Revolutionärer Schutz für das iPhone bringt Edel-Haptik und -Optik zurück

(press1) - 26. November 2021 - Das iPhone ist nicht nur heiß geliebtes Designobjekt, sondern vielerorts der inzwischen leistungsstärkste und teuerste "Computer" im Haushalt. Außerdem ist es für Fans ein echter Handschmeichler, der bei Berührung automatisch für gute Laune sorgt. Dies bewirkt die edle Kombination aus Glas und Metall. Da das Gerät aber Designobjekt und Smartphone gleichzeitig ist, reisen Bruch- und Sturzgefahr mehr oder weniger immer mit. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn ein von drei Deutschen gegründetes Start-up mit Sitz in den Niederlanden hat jetzt ein völlig neues Schutzhüllenkonzept für das iPhone 12 und 13 erfunden: Arc Pulse.



Es soll nicht nur zur neuen Referenz für den Schutz des Apple-Geräts werden, sondern bringt den Fans auch das besondere Glas- und Metallgefühl zurück. Die neuartige "Hülle" besteht aus zwei hochwertig designten und zum Look des Geräts passenden Aufsteckkomponenten aus mit Hightech-Material-gepuffertem Aluminium oder Titan. Das neue Schutzkonzept löst unansehnliche und billig wirkende Plastikhüllen ab und ermöglicht es, das iPhone ohne Schutzhülle meterhoch in die Luft werfen zu können und es anschließend ungebremst auf den Boden knallen zu lassen. Dabei passiert dem Gerät rein gar nichts. Zahlreiche Sturztests mit willkürlich angesprochenen Probanden auf der Straße sowie genau berechnete Computersimulationen lieferten den abschließenden Beweis dafür. Hier ein erster Eindruck in den Falltest-Videos Arc Pulse.



Hülle ade - Arc Pulse juché



Die drei Gründer des Start-ups Arc Phone Accessories BV - Niclas Bertelsen, Tom Theuer und Moritz Angermann - haben alle in Groningen (Niederlande) studiert und konnten anschließend ihr Unternehmen gründen. Durch ein lokales Start-up Förderprogramm erhielten sie außerdem zügig die Unterstützung dreier finanzkräftiger Investoren. Als kreativer Entwicklerkopf der jungen Truppe hatte Moritz die Idee zu Arc Pulse. "Ich war, wie viele meiner Bekannten auch, überzeugter Hüllen-Skeptiker. Ich wollte den Look meines iPhones nicht zerstören", berichtet der 25-Jährige im Interview. Also habe er eines Tages einfach eine vorhandene Hülle zerschnitten und versucht, nur einige wichtige Teile auf sein Smartphone zu stecken. Diesem ersten Versuch folgten hunderte zerschnittener Hüllen, zahlreiche 3D-Drucke und diverse Prototypen bis hin zum marktreifen Modell.



Investoren stehen fest hinter den Gründern



Niclas, der hauptsächlich für das Marketing zuständig ist, ergänzt: "Die Leute um uns herum zeigten schon bei den noch längst nicht ausgereiften Prototypen riesiges Interesse an Arc Pulse, was uns immer wieder anspornte, unser Produkt fertigzustellen." Tom, der in der kreativen Truppe die Finanzen verwaltet, erklärt ergänzend: "Dabei war und ist es für uns sehr hilfreich, dass die Investoren uns zwar beraten, aber uns keinesfalls ihre Meinung aufdrängen. Wir kommunizieren auf Augenhöhe und können tatsächlich machen, was wir wollen. Sie glauben fest an uns."



CNC Verfahren



Aktuell ist Arc Pulse für alle Varianten des iPhones 12 mit Ausnahme des Minis erhältlich. Für das iPhone 13 sind alle Varianten erhältlich. Angesichts des geringen Materialeinsatzes des Arc Pulses [2] [o3] scheinen die Preise zwischen 99 und 239 Euro auf den ersten Blick zwar hoch, jedoch sind alle Metallteile im Precision CNC Machining-Verfahren (Computer Numerical Controlled) gefertigt. Dabei kommen CNC-Hochpräzisionsmaschinen zum Einsatz, um Rohmaterialien mit verschiedenen Schneidwerkzeugen zu bearbeiten, die automatisch von einem Computerprogramm entsprechend den gewünschten geometrischen Spezifikationen gesteuert werden. Auch das Handschmeichler-Gefühl, der Erhalt des Apple-typischen Designs sowie die hochwertigen Materialien - Aluminium oder Titan - tragen maßgeblich zum Wert bei.



Besucher:innen des Shops dann auch unweigerlich auf die Arc Sapphire Premium Displayschutzfolie stoßen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist sie aus Saphir hergestellt und besonders dünn, kratzfest und bietet damit eine haptisch-smoothe Erfahrung bei der Bedienung des Telefons. Außerdem verringert sie das Risiko eines Display-Risses. So schützt sie etwa, wenn das Smartphone direkt auf den Bildschirm fällt und der Boden beispielsweise aus losen Steinen besteht. Allerdings zeigen sämtliche bisher durchgeführten Drop-Tests, dass die heutigen Smartphones fast nie direkt aufs Display fallen, sondern zuerst auf den Rahmen und da wiederum sorgt dann Arc Pulse für optimalen Schutz.



Firmenbeschreibung:

Technologie berührt fast jeden Aspekt unseres Lebens. Nicht immer aber ist die Interaktion mit der Technologie nahtlos und einfach. Das Start-up Arc wurde von Tom, Moritz und Niclas mit der Überzeugung gegründet, dass die Art und Weise, wie wir heute und zukünftig mit Technologie interagieren, neu gestaltbar ist. Zunächst werden dazu alle potenziellen Funktionen erfasst. Im nächsten Schritt wird sich dann auf die wichtigsten Features konzentriert. Zum Schluss werden neue Funktionen hinzugefügt.



Hinweis an die Medien: Sie wollen Arc Pulse auf Herz und Nieren testen, planen eine Verlosung für Ihre Leser:innen oder möchten die Gründer interviewen? Außerdem stellen wir Ihnen gerne ein fertiges Interview zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne auf alles an:



Unternehmenskontakt:

Arc Phone Accessories BV

Wasaweg 3

9723 JD Groningen, NL

AP: Niclas Bertelsen

Web: https://www.arc.enterprises



Pressekontakt:

pressebüro laaks

Kieler Str. 11

45145 Essen

AP: Peter Laaks

Tel. +49 (0)201-50 73 34 54

E-Mail: redaktion@pressebuero-laaks.de

Web: https://www.pressebuero-laaks.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: