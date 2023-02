Akima Media gewinnt Maximilian Stockert als Berater

(press1) - 24.02.2023 - Akima Media, Full-Service-Kommunikationsberatung für Unternehmen der Digital Economy und Mitglied der Faktenkontor-Gruppe, baut mit dem PR-Experten Maximilian Stockert seine Kompetenz weiter aus. Seit Oktober 2022 verstärkt der 33-Jährige das Team. Der Berater bringt breitgefächerte Expertise unter anderem aus Online- und Print-Pressearbeit mit.



In seiner Rolle als PR-Berater unterstützt Maximilian Stockert bei akima die Unit Mobility und Green Tech. Zusammen mit dem Team berät er Kunden aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie und autonomes Fahren in Sachen PR und Digital-Strategie.



Stockert verfügt über viel Erfahrung in verschiedenen Sparten der PR. Er unterstützte mehrere renommierten Agenturen wie Hartzkom und Havana Orange (heute PER Agency) sowohl in der B2C- als auch der B2B-Kommunikation. Dadurch ist er in verschiedenen Bereichen breit aufgestellt: Sein Portfolio umfasst Pressearbeit Print und Online, Social Media Management, Mediaplanung und Influencer Management. Zudem kennt er sich mit Podcasting, Audioproduktion und Content-Marketing aus.

Schon während seines Studiums von Medien- und Kommunikationsmanagement sowie Musikmanagement arbeitete Stockert in der Pressearbeit. Damals lag sein Schwerpunkt bei der Musik, heute kümmert er sich um IT-Themen.



"Die IT-Welt mitsamt ihren vielseitigen Aspekten hat mich lange schon interessiert und ist genau die richtige Herausforderung", sagt der 33-jährige Stockert. "Als eine der führenden PR-Agenturen für Technologie-Themen bietet akima ein tolles Arbeitsumfeld und spannende Projekte."



Akima CEO Volker Schmidt zeigt sich erfreut über die Neueinstellung: "Ich freue mich, dass unser Team bei akima weiter wächst. Mit Max konnten wir einen erfahrenen Berater für uns gewinnen und werden mit ihm die Unit Mobility und Green Tech voranbringen."

