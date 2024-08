Spielerisch fit bleiben und Spaß haben: Nuromedia präsentiert VR Fitness Game "Fantasy Fitness Fights VR"

(press1) - "Fantasy Fitness Fights VR" geht über den reinen Unterhaltungswert hinaus und motiviert, sich spielerisch fit und gesund zu halten. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt wird der Öffentlichkeit zum ersten Mal auf der Gamescom 2024 präsentiert.



Köln, den 21.08.2024. Im Rahmen der Gamescom 2024 präsentiert die Nuromedia GmbH aus Köln eine erste Demo des Virtual Reality Exergames "Fantasy Fitness Fights VR" in der Business Area, Halle 2.2, Stand D-029. Exergames, auch Fitnessspiele genannt, fordern die Spieler zu körperlichen Reaktionen und Körperbewegungen auf.



"Fantasy Fitness Fights VR" ist ein Rogue-Lite-Spiel für Virtual Reality Devices, in dem SpielerInnen in eine fantastische Welt mit Magie und Abenteuern entführt werden. Sie stellen sich durch fordernde Hand- und Körperbewegungen angreifenden Gegnern. Die Körper- und Gestensteuerung ermöglicht es den SpielerInnen, sich zu verteidigen, Gegner mit Waffen anzugreifen und Zauber zu wirken.



Das Exergame hat den Zweck, Bewegungsmangel vorzubeugen und die SpielerInnen dazu zu motivieren, sich fit und gesund zu halten, indem beispielsweise spezifische Bewegungen ausgeführt werden müssen, um Gegner anzugreifen oder sich zu verteidigen.



"Fantasy Fitness Fights VR" bietet sowohl Gelegenheits-SpielerInnen, die sich mehr bewegen und ihre körperliche Fitness verbessern wollen, als auch Hardcore GamerInnen, ein actiongeladenes Virtual Reality-Spiel. Es bietet nicht nur eine Vielzahl von Herausforderungen und Gegnern, sondern ermöglicht es, die Fähigkeiten in Bezug auf das Gameplay zu verbessern und zu meistern und darüber hinaus etwas für die Gesundheit zu tun.



Fantasy Fitness Fights VR erhält für die Produktion während der Projekt-Laufzeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2025 eine Projektförderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Höhe von 779.704,00 Euro.



Der Gesundheits- und Pflegebereich bildet einer der Kernbranchen der Nuromedia GmbH. Aktuell betreut Nuromedia eine Vielzahl an Health-Projekten und bietet Expertisen in Softwareentwicklung, Visualisierung, Serious Games, Gamification und Extended Reality für den Gesundheits- und Pflegebereich an. Nuromedia entwickelt beispielsweise digitale Lösungen für Patientenpflege, therapeutische Anwendungen, Gesundheitserziehung oder Innovationen im Gesundheitswesen im Zuge der digitalen Transformation der Branche.

Verantwortlich für diese Pressemitteilung:

Logo



Nuromedia GmbH

Schaafenstraße 25

Köln 50676

Deutschland

René Kaute

+49 221 398808 00

rene.kaute@nuromedia.com

nuromedia.com



Die Nuromedia GmbH wurde 2006 in Köln gegründet und ist ein international tätiges Softwareunternehmen mit Fokus auf interaktive Anwendungen. Als Company Builder baut Nuromedia auch eigene digitale Geschäftsmodelle auf und entwickelt digitale Lösungen und nachhaltige Geschäftsmodelle für relevante Märkte. Nuromedia ist für etablierte Unternehmen und in nationalen und internationalen Forschungs- und Innovationsprojekten aktiv. Aktuelle Schwerpunkte sind Anwendungen für E-Health, Smart Industry, Digital Twin, IoT, Serious Games & Gamification, Machine-Learning/KI und E-Learning. Das internationale Team mit 35 Mitarbeitern aus 22 Ländern setzt sich vor allem aus Entwicklern, Designern, Artists und Unternehmern zusammen. Das Team bündelt Kompetenzen wie Software-Engineering, Game Development, 2D/3D Animation, AR, MR & VR Development und UI/UX Design.



Pressekontakt:



Nuromedia GmbH

Schaafenstraße 25

Köln 50676

Deutschland

Boris Kroeber-Irmscher

+49 221 398808 00

boris.kroeber-irmscher@nuromedia.com

nuromedia.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: