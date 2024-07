Meeting Owl 4+ 360 Grad 4K All-in-One Konferenzkamera

(press1) - 2. Juli 2024 - Mit der Meeting Owl 4+ 360 Grad Konferenzkamera stellt Owl Labs die neueste Generation der preisgekrönten Meeting Owl-Produktlinie vor. Die KI-gestützte 360 Grad Videokonferenzkamera ist ein All-in-One-Gerät mit einem Kamera-Sichtfeld von 360-Grad, Lautsprecher und Mikrofon.



Neben der 4K Ultra HD-Videoauflösung, tragen neue Features zur Unterstützung nonverbaler Kommunikation dazu bei, wodurch sich die Meeting Owl 4+ deutlich von seiner Vorgängerin, der Meeting Owl 3, abhebt. Einfachheit und Sicherheit sind der Maßstab.



Dank der aktualisierten OIS-Software ist die Einrichtung so schnell und einfach wie nie zuvor. "Silent Switching" erkennt, wenn Geräte gekoppelt sind, wohin die im Meeting anwesenden Personen schauen, auch wenn sie nicht sprechen, und schaltet dann nahtlos zur richtigen Kamera mit der besten Sicht um.



Plattformunabhängig ist die Meeting Owl 4+ mit gängigen Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und weiteren kompatibel.



Die flexible, Plug-and-Play-fähige Meeting Owl 4+ ist für den Einsatz in größeren Unternehmen konzipiert und in weniger als sechs Minuten funktionsbereit. Zudem wird die Meeting Owl jetzt von der neuesten Owl Intelligence System (OIS) Software angetrieben, die es ermöglicht, mehr Geräte als zuvor drahtlos zu koppeln. So können Unternehmen ihre Büros und Konferenzräume optimal an die sich verändernden Arbeitsbedürfnisse anpassen. Ein Unternehmen kann nun beispielsweise zwei Meeting Owls oder eine Meeting Owl und eine Owl Bar drahtlos miteinander verbinden, um eine größere Reichweite abzudecken und ideale Sicht auf alle teilnehmenden Personen sicherzustellen.



Video: Meet the Meeting Owl 4+



AF Marcotec ist eines der führenden Unternehmen am deutschen Markt für professionelles Video- Audio, TV- und Film- Produktionsequipment für Filmemacher und Sendeanstallten. Zu Land, in der Luft und Unterwasser.



Die deutsche Gesellschaft mit Sitz in DA-Griesheim südlich von Frankfurt besteht seit 1984 und ist ein wichtiger und geschätzer Partner von namhaften Herstellern wie Canon, Panasonic, RED Cinema, Sony, Sachtler, Blackmagic Design, Sealife, Enlaps, Portkeys, SmallHD, Nanlite, Shape und vielen mehr!



Mit unserem mehrsprachigen Online Shop und inhouse Fachgeschäft unterstützen Filmproduktionen, Filmemacher und jene die es werden wollen.



Unterstützt wird die deutsche Gesellschaft mit Sitz in der Nähe von Frankfurt am Main von Tochtergesellschaften in Polen und Rumänien.

