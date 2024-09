Messe.TV startet in den Herbst 2024: Streaming-Dienst für Messe-Berichterstattung

Messe.TV startet pünktlich zum Herbst mit umfassender Berichterstattung über nationale und internationale Messen verschiedenster Branchen. Ob innovative Technologien, neue Produkte oder spannende Entwicklungen in der Wirtschaft - Messe.TV bietet eine Plattform für aktuelle Informationen rund um die bedeutendsten Messen.



Aktuell ist eine redaktionelle Berichterstattung zu folgenden Messen geplant:

Messen im September 2024: AMB, Messe Stuttgart | DMEXCO, Kölnmesse | FachPack, Nürnbergmesse

Messen im Oktober 2024: EXPO REAL, Messe München | EuroBLECH, Messe Hannover

Messen im November 2024: electronica, Messe München | LAB-SUPPLY, Messe Hamburg | PMRExpo, Kölnmesse

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Messen in Deutschland © Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbH Dateityp: jpg Größe: 136 KByte

Besucher finden auf der Webseite Messe Vorschau einen Überblick zu welchen anstehenden Messen Messe.TV mit redaktionellen Artikeln und Videos berichtet. Mit exklusiven Inhalten und aktuellen Reportagen wird ein umfassender Überblick über die neuesten Branchentrends ermöglicht.Messe.TV sucht Sponsoren, die von der großen Reichweite und der hohen Relevanz der Messe-Berichterstattung profitieren möchten. Unternehmen, die als Sponsoren auftreten, haben die Möglichkeit, ihre Marke prominent im Rahmen der Messe-Berichterstattung zu platzieren - etwa durch PreRoll-Videos und Werbebanner auf den Artikelseiten der jeweiligen Messen.Interessierte Unternehmen, Messeveranstalter oder Fachverbände können sich auf Sponsoring Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten informieren und Teil der Messe.TV-Community werden.Deutschland ist international als das bedeutendste Land für Messen anerkannt. Messe.TV unterstützt diese Position mit einer umfangreichen, redaktionellen Berichterstattung, die dazu beiträgt, dass Deutschland auch weiterhin an der Spitze der globalen Messewirtschaft bleibt. Messen bieten eine Plattform, auf der Wirtschaft und Gesellschaft an den neuesten Innovationen, Technologien und Entwicklungen teilhaben können.Wichtige Messeveranstaltungen in Deutschland finden Sie unter Messeveranstaltungen Deutschland.Messe.TV hat im Jahr 2024 bereits von einer Vielzahl wichtiger Messen berichtet. Die boot 2024 in Düsseldorf präsentierte die neuesten Trends im Wassersport. Auf der DACH+HOLZ 2024 in Stuttgart stand nachhaltiges Bauen im Fokus. Die Inhorgenta 2024 in München zeigte Schmuck- und Uhrentrends. Bei der Spielwarenmesse 2024 in Nürnberg wurden Innovationen für Spielzeug und Modelleisenbahnen vorgestellt. Die opti 2024 in München präsentierte die neuesten Brillenkollektionen. Die ProWein 2024 in Düsseldorf stellte Weine und Spirituosen aus aller Welt vor.Auf der ARTMUC 2024 wurden zeitgenössische Kunstwerke präsentiert. Die EUROBIKE 2024 fokussierte sich auf die neuesten Fahrradtrends. Bei der Fensterbau Frontale 2024 in Nürnberg ging es um innovative Fenster- und Fassadentechnologien. Die IFH/Intherm 2024 in Nürnberg stellte neue Entwicklungen im Bereich Heizung, Sanitär und Klima vor. Auf der Intersolar 2024 wurden Solar- und Energietechnologien gezeigt. Die OutDoor by ISPO 2024 drehte sich um Outdoor-Sport- und Freizeitaktivitäten, und die PFLEGE PLUS 2024 thematisierte Pflege und Gesundheitsdienstleistungen.Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbHMünchener Straße 685368 MoosburgDeutschlandAndreas Bergmeier08761721300kontakt@messe.tvMesse.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben.Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene.Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft.