IBOT Entertainment Health Consumer Health Professional
Press1 Logo
  • Login
    Registrieren (für Unternehmen) Akkreditieren (für Journalisten)
  • Login
    Registrieren (für Unternehmen) Akkreditierung (für Journalisten)
    • Press1 Logo

    Synchredible 9.0: Neues Design, mehr Tempo - die nächste Generation der Dateisynchronisation

    27.08.2025, 08 Uhr - ASCOMP Software GmbH

    (press1) - 27. August 2025 - Wer regelmäßig Dateien zwischen Ordnern, Festplatten oder ganzen Systemen abgleicht, braucht eine Lösung, die zuverlässig, effizient und leicht zu bedienen ist. Genau hier setzt Synchredible an: Die bewährte Windows-Software macht es möglich, Dateien und Ordner automatisch zu synchronisieren - egal, ob lokal auf einem Rechner, zwischen externen Speichermedien oder im Netzwerk. Damit eignet sich Synchredible gleichermaßen für private Anwender, die ihre Daten sichern möchten, wie auch für Unternehmen, die Wert auf reibungslose Datensynchronisation legen.

    Die Software überzeugt seit Jahren durch einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Dank intelligenter Routinen erkennt Synchredible nicht nur geänderte Dateien, sondern synchronisiert ausschließlich diese, wodurch Zeit und Speicherplatz gespart werden.

    "Mit Synchredible 9.0 heben wir die Synchronisation von Daten auf ein neues Niveau. Unsere Anwender profitieren von einer noch komfortableren Oberfläche, optimierten Prozessen und einem spürbaren Plus an Geschwindigkeit. Damit stellen wir sicher, dass Synchredible auch künftig der zuverlässige Partner für effiziente Datensicherung und Synchronisation bleibt", erklärt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH.

    Neu in Version 9.0

    Mit Synchredible 9.0 erhält die Anwendung ein umfassendes Update bei Design, Bedienung und Performance:

    Neu gestaltete Oberfläche mit optional kompakter Darstellung
    Vorschau der verbleibenden Dateien während der Synchronisation
    Verbesserte Fehlerinformationen beim Kopieren
    Temporäres Merken von Entscheidungen bei Dateikonflikten
    Optimierte Speicherauslastung und deutlich schnellere Kopierprozesse
    Allgemeine Geschwindigkeits- und Usability-Verbesserungen
    Beschleunigte Verifizierung abgeschlossener Jobs
    Vergrößertes Report-Fenster für bessere Auswertungen

    Verfügbarkeit

    Synchredible 9 (aktuelle Version 9.001) ist ab sofort verfügbar. Eine kostenlose Version für den privaten Gebrauch steht auf der offiziellen Website https://www.ascomp.de   zum Download bereit. Für die gewerbliche Nutzung sowie für technischen Support ist die Professional Edition erhältlich - ab einmalig 39,90 Euro.

    ASCOMP Software GmbH
    Hauptmannsreute 6
    70192 Stuttgart
    Deutschland

    Andreas Ströbel
    Geschäftsführer
    support@ascomp.de
    www.ascomp.de  

    Über das Unternehmen
    Die ASCOMP Software GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt und vertreibt seit 2003 Softwarelösungen für Windows in den Bereichen Datensicherung, Synchronisation und Systemoptimierung. Millionen Anwender weltweit vertrauen auf die zuverlässigen und benutzerfreundlichen Anwendungen des Unternehmens. Mit Produkten wie Synchredible, Backup Maker und Secure Eraser verbindet ASCOMP einfache Bedienbarkeit mit hoher Leistungsfähigkeit - sowohl für private Nutzer als auch für Unternehmen.

    Downloads zu dieser Pressemitteilung:
    Synchredible 9.0: Neues Design, mehr Tempo ? die nächste Generation der Dateisynchronisation
    Synchredible 9.0: Neues Design, mehr Tempo ? die nächste Generation der Dateisynchronisation

    ASCOMP Software GmbH
    Dateityp: jpg
    Größe: 94 KByte

    Logo
    Pressekontakt:

    ASCOMP Software GmbH
    Andreas Ströbel
    Graf-Leutrum-Str. 10
    71229 Leonberg
    Tel: 07152 - 7641281
    Fax:
    stroebel@ascomp.de
    http://www.ascomp.de

    Unter­nehmens­profil anzeigen
    Weitere Meldungen des Unternehmens: