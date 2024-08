IFA 2024: HOLOCIRCLE launcht HALOASIS. Die Fusion von Hologramm und Musik

(press1) - Hamburg, 19. August 2024: HOLOCIRCLE kündigt nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne den bevorstehenden Marktstart des neuesten Produkts an - den HALOASIS Holographic Lyric Wireless Speaker. Mit der Musikbox soll die Verschmelzung von Klang und visuellem Erlebnis auf ein neues Niveau gehoben werden, indem sie Hologramme direkt ins Wohnzimmer bringt. Zunächst geht es für das Team und die holographische Produktinnovation nach Berlin - zur Internationalen Funkausstellung in Berlin (6. - 10. September 2024).



Hochwertiger Sound trifft auf visuelle Faszination

Der HALOASIS zeichnet sich durch seine einzigartige Fähigkeit aus, Musik nicht nur hörbar, sondern auch visuell erlebbar zu machen. Ausgestattet mit fortschrittlicher Mini-LED-Technologie und einem 360-Grad-Transparent-Display, visualisiert das Gerät sowohl Audiodaten als auch Liedtexte in Echtzeit. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Kombination aus Klangqualität und holografischen Effekten, die bisher im Consumer-Bereich nicht verfügbar war.



"Mit dem HALOASIS bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Musik auf eine völlig neue, immersive Weise zu erleben", erklärt CEO CHRIS BRAUN. "Dieses Produkt verbindet technologische Innovation mit ästhetischem Design und schafft ein einzigartiges Benutzererlebnis, das in jeder Hinsicht begeistert."



Technische Details des HALOASIS

* Mini-LED Technologie: Höchste Bildqualität dank hochauflösendem Display mit bis zu 70 PPI.

* 360-Grad Transparent Display: Rundum-Sichtbarkeit für ein echtes holografisches Erlebnis.

* Drei High-Fidelity-Sound-Einheiten: Zwei symmetrische Vollbereichslautsprecher und ein Hochleistungssubwoofer für klaren, kräftigen Klang.

* Dedicated Audio DSP Unit: Präzise Klangregelung und Anpassung an verschiedene Musikstile.

* Smart App Control: Benutzerfreundliche App zur Anpassung von Display- und Audioeinstellungen, einschließlich mehrerer Bildmodi und thematischer Visualisierungen.

* Karaoke-Modus: Unterstützung von drahtlosen Mikrofonen für ein unvergessliches Karaoke-Erlebnis.

* Rhythmische Halo-Atmosphärenlichter: Synchronisation von Lichtern mit dem Musikrhythmus für eine stimmungsvolle Umgebung.



Nächste Innovation fürs Wohnzimmer und Co.

HOLOCIRCLE setzt so mit dem HALOASIS neue Maßstäbe für Heimunterhaltungssysteme. Die Box unterstützt nicht nur gängige Musik-Apps, sondern bietet auch die Möglichkeit, personalisierte visuelle Effekte über eine benutzerfreundliche App zu steuern. Mit mehreren hochauflösenden Bildmodi und individuell anpassbaren Themen, wird die Musikbox schnell zum Mittelpunkt jedes Raumes und zieht die Aufmerksamkeit aller Besucher auf sich.



"Der HALOASIS ist nicht einfach nur eine Musikbox. Er ist ein Statement für modernes Design und eine Hommage an die Verschmelzung von Technologie und Kunst", so CEO BRAUN weiter. Die Innovation wird nun an allen Veranstaltungstagen der Internationalen Funkausstellung in Berlin einem weltweiten Fach- und Privatpublikum vorgestellt. "Wir sind gespannt, wie die IFA-Besucherinnern und Besucher auf den HALOASIS reagieren werden und freuen uns auf das Feedback unserer Kunden und Partner."



Das Team von HOLOCIRCLE steht Ihnen gerne Rede und Antwort vor Ort zu unserem Unternehmen und dem HALOASIS. Melden Sie sich hierfür gern vorab unter E-MAIL oder kommen Sie uns auf der IFA in Berlin an unserem Messestand (Halle 12 / Stand 206) besuchen.



HALOASIS Holographic Lyric Wireless Speaker



HOLOCIRCLE | EYE SYSTEMS International GmbH

Mühlenstraße Mühlenstraße 70a-70e

25421 Pinneberg

Deutschland

Chris Braun

CEO

+491717770953

c.braun@eye-systems.de

haloasis.de , holocircle.com



Über HOLOCIRCLE

HOLOCIRCLE, mit Sitz in Hamburg und New York, ist ein Pionier im Bereich der Hologramm-Technologie und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen zwischen digitaler und physischer Realität zu verwischen. Unter der Leitung von CEO CHRIS BRAUN entwickelt das Unternehmen hochinnovative Produkte, die sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich Anwendung finden. Mit dem Ziel, die Zukunft der visuellen Kommunikation zu gestalten, bringt HOLOCIRCLE mit Produkten wie dem HALOASIS Holographic Lyric Wireless Speaker ein Stück Science-Fiction direkt zu Ihnen nach Hause.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: