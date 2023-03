Akima Media zum zweiten Mal in Folge als kununu Top Company ausgezeichnet

(press1) - Akima Media, Full-Service-Kommunikationsberatung für Unternehmen der Digital Economy und Mitglied der Faktenkontor-Gruppe, zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Über das Siegel "Top Company" der Online-Bewertungsplattform kununu freut sich Akima nach 2022 schon zum zweiten Mal.



Jobsuchende wollen sich über einen potenziellen neuen Arbeitgeber informieren, bevor sie sich bewerben. Hilfreich sind dafür authentische Einblicke in das Unternehmen - und wer könnte die besser liefern als Angestellte? Auf der Jobbewertungsplattform kununu dürfen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen eine Firma anonym beurteilen. Das gewährleistet, dass die Bewertungen ehrlich und verlässlich sind. Vier Kategorien sind verfügbar: Karriere und Gehalt, Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung und Vielfalt.



1,1 Millionen Unternehmen aus der DACH-Region sind bei kununu registriert. Seit 2015 vergibt die unabhängige Plattform ihr Siegel "Top Arbeitgeber", um mehr Transparenz in der Arbeitswelt zu schaffen. Nur fünf Prozent der Firmen auf dem Portal erhalten das Siegel - Akima Media ist eine von ihnen.



Für die Auszeichnung müssen Firmen festgelegte Kriterien erfüllen - und die sind seit Ende 2021 deutlich strenger geworden. Unter anderem braucht ein Unternehmen mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeiter:innen, um sich zu qualifizieren. Zudem muss der durchschnittliche Score sowohl insgesamt als auch der von den Mitarbeiter:innen mindestens 3,8 von 5 möglichen Punkten betragen. Die Folge: Waren bisher 20 Prozent der Arbeitgeber für das Siegel qualifiziert, sind es jetzt nur noch fünf Prozent.



"Die Unternehmen, die wir mit dem Siegel auszeichnen, gehören somit zu einem engeren Kreis", heißt es bei kununu. "Für diese hat es nun eine größere Aussagekraft."



Akima Media hat die neue Hürde problemlos genommen: Zum zweiten Mal in Folge bekommt die Agentur das kununu-Siegel "Top Arbeitgeber": Sowohl 2022 als auch 2023 schafft sie den Sprung unter die am besten bewerteten Unternehmen. In diesem Jahr überzeugt Akima mit einem Durchschnitt von 4,1 Punkten. Das ist höher als der Mittelwert der Branche im Bereich Marketing/Werbung/PR (3,7 Punkte).



Die Agentur punktet beispielsweise mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance mitsamt flexiblen Arbeitszeiten, Hybrid-Work und Überstundenausgleich, flachen Hierarchien sowie einer langfristigen Perspektive.

Akima CEO Volker Schmidt freut sich über die erneute Anerkennung: "Mitarbeiter:innen sind unser wichtigstes Asset. Das gilt umso mehr in Zeiten des Fachkräftemangels. Daher investieren wir viel, um neue Talente zu finden und an uns zu binden. Dass wir nach 2022 auch dieses Jahr wieder das kununu Top Company Siegel tragen dürfen, freut mich sehr - zum einen bin ich sehr dankbar über das tolle und auch konstruktive Feedback, zum anderen ist dies wohl die ehrlichste Auszeichnung in diesem Bereich."



Über Akima Media



Die Akima Media GmbH (Mitglied der DPRG) ist eine Full-Service-Kommunikationsberatung mit Sitz in München. 1995 als klassische PR-Agentur gestartet, haben wir unser Portfolio stetig weiterentwickelt und bieten heute wirkungsvolle Digitalkommunikation und Public Relations für Unternehmen aus den Bereichen IT & Telekommunikation, Marketing, Automotive, Professional Services, Logistik und Manufacturing. Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet dabei die Begleitung von Unternehmen im Kontext der digitalen Transformation.



Mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem globalen Netzwerk von ausgewählten Partnern bieten wir Beratungsleistungen rund um Digital Marketing, PR, Social Media, Influencer Relations, Crisis- und Change-Management, integrierte Kampagnen sowie maßgeschneiderte Kommunikationstrainings an. Seit 2018 ist Akima Media Teil der Faktenkontor-Gruppe. Sie war 2019 die am schnellsten wachsende Agenturgruppe in Deutschland und zählt zu den größten inhabergeführten Beratergruppen mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in Berlin, Köln, Frankfurt und Istanbul. Mehr zu Akima Media finden Sie unter https://www.akima.net/de/ sowie auf LinkedIn und Twitter.



Pressekontakt Akima



Akima Media

Hofmannstraße 54

81379 München



Volker Schmidt

Telefon: +49 89 1795918-0

E-Mail: volker.schmidt@akima.de



Web: www.akima.de

Twitter: @AkimaMedia

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/akima-media

Downloads zu dieser Pressemitteilung: