digitalen Dialog Area' zusätzlich mit virtuellen Messeständen sowie Video-Interviews zu aktuellen Marketingthemen auf der DialogStage zu präsentieren. Weitere Informationen hierzu können bei Frau Bettina Chevalier, b.chevalier@ddv.de, angefordert werden.



