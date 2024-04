PanoramaStudio 4 und 4 Pro - neue Versionen der bekannten Panorama-Software

(press1) - 4. April 2024 - Nach intensiver Entwicklungsarbeit sind PanoramaStudio 4 und PanoramaStudio 4 Pro für Windows und Mac auf www.tshsoft.de verfügbar. Mit dem bislang umfangreichsten Update hat sich die Software zu einer Rundum-Lösung für die Erstellung und Präsentation von Panoramen aller Art entwickelt.

Die neue Standard-Version hat dabei einen Großteil der Funktionen der bisherigen Pro-Version erhalten. Die neue Pro-Version hingegen bietet jetzt volle HDR-Unterstützung und weitere exklusive Features. Beide Versionen haben signifikante Leistungsverbesserungen erfahren und sind mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet.



Die neue HDR-Funktionalität ermöglicht es aus Belichtungsreihen oder HDR-Eingabebildern HDR-Panoramen mittels echtem HDR/Tonemapping oder Exposure Fusion zu erstellen. Für den Import und Export sind dazu HDR-Bildformate wie OpenEXR, HDR und 32bit-TIFFs hinzugekommen. Um immer die bestmögliche Bildqualität zu erzielen, wird nun auch alles herkömmliche Bildmaterial in einem HDR-Farbraum verarbeitet.



Ebenfalls neu sind nicht-destruktive Bildbearbeitungsfilter. Diese verändern das zugrundeliegende Panorama nicht und können bis zur Ausgabe angepasst werden. Mit den neuen Filtern ist eine Bildbearbeitung direkt im Programm möglich, so dass externe Nachbearbeitung überflüssig wird. Zur Verfeinerung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Panoramen stehen dazu eine Reihe von Filtern in mehreren Kategorien bereit.



Alle Arbeitsschritte werden mit der neuen Echtzeit-Vorschau dargestellt. Diese bietet drei Vorschau-Modi - wahlweise in einer 2D- oder 3D-Ansicht.

Auch hinsichtlich der Leistung hat sich viel getan. Der neue Renderer rechnet rund zwei- bis dreimal schneller als zuvor. Noch größer ist die Performance-Steigerung oftmals bei großen Gigapixel-Panoramen. Auch das adaptive Überblenden, welches selbst in bewegten Szenen nahtlose Übergänge zwischen den Eingabebildern ermittelt, liefert bessere Ergebnisse und ist zugleich deutlich schneller geworden.



Abgerundet werden die neuen Versionen durch einen optimierten Bild-Export, der eine individuelle Konfiguration von Farbtiefe und Farbraum noch beim Speichern ermöglicht, sowie durch einen verbesserten RAW-Import. Zudem wurde die Kameradatenbank um zahlreiche, neue Modelle erweitert. Die Version für macOS läuft nun nativ auf Apple Silicon (M1/M2/M3) und Intel-basierten Macs.



Eine Lizenz für PanoramaStudio kostet ab 59 ¤. Bestandskunden können zu reduzierten Update-Preisen auf PanoramaStudio 4 oder PanoramaStudio 4 Pro wechseln. Wurde die Lizenz innerhalb der letzten 12 Monate erworben, ist das Update kostenfrei.



Weitere Informationen zu allen Neuerungen, voll funktionsfähige Testversionen sowie Bestell- und Update-Möglichkeit finden Sie auf:

www.tshsoft.de



Über PanoramaStudio:

PanoramaStudio ist eine Rundum-Lösung für die Erstellung von Panoramabildern, interaktiven Panoramen und virtuellen Touren.



Wo ansonsten mehrere Tools nötig sind, bietet PanoramaStudio den kompletten Workflow vom Erstellen, über das Bearbeiten bis einschließlich der Präsentation von Panoramen.

Es fügt dazu beliebige Anordnungen überlappender Einzelbilder zu nahtlosen Panoramen zusammen, gleich ob 2 oder 2000 Bilder.

Die Bilder dafür können aus praktisch jeder herkömmlichen Kamera stammen, von Smartphones über Drohnen bis zu High-End DSLRs, in der Pro-Version auch von Fischaugen-Objektiven. Bestehende Panoramabilder können ebenfalls importiert und weiterverarbeitet werden.

Die Software bietet durch umfangreiche Bearbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeiten dem Nutzer die volle Kontrolle vom Einzelbild bis zur fertigen Ausgabe.

Die erstellten Panoramen können anschließend nicht nur als hochauflösende Bilder ausgegeben werden, sondern auch als interaktive 3D-Panoramen oder verknüpft zu virtuellen Touren, fertig für die lokale Präsentation oder zur Einbindung in Webseiten.



www.tshsoft.de



Tobias Hüllmandel Softwareentwicklung bietet seit zwei Jahrzehnten innovative Softwarelösungen für die Erstellung von Panoramabildern und interaktiven Panoramen an. Die Produkte "PanoramaStudio" und "PanoramaStudio Pro" genießen breite Anerkennung bei Heimanwendern und professionellen Nutzern gleichermaßen. Zudem vertrauen zahlreiche Unternehmen auf den "PanoramaStudio Viewer", um ihre Online-Präsenz durch interaktive HTML5-Panoramen und virtuelle Touren aufzuwerten.

