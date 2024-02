Vision11 startet mit neuem Partnerprogramm

Das CRM-Beratungshaus Vision11 GmbH startet ein Partnerprogramm. Sieben neue Gesellschafterinnen und Gesellschafter stellen das Unternehmen nun auf eine breitere Basis.



Mit Eintrag in das Handelsregister am 05.02.2024 ist es offiziell: Vision11 hat seinen Gesellschafterkreis um sieben neue Partnerinnen und Partner erweitert. Nach mehr als 12 Jahren auf Wachstumskurs handelt es sich für die Geschäftsführung um einen bedeutsamen Schritt: Ziel des neuen Partnerprogramms ist es, die Zukunft des Unternehmens weiterhin unabhängig und sicher zu gestalten und unternehmerische Entscheidungen auf eine breitere Basis zu stellen.



Ebenso wichtig ist es dem Management, gegenüber verdienten Mitarbeitenden eine konkrete Form der Wertschätzung zu etablieren und das Entwicklungsmodell von Vision11 um eine zusätzliche Komponente zu erweitern.



Stefan Aumüller, einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter von Vision11: "Als Gesellschafter wünschen wir uns immer das Beste für das Unternehmen. Schon früh war es uns daher wichtig, Unternehmer im Unternehmen zu finden, zu fördern und langfristig an Vision11 zu binden - also Menschen, die unternehmerische Verantwortung übernehmen, für Wachstum und Stabilität sorgen und Vision11 bestmöglich repräsentieren. Mit unserer Entscheidung für das Vision11 Partnerprogramm gehen wir nun einen Schritt weiter - und freuen uns, die unternehmerische Verantwortung auch auf der Ebene der Gesellschaft auf weitere Schultern zu verteilen."



Sämtliche neuen Gesellschafterinnen und Gesellschafter entstammen dem Kreis langjähriger Mitarbeitender in verantwortlichen Positionen. Es handelt sich um:



- Adriane Kovacevic, Director Marketing & Business Development

- Andrés Martinez Sierra, Director CRM Consulting

- Daniel Erlwein, Director CX Management

- Eva-Christiane Diemar, Director CX Strategy & Communication

- Armin Starosta, Director CX Management & Communication

- Martin Spengler, Director CRM Consulting

- Wilhelm Becker, Director CX Management & Business Development



Weitere Informationen unter https://www.visioneleven.com



Über Vision11



Das CRM-Beratungshaus unterstützt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der digitalen Transformation ihrer Kundenprozesse. Als CRM-Spezialist vereint Vision11 strategisches Denken, konzeptionelle Methodik und technologisches Wissen unter einem Dach. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem starke Marken wie Audi, MAN, E-ON, Jack Wolfskin, Siemens und Vaillant.

