A-Stellenmarkt baut Spezialisierung aus - Neue Jobportale für gezielte Bewerberansprache gehen an den Start

(press1) - Hannover, Juni 2025 - Der Online-Stellenmarkt 1A-Stellenmarkt.de, seit über zwei Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Recruiting-Markt, startet mit einer Reihe spezialisierter Jobportale neu durch. Unter dem Dach der 1A Infosysteme GmbH wurden zielgruppengenaue Plattformen gelauncht, die Jobsuchenden wie Arbeitgebern eine deutlich höhere Relevanz und Reichweite bieten - regional, branchenspezifisch und thematisch ausgerichtet.



Jobportale mit Fokus statt Streuverlust



Die neuen Portale greifen aktuelle Trends des Arbeitsmarktes auf - etwa den wachsenden Bedarf an Teilzeitkräften, Quereinsteigern oder Fachpersonal in systemrelevanten Bereichen. Zu den nun aktiven Spezialportalen gehören unter anderem:



jobs-der-bahn.de

jobs-bei-amazon.de

jobs-der-post.de

jobs-beim-autobauer.de

jobs-beim-lieferdienst.de

jobs-beim-energieversorger.de

jobs-beim-einzelhaendler.de

jobs-bei-der-krankenkasse.de

quereinsteiger-jobs-lokal.de

gesundheitswesen-jobs-lokal.de

vertrieb-jobs-lokal.de

buero-jobs-lokal.de

jobangebote-oeffentlicher-dienst.de

teilzeit-jobs-lokal.de

minijobs-und-nebenjobs.de



"Viele Menschen suchen heute nicht irgendeinen Job - sie suchen den passenden", sagt die Geschäftsleitung der 1A Infosysteme GmbH.



"Mit unseren spezialisierten Jobportalen bringen wir Bewerber schneller ans Ziel - und Arbeitgeber näher an passende Talente. Das spart Zeit, Budget und Streuverlust."



Die neue Portalstruktur bringt auch technologische Verbesserungen mit sich:

Alle spezialisierten Portale sind suchmaschinenoptimiert, mobil nutzbar und redaktionell betreut. Damit profitieren nicht nur Großunternehmen, sondern auch kleinere Arbeitgeber mit lokalem oder branchenspezifischem Fokus.



Plattformkompetenz seit 1999



Die neue Spezialisierungsstrategie knüpft an die langjährige Erfahrung der 1A Infosysteme GmbH im Portalbetrieb an. Seit 1999 entwickelt das Unternehmen themenspezifische Online-Lösungen mit Fokus auf Relevanz, Sichtbarkeit und intuitive Nutzerführung.



1A Infosysteme GmbH

Goseriede 1

30159 Hannover

Deutschland



Über das Unternehmen

Die 1A Infosysteme GmbH mit Sitz in Hannover ist seit 1999 erfolgreicher Betreiber digitaler Themenportale.



Die Portalgruppe umfasst neben den etablierten Portalen wie 1A-Portale.de, 1A-Automarkt.de, 1A-Immobilienmarkt.de, 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Reisemarkt.de heute über 100 thematische Spezialportale.

