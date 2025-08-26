OBSESSION wird offizielle Sponsoringagentur der Frankfurter Buchmesse

(press1) - Frankfurt, 26.08.2025 - Die renommierte Agentur OBSESSION übernimmt ab sofort die Rolle der offiziellen Sponsoringagentur der Frankfurter Buchmesse. Damit wird OBSESSION zur zentralen Anlaufstelle für alle Marken und Unternehmen, die sich auf der weltweit größten Bühne für Inhalte, Kultur und Medien präsentieren möchten.



Mit über 230.000 Besucherinnen aus mehr als 100 Ländern,rund 4.300 Ausstellenden und über 7.500 akkreditierten Medienvertreterinnen ist die Frankfurter Buchmesse (FBM) nicht nur die weltweitgrößte Messe für Bücher und Inhalte. Und die FBM ist mehr - sie ist ein internationaler Hotspot für BookTok-Trends, New-Adult-Literatur, Popkultur, Politik und Medien.



Damit zieht sie ein junges, kulturinteressiertes und stark weiblich geprägtes Publikum an und bietet Sponsoren ein hochattraktives, authentisches Umfeld für Markeninszenierungen.



"Wir freuen uns sehr, die Frankfurter Buchmesse als offizieller Sponsoringpartner zu unterstützen und gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte und aufmerksamkeitsstarke Sponsoringpakete zu entwickeln", sagt Oliver Bechler, Geschäftsführer der Agentur OBSESSION. "Die Buchmesse ist heute ein Ort, an dem Inhalte lebendig werden, und wir freuen uns darauf, Marken in diesem inspirierenden Umfeld zu positionieren."



"Mit OBSESSION haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der es versteht, Marken wirkungsvoll und zugleich glaubwürdig in Szene zu setzen," ergänzt Dirk Lehmann, Vertriebsleiter der Frankfurter Buchmesse. "Sponsoring bietet für uns die Möglichkeit, die Messe noch erlebnisreicher zu gestalten, neue Impulse zu setzen und starke Partnerschaften aufzubauen, die sowohl unseren Besucher*innen als auch den Marken einen echten Mehrwert schaffen."



Spannend für Ihre Brand oder Ihre Produkte?



Für Sponsoren ergeben sich viele Möglichkeiten:



- Platzierung auf dem Messegelände & in digitalenFormaten

- Individuelle Sponsoringpakete mit Reichweite & Erlebniswert

- Content-Integration in Programme, Talks & Aktivierungen

- Brand Spaces, Promotionflächen & Special Events

- Partnerschaften mit Bühnen,Netzwerkevents & Nachwuchsformaten



Unternehmen, die an einem Sponsoring auf der Frankfurter Buchmesse interessiert sind, können sich ab sofort an OBSESSION wenden, um individuelle Beratung und kreative Konzepte für ihre Markenpräsenz zu erhalten.



OBSESSION GmbH

Ferdinand-Happ-Straße 53

60314 Frankfurt

Deutschland



Oliver Bechler

CEO

Mobil: +49 (0) 160 - 80 80 448

oliver.bechler@obsession.de

www.obsession.de



Über das Unternehmen

Seit über 25 Jahren gestalten wir bei OBSESSION unvergessliche Live-Momente - mit Leidenschaft, Strategie und dem Blick fürs große Ganze. Als inhabergeführte Full-Service-Agentur für Live-Marketing entwickeln wir Markeninszenierungen, die bewegen: Events, Roadshows, Promotion, Incentives, Sponsoring oder digitale Kampagnen - wir denken vernetzt, handeln hybrid und bleiben dabei immer nah am Menschen.

Unsere Spezialität? Die emotionale Aktivierung. Ob vor Ort oder online - wir schaffen echte Erlebnisse, die Marken und Zielgruppen nachhaltig verbinden. Mit über 10.000 aktiven Promotern und Hostessen, einem Team in Frankfurt, Berlin und München, sowie mehr als 250 projektbasierten Expert:innen im Netzwerk sind wir bereit, jede Herausforderung anzunehmen.

