ASCOMP stellt Screencapt vor: Leistungsstarke Windows-Software für Bildschirmaufzeichnungen

(press1) - 17. Juli 2024 - Die ASCOMP Software GmbH freut sich, die Einführung von Screencapt bekanntzugeben. Diese neue Software bietet Benutzern eine einfache Bedienung und ermöglicht es, Bildschirminhalte in hoher Videoqualität dank des H.264-Codecs präzise und effizient zu erfassen und zu speichern.



Funktionen und Möglichkeiten



Screencapt ist eine leistungsstarke Windows-Software zur Bildschirmaufnahme, die jede Aktivität auf dem Bildschirm einfach aufzeichnet. Ob Tutorials, Webinare oder Aufnahmen von Spielen - Screencapt stellt alle notwendigen Werkzeuge bereit.



Mit Screencapt können der gesamte Bildschirm, ausgewählte Bereiche oder spezifische Fenster aufgenommen werden. Dank der integrierten Audioaufnahme können zusätzlich Kommentare oder Systemklänge direkt in die Bildschirmaufnahme integriert werden.



Ein besonderes Merkmal von Screencapt ist die Möglichkeit, ein Webcam-Fenster in die Aufnahme einzublenden. Dadurch können Reaktionen und Kommentare live im Video gezeigt werden. Screencapt bietet zudem erweiterte Optionen für die Aufnahme des Cursors, einschließlich spezieller Cursor-Effekte.



Die Software nutzt den H.264 Codec für eine hohe Kompression bei gleichzeitig erstklassiger Bildqualität. Als Ausgabeformate stehen MP4, AVI und FLV zur Verfügung. Mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 FPS sorgt Screencapt für flüssige und detailreiche Aufnahmen.



"Mit Screencapt bieten wir eine benutzerfreundliche und leistungsstarke Lösung für alle, die hochwertige Bildschirmaufnahmen benötigen," sagt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. "Unsere Software ist flexibel und vielseitig, ideal für sowohl private als auch berufliche Anwendungen."



Preis und Verfügbarkeit



Die Screencapt Standard Edition ist kostenlos für private Nutzung erhältlich, mit einem Wasserzeichen in den erstellten Videos. Für geschäftliche Nutzer bietet die ASCOMP Software GmbH eine erweiterte Version von Screencapt zum Preis von 24,90 Euro an. Diese Version entfernt das Wasserzeichen und bietet technische Produktunterstützung.



Die ASCOMP Software GmbH bietet mit Screencapt eine zuverlässige Lösung für Bildschirmaufzeichnungen. Die kostenlose Standard Edition für private Nutzung steht ab sofort unter https://www.ascomp.de sowie auf der offiziellen Produktseite http://www.screencapt.org zum Download bereit.



ASCOMP Software GmbH

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen

Deutschland

Andreas Ströbel

Geschäftsführer

support@ascomp.de

www.ascomp.de



ASCOMP ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Datenmanagement. Das Unternehmen entwickelt innovative Softwareprodukte, die es Benutzern ermöglichen, ihre Daten effizient zu verwalten, zu sichern und zu synchronisieren. Mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit hat sich ASCOMP als vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Nutzern weltweit etabliert.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: