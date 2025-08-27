Synchredible 9.0: Neues Design, mehr Tempo - die nächste Generation der Dateisynchronisation

(press1) - 27. August 2025 - Wer regelmäßig Dateien zwischen Ordnern, Festplatten oder ganzen Systemen abgleicht, braucht eine Lösung, die zuverlässig, effizient und leicht zu bedienen ist. Genau hier setzt Synchredible an: Die bewährte Windows-Software macht es möglich, Dateien und Ordner automatisch zu synchronisieren - egal, ob lokal auf einem Rechner, zwischen externen Speichermedien oder im Netzwerk. Damit eignet sich Synchredible gleichermaßen für private Anwender, die ihre Daten sichern möchten, wie auch für Unternehmen, die Wert auf reibungslose Datensynchronisation legen.



Die Software überzeugt seit Jahren durch einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Dank intelligenter Routinen erkennt Synchredible nicht nur geänderte Dateien, sondern synchronisiert ausschließlich diese, wodurch Zeit und Speicherplatz gespart werden.



"Mit Synchredible 9.0 heben wir die Synchronisation von Daten auf ein neues Niveau. Unsere Anwender profitieren von einer noch komfortableren Oberfläche, optimierten Prozessen und einem spürbaren Plus an Geschwindigkeit. Damit stellen wir sicher, dass Synchredible auch künftig der zuverlässige Partner für effiziente Datensicherung und Synchronisation bleibt", erklärt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH.



Neu in Version 9.0



Mit Synchredible 9.0 erhält die Anwendung ein umfassendes Update bei Design, Bedienung und Performance:



Neu gestaltete Oberfläche mit optional kompakter Darstellung

Vorschau der verbleibenden Dateien während der Synchronisation

Verbesserte Fehlerinformationen beim Kopieren

Temporäres Merken von Entscheidungen bei Dateikonflikten

Optimierte Speicherauslastung und deutlich schnellere Kopierprozesse

Allgemeine Geschwindigkeits- und Usability-Verbesserungen

Beschleunigte Verifizierung abgeschlossener Jobs

Vergrößertes Report-Fenster für bessere Auswertungen



Verfügbarkeit



Synchredible 9 (aktuelle Version 9.001) ist ab sofort verfügbar. Eine kostenlose Version für den privaten Gebrauch steht auf der offiziellen Website https://www.ascomp.de zum Download bereit. Für die gewerbliche Nutzung sowie für technischen Support ist die Professional Edition erhältlich - ab einmalig 39,90 Euro.



ASCOMP Software GmbH

Hauptmannsreute 6

70192 Stuttgart

Deutschland



Andreas Ströbel

Geschäftsführer

support@ascomp.de

www.ascomp.de



Über das Unternehmen

Die ASCOMP Software GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt und vertreibt seit 2003 Softwarelösungen für Windows in den Bereichen Datensicherung, Synchronisation und Systemoptimierung. Millionen Anwender weltweit vertrauen auf die zuverlässigen und benutzerfreundlichen Anwendungen des Unternehmens. Mit Produkten wie Synchredible, Backup Maker und Secure Eraser verbindet ASCOMP einfache Bedienbarkeit mit hoher Leistungsfähigkeit - sowohl für private Nutzer als auch für Unternehmen.

